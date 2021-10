SP begrüsst Doppelspur-Entscheid

Ortsdurchfahrt Teufen Nach der Präsentation der Korridorstudie: Was denken die Teufner Parteien über das Resultat? Das Projekt Doppelspur wird in Teufen weiterverfolgt. Zu diesem Ergebnis kommt die Korridorstudie des Bundesamtes für Verkehr. Doch was halten die Parteien von dieser Lösung? Die SP freut sich. Alle anderen halten ihre Meinung noch unter Verschluss. Astrid Zysset 05.10.2021, 17.02 Uhr

Wie die Züge Teufen passieren sollen, ist seit Jahren strittig. Das Bundesamt für Verkehr pocht nun auf die Variante Doppelspur, bei welcher sich die Züge in den Strassenverkehr eingliedern. Bild: David Scarano

Es war die mit Spannung erwartete Studie: Vergangene Woche stellte das Bundesamt für Verkehr (BAV) den Medien und der Öffentlichkeit die Ergebnisse der Korridorstudie vor. Als Vorzugsvariante wird in diesem Papier die Doppelspur genannt. Die Appenzeller Bahnen haben daraufhin angekündigt, bereits im ersten Halbjahr 2022 das entsprechende Projekt beim BAV einzureichen.

Teufen war in der Frage, wie die Züge die Gemeinde durchqueren sollen, Jahrzehnte gespalten. Tunnelbefürworter befanden sich auf der einen, Anhänger der Doppelspurlösung auf der anderen Seite. Nun liegt ein verbindlicher Entscheid auf dem Tisch. Doch freut dieser auch jeden?

SP freut sich über Studienergebnis

Die Parteien halten sich in der Meinungsbildung noch bedeckt. Einzig die SP Teufen begrüsst das Resultat der Studie ausdrücklich und hofft, dass die «zahlreichen Tunnelbefürworter auch damit leben können und auf Einsprachen verzichten», so Präsident Felix Leu auf Anfrage. Die SP Teufen hat sich in den vergangenen zehn Jahren stets klar gegen eine Tunnellösung ausgesprochen und Ende 2019 an einer eigens einberufenen Mitgliederversammlung die schnelle Umsetzung der Doppelspur gefordert.

FDP und Gewerbe wollen zuerst die Studie unter die Lupe nehmen

Doch Euphorie ist nicht bei allen auszumachen. Gewerbevereinspräsident Thomas Schirmer gibt an, vom Resultat nicht überrascht worden zu sein. «Dass der Favorit die für die Bahn beste Lösung ist – wie es in der Präsentation heisst – können wir uns gut vorstellen. Ob es auch die beste Lösung für das Dorf und für das Gewerbe ist, können wir heute noch nicht beurteilen.» Das BAV stellte das Resultat in einer kurzen Präsentation vor. Die 130-seitige Studie mit allen Grundlagen, die zum Entscheid geführt haben, wurde erst in den vergangenen Tagen veröffentlicht. Das Gewerbe hat diese Studie angefordert, und will sich demnächst erst noch eine detaillierte Meinung dazu bilden.

Für dieses Vorgehen hat sich auch die FDP Teufen entschieden. Auch sie hat die Studie mittlerweile vorliegen und will sie nun intern begutachten. Erst danach möchte sie «das weitere Vorgehen besprechen, bestimmen und kommunizieren», so Parteipräsident Oliver Schmid. Die FDP Teufen hat sich nie explizit gegen die Doppelspur ausgesprochen. Allerdings hat der Parteivorstand zusammen mit dem Gewerbeverein

und der IG Tüüfner Engpass in einem offenen Brief gefordert, dass die Bevölkerung über einen Projektierungskredit für einen Tunnel abstimmen kann. Der FDP-Vorstand erachtete als wichtig, dass die Tunnel- wie auch die Doppelspurvariante als gleichwertige Entscheidungsgrundlage einander gegenüber gestellt werden. Auch die Erarbeitung einer Korridorstudie begrüsste sie.

Die SVP Teufen war für eine Stellungnahme gestern nicht zu erreichen.