Die Appenzeller Bahnen äussern sich zum Tunnel-Ja in Teufen

Ortsdurchfahrt Teufen Nach dem Ja zur Tunnellösung in Teufen liegt die Doppelspur auf Eis: Das sagt der Chef der Appenzeller Bahnen Nach der deutlichen Zustimmung für die Tunnellösung in Teufen finden sich die Appenzeller Bahnen vor einer neuen Ausgangslage wieder. Gewartet wird auf den nächsten politischen Entscheid bezüglich Tunnel. Lediglich die Übergangsmassnahmen werden nun projektiert. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 16.05.2022, 15.28 Uhr

Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen, wartet nun die nächsten politischen Entscheidungen in Teufen ab. Bild: Astrid Zysset

Er ist gerade auf dem Weg nach Bern. Mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) muss Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen (AB), die weiteren Schritte in Sachen Ortsdurchfahrt Teufen besprechen. Der Termin war unabhängig des Abstimmungsresultates angesetzt worden, sagt Baumgartner am Telefon. 70 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger befürworteten am Sonntag die Ausarbeitung eines Projektierungskredits für eine Tunnellösung und erteilten somit der Doppelspur als Alternativprojekt eine klare Absage. Baumgartner nimmt das Resultat zur Kenntnis.

«Der zeitliche Horizont der Realisierung und die Kosten der notwendigen Infrastruktur und deren Betrieb haben dem Ergebnis zur Folge eine geringere Bedeutung als andere Kriterien gespielt. Das gilt es zu respektieren.»

Nichtsdestotrotz finden sich die AB nun vor einer neuen Ausgangslage wieder.

Die Doppelspur, bei welcher sich die Kompositionen der AB in den Strassenverkehr eingliedern würden, wurde aufgrund verschiedener Volksentscheide jahrelang vorangetrieben, vom Bund im Rahmen einer Korridorstudie empfohlen und ist heute ein Auflageprojekt. Nun wird sie sistiert. Baumgartner bestätigt, dass bezüglich Doppelspur keine Arbeiten mehr unternommen werden. Sie komme erst wieder auf den Tisch, wenn Kredite zur Finanzierung des Tunnels abgelehnt oder die verkehrlichen Bedürfnisse nicht gedeckt werden können.

Projektierung der Sicherungsmassnahmen beginnt

Doch wie geht es nun weiter? Aufgrund des Abstimmungsergebnisses liegt der Ball bei der Gemeinde. Sie will innert Jahresfrist den Projektierungskredit für eine Tunnellösung ausarbeiten. Die AB unternehmen respektive planen bezüglich Ortsdurchfahrt zwischenzeitlich nichts. Einzig die Projektierung der Sicherungsmassnahmen wird in die Hand genommen.

Die heutige Einspurstrecke der Bahn durch Teufen hat das BAV schon länger als nicht mehr zulässig taxiert, hatte aber eine Übergangsfrist zur Behebung der Risiken bis zur Realisierung der Doppelspur gewährt. Da jene aber vorläufig sistiert ist, werden die Sicherungsmassnahmen jetzt schnellstmöglich umgesetzt. Konkret geht es um die Sicherung der Bahnübergänge im Dorfkern mit Blinklichtern und/oder Schranken. Zudem sind Massnahmen zur Vermeidung des Gegenverkehrs nötig. Nicht zur Diskussion stehe, zehn Jahre zu warten, bis der Tunnel in Betrieb genommen werden könne. Deshalb werde gemäss Baumgartner die Projektierung der Übergangsmassnahmen noch in diesem Jahr angegangen.

Ein Projekt der AB

Die IG Tüüfner Engpass, welche mit ihrer Initiative die Tunnellösung vors Volk brachte, hat bereits angekündigt, dass sie Einsitz in der gemeinderätlichen Planungskommission nehmen möchte. Der AB-Direktor hofft, dass die künftige Zusammenarbeit konstruktiv verläuft, betont aber auch, dass nur die Infrastrukturbetreiberin (also die AB) ein Plangenehmigungsverfahren und somit ein Projekt beim BAV einreichen kann. «Die AB wollen sich aktiv am Prozess beteiligen, denn sie müssen später projektieren und dann auch betreiben.» Das soll auf einer gemeinsamen Basis erfolgen, so Baumgartner.

Die gemeinderätliche Planungskommission sei unter anderem um Fragen rund um den Richtplaneintrag zuständig. Fragen zum Fahrplan, Angebot und der erforderlichen Infrastruktur liegen in der Zuständigkeit der Leistungsbesteller und der AB. So gesehen, müsse nun auch verifiziert werden, ob die von der IG vorgeschlagene Kreuzungsstelle im Egglirank den Rahmenbedingungen aufgrund der Korridorstudie entspricht. «Dort ist der Spielraum sehr eng, aber es lohnt sich, das umfassend zu prüfen», so Baumgartner. Das Projekt müsse die verkehrlichen und alle eisenbahngesetzlichen Anforderungen erfüllen, damit es als bewilligungsfähig gilt.

