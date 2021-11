Pandemie Ausserrhoden: Auffrischimpfungen für alle ab 1. Dezember möglich – «Lage besorgniserregend» Ab Mittwoch werden in den Impfzentren Heiden und Herisau sowie in hausärztlichen Praxen in Appenzell Ausserrhoden Auffrischimpfungen für alle angeboten. Bislang erhielten 2860 Personen eine Boosterimpfung. Die Kantonsregierung ruft die Bevölkerung zudem dringend zum Impfen auf. Die Lage sei besorgniserregend. In den letzten sieben Tagen gab es 561 neue Covid-19-Infektionen. 26.11.2021, 15.43 Uhr

In Ausserrhoden können sich alle Personen zur dritten Impfung anmelden. Bild: Michael Buholzer

«Die momentane Lage in Appenzell Ausserrhoden ist besorgniserregend, die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich sehr schnell aus», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Der Kanton verzeichne schweizweit Spitzenwerte. Insgesamt wurden im Kanton in den letzten sieben Tagen 561 neue Covid 19-Infektionen nachgewiesen. Dies entspricht einer 7-Tages-Inzidenz von 1020 pro 100’000 Personen. Im Spital Herisau ist derzeit nur noch einer von drei Intensivpflegeplätzen mit Sauerstoffzufuhr frei. «Der überwiegende Teil der Personen, die sich wegen Covid-19 in Spitalpflege befinden, sind nicht geimpft», so der Wortlaut der Mitteilung.

Der Kanton befürchtet angesichts der tiefen Impfquote in Appenzell Ausserrhoden für die Weihnachtsfeiertage erneut Einschränkungen bei der Anzahl Personen an privaten Feiern während der Festtage. Deshalb erfolge erneut der Aufruf an alle Kantonsbewohnerinnen und -bewohner, sich schnellstmöglich impfen zu lassen. «Erstimpfungen haben oberste Priorität.»

Dritte Impfung für alle möglich

Seit dem 8. November werden in Appenzell Ausserrhoden Covid 19-Auffrischimpfungen angeboten, bisher in erster Linie für Personen über 65 Jahren sowie für Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen. Bis Stand 25. November erhielten schon 2860 Personen in Appenzell Ausserrhoden eine Auffrischimpfung. Die Auffrischimpfungen in den Alters- und Pflegeheimen des Kantons werden am 8. Dezember abgeschlossen sein. Zudem baut der Kanton seine Testkapazitäten weiter aus.

Ab Mittwoch, 1. Dezember, können alle Personen, deren letzte Impfung mindestens sechs Monate her ist, eine so genannte Booster-Impfung erhalten.

Bei der Vergabe von Impfterminen werden auch weiterhin Personen über 65 Jahre, Risikopatientinnen und -patienten sowie Gesundheitspersonal mit direktem Patientenkontakt (Intensiv-und Akutpflege, Alters- und Pflegeheime, Spitex) bevorzugt geimpft, heisst es in der Mitteilung weiter.

In Impfzentren Herisau und Heiden und Arztpraxen

Voraussetzung für die Auffrischimpfung ist, dass die letzte Impfung mindestens sechs Monate her ist. Eine Registrierung für Auffrischimpfungen ist auf dem kantonalen Impfportal https://covid19.impf-check.ch/ schon seit dem 8. November möglich; registrierte Personen erhalten zeitnah eine SMS oder eine Mail mit einem Terminvorschlag für die Auffrischimpfung. Termine werden entsprechend dem Eingang der Registrierung erteilt.

Die online-Registrierung werde dringend empfohlen; als weitere Möglichkeit steht die kantonale Hotline unter +41 71 353 67 97 zur Verfügung. Bei der telefonischen Terminvereinbarung kann es aufgrund der hohen Nachfrage zu Wartezeiten kommen. Die Auffrischimpfungen finden in den beiden Impfzentren Herisau und Heiden statt; auch hausärztliche Praxen führen teilweise solche Impfungen durch.

Walk-In-Impfungen möglich

Für Personen, die sich ein erstes, zweites oder drittes Mal impfen lassen wollen, aber keinen Termin vereinbaren möchten, steht jeweils an den Samstagen vom 4., 11. und 20. Dezember 2021 zwischen 8 und 16 Uhr die Walk-In-Impfung in den Impfzentren Herisau und Heiden zur Verfügung. Die Walk-In-Impfung am Samstag, 27. November, ist Personen über 65 Jahren sowie für Erstimpfungen vorbehalten. Die Erfahrung zeigt, dass es an den freien Impftagen phasenweise zu Wartezeiten kommt. Wer diese nicht in Kauf nehmen will, vereinbart über https://covid19.impf-check.ch/ oder über die Hotline 071 353 67 97 einen fixen Impftermin.

Auf Mittwoch, 1. Dezember, werden zudem die Testkapazitäten des Kantons in Herisau und Heiden ausgebaut. Gebuchte oder spontane Tests für Personen mit und ohne Symptome werden ab dann an jedem Wochentag inklusive Samstag möglich sein. (pd/red)