Corona-Nothilfefonds für Ausserrhoder Kulturschaffende

Appenzell Ausserrhoden «Sie hatten ohnehin schon wenig, und das Wenige ist durch die Pandemie weggefallen»: Corona-Nothilfefonds als letzter Rettungsanker für Kulturschaffende Je länger die Pandemie dauert, desto prekärer wird die Situation für die Kulturschaffenden. Der von fünf Ausserrhoder Stiftungen eingerichtete Nothilfefonds hilft solchen, die durch das Raster der staatlichen Coronafinanzhilfen fallen. Ursula Steinhauser, Leiterin des Amtes für Kultur, befürchtet: Nach Corona wird die Kulturszene nicht mehr dieselbe sein. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kunst- und Kulturszene wird durch die Pandemie nachhaltig verändert. Für viele spitzt sich die finanzielle Situation so sehr zu, dass sie der Branche den Rücken kehren. Bild: Dominik Wunderli

Es ist eine schweizweit einzigartige Lösung, die in Appenzell Ausserrhoden greift: Kulturschaffende, die durch das Raster der staatlichen Coronafinanzhilfen fallen, werden durch private Stiftungen unterstützt. Genau genommen sind es fünf Stiftungen, die sich im Frühling 2020 dazu entschlossen hatten, einen entsprechenden Nothilfefonds einzurichten. Wie Heinz Stamm, Präsident von zwei Förderstiftungen und Mitinitiant des Fonds erläutert, findet sich der Ursprung der Idee für eine solche Finanzhilfe in jenem Fonds, der damals ebenfalls durch Stiftungen für die Wirtschaft eingerichtet wurde. «Wir waren spontan der Auffassung, dass es eine solche Unterstützung auch für Kulturschaffende geben müsste.» Gesagt, getan. 200'000 Franken wurden bisher zugunsten des Fonds bereit gestellt, und gemäss Stamm soll demnächst eine weitere Aufstockung erfolgen.

«Es ist wichtig, dass bei Härtefällen schnell und unkompliziert geholfen werden kann. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass die Vielfalt unserer Kulturszene verloren geht.»

Welche Stiftungen genau hinter dem Fonds stehen, wird nicht publik gemacht. Die Führung des Fonds und die administrative Abwicklung der Fördergelder hat die Ausserrhodische Kulturstiftung übernommen. Deren Präsident, Matthias Weishaupt, ist auch heute noch beeindruckt, wie schnell die Errichtung dieser Nothilfe vonstatten ging.

Im März 2020 tagten die ersten beiden Stiftungsräte zur Beschlussfassung. Nur gerade mal einen Monat später floss die erste Tranche der Unterstützungsgelder. «Die Stiftungen hatten die Notwendigkeit eines solchen Instruments unheimlich schnell erkannt.» Seit April 2020 wurden 27 Kulturschaffende mit insgesamt 170'000 Franken unterstützt. Die ausbezahlten Summen liegen im Durchschnitt zwischen 2’000 und 14’000 Franken.

Alt Regierungsrat Matthias Weishaupt ist Präsident der Ausserrhodischen Kulturstiftung. Bild: Archiv

Letzter finanzieller Rettungsanker

Bis heute gingen 40 Gesuche ein. 13 mussten abgelehnt werden. Als Hauptgrund für die negativen Bescheide nennt Weishaupt den Umstand, dass die Gesuchsstellenden sich direkt an ihn gewandt hätten. «Zuerst müssen sich die Kulturschaffenden jedoch beim Kanton melden. Unsere Hilfe ist subsidiär zu den staatlichen Massnahmen zu verstehen.» Will heissen: Erst wenn Sozialversicherungsbeiträge, Ausfallentschädigungen und die Nothilfe, welche im Auftrag des Bundes vom Verein Suisseculture sociale ausgerichtet wird, nicht ausreichen oder die Gesuchsstellenden die formalen Anforderungen nicht erfüllen, dürfen sie sich als letzten Rettungsanker an den Nothilfefonds der Stiftungen wenden.

Aufwendiger Prozess

Ursula Steinhauser ist die Leiterin des Ausserrhoder Amtes für Kultur. Bild: Astrid Zysset

Die Ausfallentschädigungen, welche je hälftig von Kanton und Bund finanziert sind, werden durch den Kanton ausgerichtet. Die formalen Anforderungen, die es für die Kulturschaffenden zu erfüllen gilt, sind in den Rechtsgrundlagen definiert. So müssen sie beispielsweise nachweisen, dass sie 50 Prozent der Einnahmen aus ihrer künstlerischen Tätigkeit erzielen oder zumindest 50 Prozent der Zeit dafür aufwenden. Klingt einfach, ist es aber nicht, weiss Ursula Steinhauser, Leiterin des Amtes für Kultur. «Im Kulturbereich gibt es mannigfaltige Arbeitsmodelle.»

