Teufner Gemeinderat will Gutachten für IG-Initiative einholen

Ortsdurchfahrt Teufen Prüfung der Bahntunnel-Initiative der IG Tüüfner Engpass: Gemeinderat Teufen will externes Gutachten einholen lassen An einer ausserordentlichen Gemeinderatssitzung wurde die zweite Initiative der IG Tüüfner Engpass behandelt. Die materielle Prüfung lässt sich aber nicht so einfach vornehmen. Der Gemeinderat will nun ein Gutachten einholen lassen, welches die rechtlichen Konsequenzen aufzeigt. Astrid Zysset 20.10.2021, 17.29 Uhr

Die Doppelspur wird in der Korridorstudie als Vorzugsvariante genannt. Die IG Tüüfner Engpass kämpft für einen Tunnel. Bild: David Scarano

841 gültige Unterschriften zählte die Volksinitiative der IG Tüüfner Engpass, welche einen Bahntunnel zwischen Bahnhof und Stofel fordert. Vergangenen März wurde sie bei der Gemeindekanzlei eingereicht. Dort wurde die formelle Prüfung unverzüglich vorgenommen. Mit der materiellen wollte man aber noch zuwarten, bis das Resultat der Korridorstudie des Bundesamtes für Verkehr vorliegt. Jene wurde schliesslich Ende September präsentiert. Sie belegt die Notwendigkeit einer doppelspurigen Verkehrslösung für die Züge der Appenzeller Bahnen, um die Anschlüsse an den Fernverkehr in St.Gallen sicherzustellen.

An einer ausserordentlichen Sitzung am Dienstagabend hat sich der Gemeinderat nun mit der Korridorstudie auseinandergesetzt. Dabei hat er auch die materielle Prüfung der Initiative thematisiert. Er kommt zum Schluss: Für eine fachkundige Beurteilung braucht es ein externes Gutachten. Gemeindepräsident Reto Altherr: «Uns fehlen die Antworten auf viele rechtliche Fragen.» Die Vereinbarkeit mit übergeordneten gesetzlichen Vorgaben gelte es zu würdigen. Die technische Machbarkeit einer Tunnellösung wurde in der Korridorstudie zwar bestätigt, doch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben würden, sind neu und wurden in der Initiative nicht berücksichtigt. «Wir müssen nun abklären, ob wir eine Abstimmung überhaupt durchführen dürfen, wenn die Durchsetzbarkeit einer Tunnellösung fraglich ist.» Bereits im Herbst 2020 wies der Kanton die Gemeinde an, die Abstimmung über einen Tunnel-Projektierungskredit kurzfristig abzusagen, da ein Tunnel sich nicht mit dem Angebotskonzept vereinbaren liesse.

Das Gutachten wird nun in Auftrag gegeben. Wann es vorliegen wird, ist unklar. Viele Fachpersonen, die ein solches ausarbeiten können, gebe es nicht, gibt Altherr zu bedenken. Darum möchte er sich nicht auf eine Zeitprognose festlegen.

Des Weiteren sind gegen den Teufner Gemeinderat gemäss einer Mitteilung zwei Beschwerden beim Regierungsrat eingegangen – eine gegen die Unterzeichnung der Projektvereinbarung 2017 nach der Abstimmung zur Kurztunnel-Initiative, welche von den Stimmberechtigten deutlich abgelehnt wurde, und eine gegen die Absage der Abstimmung zum Tunnelprojektierungskredit. Zum ersten Vorwurf wird der Gemeinderat gemäss Altherr demnächst schriftlich Stellung beziehen. Der andere ist neu und liegt dem Gemeinderat noch nicht zur Bearbeitung vor. Welche Konsequenzen sich aus beiden Vorwürfen ergeben könnten, ist derzeit noch unklar.