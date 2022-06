Gemeinde Heiden interessiert sich für das Spitalareal

Ortsplanung Nach der Schliessung 2021: Gemeinde Heiden interessiert sich für den Kauf des Spitalareals Der Gemeinderat Heiden hat an einem Infoabend den überarbeiteten Richtplan präsentiert. Dieser zeigt, wie und wo sich die Vorderländer Gemeinde in den nächsten Jahren entwickeln soll. Der Entwurf enthält einige Vorschläge, die noch zu reden geben könnten. Jesko Calderara 21.06.2022, 19.34 Uhr

Nach Ansicht des Gemeinderates soll das Spitalareal weiterhiN dem Gesundheitswesen zur Verfügung stehen. Bild: Ralph Ribi

In welchen Quartieren gibt es Potenzial zur Innenverdichtung? Wie soll sich die Gemeinde in den nächsten Jahren entwickeln? Wo gibt es noch Platz für Gewerbebetriebe? Mit diesen und anderen Fragen hat sich die Kommission Bau und Planung der Gemeinde Heiden unter der Leitung von Vizegemeindepräsident Hans-Peter Häderli in den vergangenen drei Jahren intensiv beschäftigt. Aufgrund des teilrevidierten Raumplanungsgesetzes auf Bundesebene, musste Heiden die Ortsplanung überarbeiten. Als Erstes liegt der kommunale Richtplan vor. Dieser stimmt die Siedlungs-, Verkehrs- und Landschaftsentwicklung sowie der geplante Infrastrukturausbau für einen Zeitraum von bis zu 25 Jahren aufeinander ab. Am Montag stellte der Gemeinderat zusammen mit Manuel Rey vom St.Galler Büro ERR Raumplaner AG den Richtplanentwurf an einer öffentlichen Versammlung im Kursaal vor. Im Folgenden die wichtigsten Erkenntnisse dazu:

Bauzonen müssen grundsätzlich auf den Bedarf der nächsten 15 Jahre ausgerichtet sein. Gemäss kantonalem Richtplan gehört Heiden zu den Gemeinden mit Zentrumsfunktion und soll jährlich um 24 Einwohnerinnen und Einwohner wachsen. Auszonungen muss die Vorderländer Gemeinde keine vornehmen. Heiden verfügt über Baulandreserven von elf Hektaren in den kapazitätsrelevanten Wohn- und Mischzonen. Zusätzliche Einzonungen sind somit auf längere Zeit nicht möglich.

Eine Ausnahme vom Einzonungsstopp ist im Gebiet Unterer Werdbüchel vorgesehen. Dort ist eine grössere Überbauung geplant, bei der allerdings die Erschliessung umstritten ist. Zur Realisierung des Projekts muss ein Teil des benötigten Grundstücks wieder eingezont werden. Dies ist nur möglich, wenn andernorts flächengleiche Auszonungen getätigt werden. Solche sollen in der Schwendi, im Hinterbissau und im Brunnen erfolgen.

Beim unüberbauten Bauland fällt auf, dass sich 2,7 Hektaren in der Kurzone befinden. Köbi Frei, Verwaltungsratspräsident des Hotels Heiden, bezweifelte an der Versammlung, dass diese Reserven in absehbarer Zeit benötigt werden. Könnte dieses Bauland anderweitig genutzt werden, wäre die Gemeinde seiner Ansicht nach einige Probleme los. Der Gemeinderat habe die Frage nach der richtigen Dimension der Kurzone ebenfalls diskutiert, entgegnete Gemeindepräsident Gallus Pfister. Die Grösse der Kurzonen soll jedoch vorläufig beibehalten werden.

Jahrelang war im Langmoos eine Sportanlage geplant. Weil es dagegen heftigen Widerstand gab, konnte das Vorhaben nie gebaut werden. Nun soll das Gebiet im Langmoos von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen der Landwirtschaftszone zugewiesen werden.

Die Formulierung im Richtplan ist unmissverständlich: «Sollte das ehemalige Spitalareal nicht mehr durch den Kanton genutzt werden, ist eine Rückführung in den Gemeindebesitz anzustreben», heisst es darin wörtlich. Soweit ist es aber noch lange nicht. Die Gemeinde habe beim Kanton ihr Interesse an der Liegenschaft hinterlegt, sagte Gallus Pfister. Ein Kauf sei jedoch vom geforderten Preis und den Gemeindefinanzen abhängig. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Finanzdirektor Paul Signer, in der auch drei Heidler Gemeinderatsmitglieder mitarbeiten, klärt zurzeit ab, wie die Liegenschaft künftig genutzt werden könnte. Für den Gemeinderat hat diese ein hohes Entwicklungspotenzial. Seiner Ansicht nach soll das Spital-Grundstück weiterhin dem Gesundheitswesen zur Verfügung stehen.

Gemäss Auflistung gibt es in Heiden theoretisch 2,4 Hektaren unüberbautes Gewerbebauland. Die Entwicklung in diesem Bereich soll im Bissau und an der Gerbestrasse konzentriert werden. Doch das ganze hat einen Haken: Beim Standort Bissau handelt es sich um die Baulandreserve der Firma Sefar, für die es teilweise Überbauungspläne gibt. Das Gewerbeland an der Gerbestrasse wiederum gehört der Gärtnerei Dietz, die das Grundstück für ihre Treibhäuser benötigt. «Punkto Gewerbefläche haben wir nur wenig Spielraum», sagt Hans-Peter Häderli. Bereits im alten Richtplan war deshalb vorgesehen, Areale im Gebiet Stapfen/Thalerstrasse gewerblich zu nutzen. Diese Idee wurde erneut geprüft, ist nun aber verworfen worden. Immerhin: 2021 hat die Gemeinde Heiden hinter der neuen Migros-Filiale Gewerbeland gekauft, das an interessierte Gewerbebetriebe verkauft werden soll.

Mittelfristig will die Gemeinde gemäss überarbeitetem Richtplan die Parkplätze hinter der Kirche sowie jene an der Seeallee durch eine zentrale Parkierungsanlage ersetzen. Private Investoren planen eine Tiefgarage auf dem Kroneareal. Als weitere potenzielle Standorte für öffentliche Parkplätze werden im Richtplanentwurf die neue Migros, die Asylturnhalle und die Firma Sefar genannt. Eine Tiefgarage wiederum könnte beim Lindenplatz entstehen. Daran interessiert wäre auch das Hotel Heiden, wie Köbi Frei am Infoabend sagte. Genügend Parkplätze sei eine Voraussetzung dafür, um beim Hotel Park einen Neubau zu realisieren.

Bis Ende August kann sich die Heidler Bevölkerung im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zum Gemeinderichtplan äussern. Danach werden allfällige Bereinigungen vorgenommen. Sobald der kommunale Richtplan in Kraft ist, geht die Ortsplanungsrevision weiter. 2023 sollen dann der Zonenplan und das Baureglement überarbeitet werden.