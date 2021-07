Pandemiebekämpfung Auf Virensuche in der Kläranlage: Innerrhoden will als erster Ostschweizer Kanton im Kampf gegen Covid-19 ein Abwassermonitoring einführen Die Kantone Zürich und Graubünden machen es bereits: Sie lassen das Abwasser auf Coronaviren untersuchen, um die epidemiologische Lage besser beurteilen zu können. Nun will auch Appenzell Innerrhoden ein kantonales Abwassermonitoring einführen. In Ausserrhoden sind Abklärungen im Gange. Claudio Weder 28.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Abwasser lassen sich Bestandteile des Coronavirus nachweisen. Symbolbild: Chris Iseli / LTA

Nicht nur Fallzahlen, Hospitalisationen und Todesfälle geben Auskunft über den Verlauf der Coronapandemie. Auch das Abwasser kann benutzt werden, um die epidemiologische Lage zu beurteilen. Bereits zu Beginn der ersten Welle im Frühjahr 2020 ist es Forschern gelungen, das Coronavirus-Erbgut in Stuhlproben von Erkrankten nachzuweisen.

Monika Rüegg Bless, Gesundheitsdirektorin Appenzell Innerrhoden. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Als Ergänzung zum Testen haben deshalb einige Schweizer Kantone ein Abwassermonitoring eingeführt. Dies will auch Appenzell Innerrhoden tun, wie vergangene Woche bekannt wurde. «Ein Abwassermonitoring stand im Covid-Stab schon länger zur Diskussion», sagt Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless auf Anfrage. Zehn Abwasserproben sollen im Zeitraum von August bis Oktober entnommen und zur Analyse in ein Labor geschickt werden. Als solches könnte die Eurofins Scientific AG in Schönenwerd in Frage kommen. «Wir prüfen aktuell eine entsprechende Offerte», sagt Rüegg Bless.

Im Labor werden die Abwasserproben mittels PCR-Test auf Bestandteile von Sars-CoV-2 untersucht. «Kommen Coronaviren im Abwasser vor, können sie ein Indikator für die Ausbreitung in einer Stadt, Gemeinde oder in einem Unternehmen sein», schreibt die Eurofins auf ihrer Website.

Ausbrüche schneller erkennen

Die Pandemiesituation ist in Innerrhoden zurzeit stabil. Zwischen dem 22. Juni und dem 22. Juli gab es keine Neuansteckungen mehr. «Dennoch kann sich die Situation sehr rasch wieder ändern», sagt Rüegg Bless. Mit dem Abwassermonitoring könne nicht nur der Verlauf der Pandemie nachgezeichnet werden, es könne dem Kanton ebenso als eine Art Frühwarnsystem dienen. Denn:

«Im Abwasser können beginnende Ausbrüche schneller nachgewiesen werden als mittels klinischer Tests.»

Und noch ein weiterer Vorteil hat die Überwachung des Abwassers: «Es funktioniert unabhängig davon, wie viele Leute sich aktiv testen lassen. Das ist ein Vorteil, weil sich langsam eine gewisse Müdigkeit beim Testen bemerkbar macht.»

Immer weniger Innerrhoderinnen und Innerrhoder lassen sich gemäss Rüegg Bless testen – oder sie tun es nur dann, wenn sie in die Ferien verreisen oder Veranstaltungen besuchen wollen. «Doch dem Abwassermonitoring kann sich niemand entziehen.» Man habe in Innerrhoden die besondere Begebenheit, dass das Abwasser des fast ganzen inneren Landes in der gleichen Abwasserreinigungsanlage zusammenfliesse, sagt Monika Rüegg Bless.

Insbesondere bezüglich der Ausbreitung der Delta-Variante verspricht sich die Innerrhoder Gesundheitsdirektorin von dieser Methode viel. Denn mittels Sequenzierung lassen sich im Abwasser auch Mutationen nachweisen. «Ich erhoffe mir dadurch noch bessere Möglichkeiten, um den Verlauf der Pandemie zu erkennen – gerade nach den Schulferien könnte dies ein Vorteil sein.»

Dennoch soll das Abwassermonitoring in Innerrhoden die herkömmlichen PCR-Tests nicht ersetzen. «Es ist weiterhin wichtig, sich testen zu lassen, um die Übertragungsketten zu unterbrechen», betont Monika Rüegg Bless. Die Analyse des Abwassers sei als eine niederschwellige Ergänzung zum Testen gedacht, welche im Hintergrund ablaufe. Es soll als ein zusätzlicher Indikator dienen, der Rückschlüsse auf das Pandemiegeschehen erlaubt.

Ausserrhoden könnte nachziehen

Nicht nur Innerrhoden plant ein Abwassermonitoring einzuführen. Auch in Appenzell Ausserrhoden seien Abklärungen im Gange, schreibt der Kanton auf Anfrage. Damit sind die beiden Appenzeller Kantone in der Schweiz fast alleine: In Basel-Stadt gab es Ende Mai einen Pilotversuch, bei welchem Proben aus 20 Kanalisationsstellen des Stadtgebietes auf Coronaviren untersucht wurden. Durchgeführt wurde er durch das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt, finanziert durch den Kanton.

Ende April hat der Kanton Zürich die bereits laufenden Abwassermessungen auf weitere Abwasserreinigungsanlagen ausgedehnt. Und vergangene Woche wurde bekannt, dass auch der Kanton Graubünden auf das Abwassermonitoring setzt: Wie das «Regionaljournal Ostschweiz» von Radio SRF berichtet, will der Kanton ab August das Abwasser von 20 Kläranlagen analysieren. Dieses Monitoring deckt das Abwasser von 80 Prozent der Bündner Bevölkerung ab.

Die Abwasserüberwachungsprojekte in Zürich und Graubünden gehen auf die Eawag, das Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs, zurück. Dieser gelang Ende April 2020 der Nachweis des neuen Coronavirus im Abwasser. Seither wird diese Methode von einem Forscherteam der Eawag und der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) laufend optimiert.

Seit Ende Februar 2021 wird das Projekt durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziell unterstützt: Täglich werden Abwasserproben aus sechs Schweizer Kläranlagen untersucht. Namentlich sind dies Zürich, Lausanne, Laupen, Altenrhein, Chur und Lugano. Mit diesen sechs Kläranlagen können gemäss Eawag fast eine Million Einwohnerinnen und Einwohner beziehungsweise rund 11 Prozent der Schweizer Bevölkerung in unterschiedlichen Regionen erfasst werden.

Das Projekt dauert noch bis Ende Monat. Ob es weitergeführt wird und ob allenfalls ein flächendeckendes Monitoring für die ganze Schweiz zum Einsatz kommen wird, ist zurzeit noch unklar. Zu einer möglichen Verlängerung und auch Erweiterung ist die Eawag zurzeit mit dem Bund im Gespräch, heisst es auf deren Website.