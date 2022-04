Fürs Osterfest stellt die Confiserie Peterer Zuckerhasen her

Osterdeko Alles aus Zucker: Die süssesten Osterhasen der Schweiz kommen aus Teufen Schokoladenhasen kennt jedes Kind. Im Appenzellerland entstehen in sorgfältiger Handarbeit Zuckerhasen, die fast zu schön zum Aufessen sind. Karin Erni Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Zum Schluss erhalten die Hasen eine Dekoration aus Zuckereili. Bild: Karin Erni

Markus Peterer giesst die blubbernde rote Masse aus dem Kupfertopf in die Metallform. Seine Hände sind dabei mit feuerfesten Handschuhen geschützt. «Die Temperatur des Zuckers beträgt exakt 150 Grad. Wärmer darf er nicht werden, sonst karamellisiert er. Ist er kühler, lasst er sich nicht gut giessen», sagt der gelernte Bäcker-Konditor. Er ist einer der letzten, die in der Schweiz noch Zuckerhasen herstellen. Markus Peterer sagt:

«Ich persönlich kenne niemanden, der dieses alte Handwerk noch ausübt.»

Er hat den Betrieb 1996 von seinem Vater Joseph, genannt «Zuckerbolle-Sepp», übernommen. «Von ihm stammen die Formen. Sie dürften mittlerweile um die 100 Jahre alt sein. Ohne sie kann man die Hasen nicht herstellen», sagt der 51-Jährige. Joseph Peterer hatte nach seiner Ausbildung zum Bonbonkocher in verschiedenen Betrieben gearbeitet, bevor er 1968 die St.Galler Confiserie Kürschner übernahm. 1970 zog der gebürtige Appenzeller nach Teufen, wo er im Sammelbüel sein eigenes Fabrikli eröffnete. Während vieler Jahre war er an Jahrmärkten — zuletzt noch in Teufen und St.Gallen — anzutreffen, wo er seine Hausspezialitäten persönlich feilbot. Im Jahr 2010 verstarb er.

Beim Giessen des heissen Zuckers ist Vorsicht geboten. Bild: Karin Erni

Markus Peterer und seine Frau Nitaya sind ein eingespieltes Team. Sie übernimmt die noch heissen Formen, die ihr Mann ausgegossen hat, und klopft sie geschickt aus. Zum Auskühlen legt sie sie umgekehrt zurück in die Form. Noch einmal wird die Zuckermasse auf Betriebstemperatur gebracht. Für die Dekoration muss Markus Peterer jeweils einen Tropfen der Masse auf den Eierkorb des Hasen geben. Nitaya klebt flink die farbigen Zuckereili darauf. Sie müsse aufpassen, sich dabei die Finger nicht zu verbrennen, sagt sie. «Aber es passiert doch fast jedes Mal. Autsch!» Sie lacht und verkneift sich den Schmerz.

Jeder Handgriff sitzt: Die Herstellung der Hasen ist Teamarbeit. Bild: Karin Erni

Etwa einen Monat vor Ostern beginnt Markus Peterer mit der Fabrikation der Zuckerhasen. 150 Stück sind es an diesem Morgen. Kleine und grosse Langohren, mit und ohne «Chrenze», werden für den Verkauf in Zellophan verpackt. Am beliebtesten sei jener Hase auf dem Fahrrad, sagt der Zuckerbäcker.

«Leider habe ich vom Velo-Hasen nur eine Form und muss daher immer etwas geizig tun.»

Die Hasen würden von Spezialgeschäften wie der Chocolaterie Fässler in Appenzell, der Kaffeerösterei Baumgartner in St.Gallen, der Konditorei Gemsli sowie vom Restaurant Waldegg in Teufen bestellt und dienten vorwiegend Dekorationszwecken, sagt Peterer. «Ich mache auch braune Hasen, doch am beliebtesten sind die roten. Sie bestehen nur aus Zucker und Lebensmittelfarbe und haben keinen grossen Geschmack.» Was beim Giessen daneben tropft, wird nach dem Erkalten aufgesammelt und kann wieder verwendet werden. «Wenn ich vor Ostern keine Hasen mehr mache, kann ich den Zucker den Himbeerbonbons beimischen», sagt Peterer.

Die Hasen werden zum Auskühlen gedreht und zurück in die Formen gelegt. Bild: Karin Erni

Die Einrichtung der Fabrikationsräume sieht noch gleich aus, wie vor 50 Jahren. Die Maschinen muten nostalgisch an. Es gibt eine Kochmaschine für die Zuckermasse, verschiedene Rührwerke, eine Bonbon-Prägemaschine, eine Schokoladenüberziehmaschine oder eine Mischmaschine für Eiweissmasse und Zucker. «Es sind einfache Geräte, doch sie funktionieren immer noch einwandfrei», sagt Markus Peterer. «Es gibt keine Elektronik und die mechanischen Teile kann man relativ einfach reparieren.»

Nitaya Peterer packt die Zuckerhasen für den Verkauf ein. Karin Erni

Die Confiserie Peterer ist hauptsächlich für Marktfahrer tätig, die Messen und Jahrmärkte besuchen. In der kleinen Manufaktur im Sammelbüel entstehen bekannte Süssigkeiten wie Rahmtäfeli, Kokosballen oder Zuckererdbeeren. Diese Produkte machen 90 Prozent des Umsatzes aus. Vermehrt würden aber auch wieder die hausgemachten Bonbons bestellt, wie Himbeeren, Pfefferminzkugeln oder Lakritzbriketts, sagt Markus Peterer. «Den Leuten gefallen die nostalgischen Bonbons, die sie an die Kindheit erinnern.»