So würden viele beispielsweise in verschiedensten befristeten Arbeitsverhältnissen arbeiten oder einer Teilselbstständigkeit nachgehen. Deshalb gestaltet sich die Berechnung der entgangenen Einnahmen aufwendig und muss jeweils pro Einzelgesuch erfolgen. Die staatliche Ausfallentschädigung deckt bis zu 80 Prozent der entgangenen Einnahmen und fusst auf den ausgefallenen Veranstaltungen. Da mit länger dauernder Pandemie keine oder nur wenige Veranstaltungen mehr abgesagt wurden, ist die Berechnungsgrundlage mittlerweile das Einkommen der Jahre 2018 und 2019. Und trotzdem fallen noch viele Kulturschaffende durch das Raster.

Viele haben dem Kulturbereich den Rücken gekehrt

Seit März 2020 wurden 2,8 Millionen Franken Finanzhilfen an Kulturunternehmen ausgerichtet und 390'000 Franken an Kulturschaffende. Letztere reichten etwa 80 Gesuche ein. Wie Steinhauser ausführt, ist die Anzahl Gesuche pro Schadensperiode mittlerweile leicht rückläufig. Viele hätten bereits früher aufgrund der zu erfüllenden Kriterien einen negativen Bescheid erhalten oder seien müde geworden, ein Gesuch einzureichen. «Einige dürften ihre Arbeit auch eingestellt haben.» Oder sie haben sie gar nicht erst angetreten.

Den Start in den künstlerischen Bereich haben viele, die in dieser Zeit eine Ausbildung im Kulturbereich abschlossen, in Zeiten der Pandemie gar nicht mehr erst gewagt. Eine Umschulung wurde ins Auge gefasst. Steinhauser macht aus ihrer Befürchtung keinen Hehl, dass eine ganze Generation an künstlerischem Schaffen auf lange Sicht fehlen könnte.

«Was das für die kulturelle Vielfalt in unserem Kanton bedeutet, wird sich erst in fünf bis zehn Jahren zeigen.»

Dass viele der Kunst den Rücken gekehrt haben, ist jedoch nachvollziehbar, leben doch statistischen Erhebungen zufolge über 50 Prozent der Kulturschaffenden in der Schweiz unterhalb des Existenzminimums. Erspartes haben sie in der Regel nicht. Pensionskassenbeiträge wurden nie eingezahlt, da sie aufgrund ihrer geringen Pensen nicht beitragspflichtig werden. «Sie hatten ohnehin schon wenig, und das Wenige ist durch die Pandemie noch weggefallen», bringt es Weishaupt auf den Punkt.

Im kantonalen Kulturkonzept wurde neu verankert, dass der finanziellen Situation der Kulturschaffenden verstärkt Rechnung getragen werden muss. Die genauen Massnahmen sind allerdings noch nicht definiert. Weishaupt spricht von einem Lerneffekt, der mit der Pandemie in diesem Bereich vonstatten gehe. Und auch Steinhauser macht deutlich, dass bislang nicht fundiert belegt war, wie prekär die Situation der Kulturschaffenden tatsächlich ist.

Ein Tropfen auf dem heissen Stein

Mittlerweile häufen sich aber die schwierigen Telefonate. Viele Kulturschaffende rufen unter Tränen an. Die Schicksale, welche die Kulturamtsleiterin zu hören bekommt, gehen ihr nahe. Ende November läuft die letzte Frist für die neuen Gesuche ab. Dann müssen Gesuche für finanzielle Schäden im Zeitraum September bis Dezember 2020 eingereicht werden. Wird diese Frist verpasst oder sind die Kriterien nicht erfüllt, sind Steinhauser die Hände gebunden. «Darum bin ich wahnsinnig froh und dankbar, dass es den Nothilfefonds gibt. Das letzte Glied in der Kette der finanziellen Rettung bin somit nicht ich.»

Der Fonds ist an keine Reglementierung und an keine Fristen gebunden. Die Auszahlungen erfolgen gemäss Weishaupt unkompliziert und schnell; so könne das Geld bereits innerhalb einer Woche überwiesen werden. Die Schnelligkeit ist vonnöten. Die Verzweiflung der Kunstschaffenden erstreckt sich mittlerweile über alle künstlerischen Sparten. Der Präsident der Ausserrhodischen Kulturstiftung:

«Viele lebten in den vergangenen Monaten auf Pump, oder zogen zurück zu ihren Eltern. Aber diese Lösungen funktionieren nicht auf Dauer.»

Die Situation spitze sich zu. Die Frage, wie wichtig in solchen Zeiten ein Nothilfefonds ist, scheint sich zu erübrigen, doch Weishaupt beantwortet sie trotzdem: «Die allergrösste Not vermag er zu lindern. Mehr aber auch nicht.»