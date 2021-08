Ostschweiz «Ich will den Leuten Mut machen»: Von Erstfeld auf den Säntis ohne Gefühl in den Beinen Vor zwölf Jahren sass Silvia Schweizer nach einem Unfall im Rollstuhl mit der Aussicht, lebenslänglich daran gebunden zu sein. Heute legt sie zu Fuss eine Strecke zurück, die selbst einem gesunden Körper alles abverlangt. Mit ihrer Geschichte will sie anderen Mut machen. Aline Baumgartner 19.08.2021, 18.42 Uhr

Silvia Schweizer wurde 2009 die Diagnose inkomplette Paraplegie gestellt. Heute läuft sie auf den Säntis. Bild: Silvia Schweizer

Zu Fuss beträgt die Distanz von Erstfeld nach Appenzell mehr als 200 Kilometer. Auch ohne die Tausenden hinzukommenden Höhenmeter eine Strecke, die für jeden eine Herausforderung ist. Silvia Schweizer konnte vor zwölf Jahren nur davon träumen, eine solche Tour zu laufen. Heute legt die willensstarke Frau die Route ohne Hilfe zurück.

Ein folgenschwerer Unfall

Am 15. Februar 2009 erlebte Silvia Schweizer einen schweren Schicksalsschlag. Bei einem Skiausflug am Nätschen erwischt die gebürtige Untertoggenburgerin den falschen Weg und stürzt sieben Meter in die Tiefe. Die Folgen waren verheerend: ein Berstenbruch in der Lendenwirbelsäule, ein Brustbeinbruch, eine ausgerenkte Schulter und der Abbruch des Knochens, an dem die Oberarmsehnen befestigt sind. Nach einer Notfalloperation im Unispital Zürich kam dann die ärztliche Prognose: inkomplette Paraplegie. Schweizer werde nie mehr laufen können.

Doch die damals 38-Jährige ist eine Kämpfernatur. Obwohl sie die Oberflächen-Sensibilität von der Hüfte abwärts verloren hat, gibt sie sich nicht ab mit dem Befund, lebenslänglich an den Rollstuhl gefesselt zu sein. Schweizer erinnert sich:

«Für mich gab es diese Option nicht. Für mich war klar, dass ich wieder laufen werde.»

Der Kampf gegen und mit dem Körper

Also widersetzte sie sich den Erwartungen der Ärzte. Im Schweizer Paraplegiker Zentrum in Nottwil lernte die Buchhalterin während dreier Monate in täglicher Therapie, wie sie mit ihrem veränderten Körper umzugehen hat. «Man verliert die Privatsphäre, die Intimsphäre und den eigenen Körper, aber man lernt auch, mit dem Schmerz umzugehen», sagt die inkomplette Paraplegikerin über ihren Reha-Aufenthalt.

Und die Therapie war erfolgreich: Nach nur zwei Monaten im Rollstuhl konnte die Kämpferin sich mit Hilfe von Stöcken wieder selbst fortbewegen. «Mein Arzt hat zu mir gesagt, er habe nur 40 Prozent gemacht und ich die restlichen 60 Prozent», sagt die 51-Jährige heute mit Stolz und Dankbarkeit. Schweizer betont auch:

«Der erste Schritt zur Genesung ist, dass man die Lage akzeptiert, wie sie ist.»

Zwölf Jahre nach dem Unfall hat sich die Frau aus Erstfeld eine grosse Aufgabe gestellt, um ihren Körper zu würdigen. Sie will alleine von ihrem jetzigen Wohnort Erstfeld im Kanton Uri nach Appenzell – ihrem Herkunftsort – wandern. Eine Strecke, die selbst mit zwei uneingeschränkt funktionierenden Beinen eine riesige Herausforderung ist. Die Route hat sie bereits lange im Vorhinein geplant. Jeder Stopp hat eine Bedeutung im Herzen der Sportliebhaberin.

Eine Wanderung durch die Vergangenheit

Start der Tour ist der jetzige Wohnort Erstfeld. Auf der ersten Etappe Richtung Balmenschachen zündet Schweizer in einer Kapelle eine Kerze an. Eine Kerze, die einer wichtigen Person in ihrem Leben gedenkt und zehn Tage Brennen soll – die Dauer, die sie sich für die gesamte Route eingeplant hat. Der weitere Weg wird sie über den Panixerpass nach Flums bringen – der Heimatregion ihrer Mutter. Der nächste Stopp in Wildhaus erinnert sie an ihre Kindheit, denn hier verbrachte die 51-Jährige in der Schule die Skilager.

In dieser Kapelle zündet Schweizer eine Kerze an, die über die Dauer ihrer Wanderung brennt. Bild: Silvia Schweizer

Auch den Säntis will Schweizer auf ihrer Wanderung erklimmen: «Ich wollte schon immer in den Bergen wohnen. Von unserem Elternhaus hat man direkt auf den Säntis gesehen, er ist für mich ein Symbol.» Von dem 2502 Meter hohen Berg geht es über die Ebenalp hinunter auf den Landsgemeindeplatz in Appenzell, wo sie von ihren Eltern empfangen wird. Hier sind ihre Wurzeln und hier endet ihre Reise – für diesen Tag.

Respekt vor der Reise

Schweizer wird den Grossteil der Reise alleine bestreiten. Nur am ersten Tag ist Begleitung eingeplant. Die Nächte verbringt sie in Hotels – alles andere ist unmöglich, da seit dem Unfall eine Metallstange in ihrer Wirbelsäule steckt. Auf die Frage hin, ob sie Respekt vor einem Unglück habe, sagt Schweizer:

«Natürlich ist es eine Herausforderung. Wenn ich nicht immer auf meine Füsse schaue, könnte ich abrutschen.»

Ängstlich wirkt sie jedoch nicht. Im Gegenteil; die Tour scheint eine Herzensangelegenheit zu sein, mit der sie für sich selbst und alle anderen ein Zeichen setzen will. Auch wenn ihr Körper sie unterwegs weniger weit tragen mag, als ihr Wille geht, ist die Wanderung etwas, worauf sie stolz sein kann.

«Ich will den Leuten Mut machen. Scheitern ist nicht schlimm.»

Das Unmögliche möglich machen

Auch heute noch geht die 51-Jährige monatlich in Therapie, hat gute und schlechte Tage. Der Schmerz ist ein ständiger Begleiter. Trotzdem ist Schweizer dankbar, denn sie hat das Unmögliche möglich gemacht: «Es sieht zwar nicht immer elegant aus, aber ich kann laufen!», sagt sie schmunzelnd.

Und nicht nur das: Die aktive Erstfelderin geht leidenschaftlich gerne auf Velotouren, betreibt im Winter Langlauf und bewandert die Schweiz. Und das alles, obwohl ihre Chancen darauf vor zwölf Jahren bei null waren. Mit ihrer Geschichte möchte Schweizer anderen Leuten mit ähnlichen Schicksalsschlägen Kraft und Hoffnung schenken. Ihre Worte treffen den Nagel auf den Kopf:

«Es braucht nur einen Menschen, der an das Unmögliche glaubt, und das ist man selbst.»