Ortsdurchfahrt Teufen Nach den Erkenntnissen aus der Korridorstudie: Speicher freut sich auf den Tunnel Die Korridorstudie des Bundesamtes für Verkehr belegt überraschenderweise, dass Teufen keinen Tunnel erhält, sondern Speicher. Dort ist die Freude gross. Man will die Gelegenheit nutzen, um die Strassenraumgestaltung zu überdenken. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 30.09.2021, 17.15 Uhr

Künftig sollen die Züge der Appenzeller Bahnen zwischen St.Gallen und Speicher einen Tunnel durchqueren. Bild: Philipp Griesemer Photography

Es war die grosse Überraschung der Korridorstudie: Speicher erhält einen Tunnel. Die Vögelinsegg soll unterquert werden. Damit könnte die Fahrtzeit verkürzt und die Anschlüsse in St.Gallen an den Fernverkehr sichergestellt werden. Für Speichers Gemeindepräsident Paul König ist der Plan des Bundesamtes für Verkehr (BAV) eine grosse Neuigkeit. Obwohl die Situation in der Gemeinde rund um die Sanierung der Haltestellen wie auch der Lärm aufgrund des Kurvenkreischens dazu geführt hätten, dass man in Gesprächen auch andere Lösungen in Betracht gezogen hat. Darunter auch «auf der Ebene der grünen Wiese», wie König es formuliert, diejenige eines Tunnels. «Wir hätten aber nie erwartet, dass unsere Idee eine reelle Chance hat.» Der visionäre Ansatz soll nun tatsächlich umgesetzt werden. Das BAV sieht den Speicherer Tunnel als Infrastrukturprojekt im Ausbauschritt 2045 vor, für welchen das Parlament die Gelder voraussichtlich 2026 sprechen wird.

Noch ist aber vieles unklar. Ein konkretes Projekt zum Tunnel wird erst noch ausgearbeitet. Auch wann er gebaut werden soll, ist derzeit nicht definiert. «Die einen sprechen von einem Baubeginn in zehn Jahren, die anderen von einem in 20 Jahren», so König. Was sich konkret jedoch abzeichnet, ist ein Tunnelportal im Bereich der Haltestelle Schützengarten. Das andere soll vermutlich auf der St.Galler Seite entstehen. Die Vögelinsegg würde damit komplett unterquert, die Haltestelle in den Untergrund verlegt. Begrüsst Paul König das Tunnelprojekt überhaupt? «Absolut!», sagt er.

«Es ist ein zukunftsgerichteter Schritt, der es uns ermöglicht, den nächsten Fahrplananpassungen mit Gelassenheit entgegenzutreten.»

Mehr noch: Gemäss König können mit dem Tunnel die Ausbauschritte 2035, 2045 wie auch weitere wohl «gut überstanden» werden.

Strassenraum würde neu gestaltet

Der Tunnel hätte aber noch einen anderen Vorteil. Speicher will den Dorfkern aufwerten und hat hierzu im Agglomerationsprogramm 4. Generation ab 2027 ein Massnahmenprojekt beantragt, das Verbesserungen in der Strassenraumgestaltung zwischen Schützengarten und Kreuzgarage vorsieht. Mit einem Tunnel könnte auch im Bereich der Vögelinsegg über die Schaffung von mehr Platz für den motorisierten Verkehr, für Velofahrer und Fussgänger nachgedacht werden. König spricht deswegen von einer «Chance zur Neugestaltung» dieses Bereichs, die sich mit dem Tunnelbau ergibt. Somit könnte Speicher den Strassenraum auf der fast gesamten Nord-Süd-Achse zwischen Vögelinsegg und Bendlehn optimieren.

Paul König ist Gemeindepräsident von Speicher. Bild: Archiv

Projekt Neugestaltung Vögelinsegg auf Eis gelegt

Die einst geplante Sicherung des Bahnübergangs hat ein Projekt zur Neugestaltung der Vögelinsegg ausgelöst. Die Vorarbeiten sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass demnächst die Ausschreibung der Arbeiten hätte erfolgen sollen. Doch was geschieht nun mit diesem Projekt? «Wir legen es zurück, bis wir wissen, wie es konkret mit dem Tunnelbau weitergeht», so der Gemeindepräsident. Die Entfernung der Gleise würde neuen Spielraum zur Neugestaltung ermöglichen, allerdings müssten auch die Besitzverhältnisse geklärt werden. Der Boden im Bereich der Vögelinsegg gehört den Appenzeller Bahnen. Gemäss König ist denkbar, dass, bis es mit dem Tunnelbau tatsächlich losgeht, auch Übergangsmassnahmen vonnöten sind, um den Bahnübergang ausreichend zu sichern. Aber auch hier ist noch unklar, was auf Speicher genau zukommt.