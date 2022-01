Zipline-Park im Kronberg neu auch im Winter offen

Appenzell Innerrhoden «Das gibt es so in der Ostschweiz bislang nicht»: Zipline-Park im Kronberg nun auch im Winter geöffnet Der Zipline-Park im Kronberg öffnet seine Türen für begeisterte Kletterer neu auch im Winter. Dies ist in der Ostschweiz einzigartig. Viviana Troccoli 14.01.2022, 11.59 Uhr

Ein eifriger Kletterer schwingt sich zur nächsten Kletterplattform. Bild: PD

Ein frisches Lüftchen weht durch die weisse Winterlandschaft im Jakobsbad. Der Himmel erscheint in azurblauer Farbe. Nur ein paar wenige Schleierwolken scheinen die gewölbte Bergspitze des Kronbergs geradeso zu touchieren. Die Bergbahnen, welche Besucherinnen und Besucher von der Talstation bis auf den Gipfel des Berges hinfahren, sind in regem Betrieb. Auch das Talrestaurant hat geöffnet, hungrige Schlittler und Wanderer werden mit Essen und Trinken verpflegt.

Nur rund um den schneebedeckten Zipline-Park wirkt es ruhig. Kein freudiger Kletterer ist in Sicht. Das soll sich aber in den kommenden Wochen ändern. Denn die Zipline ist nicht nur sommer-, sondern auch wintertauglich. Seit dieser Saison kann Jung und Alt in der kalten Jahreszeit auf die Plattformen hochklettern und sich mit Seil von Plattform zu Plattform schwingen.

Vorerst nur sonntags geöffnet

Der wintertaugliche Park mit seinen 25 Ziplines und einer Gesamtlänge von 1644 Metern sorgt bei seinem Anblick bereits für grosses Staunen. Fünf abwechslungsreiche Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden können bei passenden Wetterbedingungen jeweils an den Sonntagen erklommen werden. Einzelpersonen sind ab sechs Jahren und einer Körpergrösse von mindestens 1,10 Meter, inklusive einer erwachsenen Begleitperson, zulässig. Kinder ab elf Jahren können bereits selbstständig den Parcours erklettern.

Michael Schopper, Leiter für Marketing und Kommunikation am Kronberg. Bild: PD

Michael Schopper, Leiter für Marketing und Kommunikation am Kronberg, erklärt auf Anfrage:

«Das gibt es so in der Ostschweiz bislang nicht.»

Der nächstgelegene wintertaugliche Zipline-Park sei in Interlaken (BE). «Der Seilpark am Kronberg wurde vom gleichen Hersteller gebaut, der auch in Finnland einen solchen wintertauglichen Zipline-Park auf die Beine gestellt hat», fügt Schopper hinzu. Der Zipline-Park im Kronberg wurde im Herbst des Jahres 2020 neu gebaut und war ab diesem Zeitpunkt an bis auf ein paar Details wintertauglich. Diese sicherheitsrelevanten Details wurden im letzten Sommer dann installiert. Die Eröffnung folgte so erst nach dem ersten Schneefall in dieser Saison.

Im Winter ist der Park für Einzelpersonen vorerst am Sonntag geöffnet. Für Gruppen mit mehr als zehn Personen und einer Vorreservation kann der Zipline-Park auch unter der Woche geöffnet werden. Das Kronberg-Team ist vom Angebot überzeugt. «Wir haben die Hoffnung, dass durch die jetzigen 2G- und 2G-plus-Regeln die Eltern sich zweimal überlegen, ob sie jetzt mit den Kindern ins Hallenbad gehen sollen oder doch lieber an die frische Luft zum Klettern», sagt Schopper. Falls die Nachfrage steigt, könnte die Anlage auch zusätzlich am Samstag geöffnet werden.

Warme Kleidung und gutes Schuhwerk sind wichtig

Das Besondere an den Winter-Ziplines sei, dass der Schnee von den Plattformen nicht weggefegt werden würde, sondern Teil des Abenteuers sei. Es sei anspruchsvoller als im Sommer, das Balancieren werde noch mehr auf die Probe gestellt, sagt Schopper. Für das Erlebnis seien warme Kleidung und gute Winterschuhe das A und O. Man friere aber nicht. Schopper sagt: «Man hat zwar das Gefühl, es sei kalt dort oben, aber die meisten Besucher machen auf dem Weg die Jacken auf oder ziehen die Kappen aus. Man bekommt warm beim Klettern.»

Zwei Kletterer wagen sich über ein Balance-Hindernis. Bild: PD

Gefährlich sei das Klettern ebenfalls nicht. Wie jeweils im Sommer wird der Parcours vor seiner Öffnung von Experten kontrolliert und «abgeklettert». Dabei wird jede Kletterplattform unter die Lupe genommen und durchhängende Seile nochmals nachgespannt. Bei der Überprüfung der letzten Plattform wird kurz vor der Öffnung entschieden, ob alle oder nur bestimmte Routen zugänglich gemacht werden. «Was geöffnet ist, ist sicher», sagt Schopper. Auch das Wetter würde bei der Routenöffnung mitbestimmen. Schönes Wetter ist ein Muss, vereiste Oberflächen durch vergangenen Schneeregen oder eisige Winde müssten vermieden werden. Der Marketingleiter sagt: «Das alles macht den Winterbetrieb etwas planungsaufwendiger und wechselhafter als die gewöhnliche Sommersaison.»

Wird die Zipline nächstes Jahr im Winter wieder geöffnet sein? Er denke schon, meint er. Laut Schopper wäre es bedauerlich, einen so grossartigen Park einzuwintern und nicht zu benutzen, obwohl er schneetauglich sei. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis mehr Leute darüber Bescheid wüssten, und dann stünde einer weiteren Wintersaison nichts im Wege.

Der Zipline-Park ist am Sonntag geöffnet von 11 bis 15 Uhr. Weitere Infos: www.kronberg.ch