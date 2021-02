ORTSDURCHFAHRT TEUFEN Grosse Enttäuschung bei der IG Tüüfner Engpass: Obergericht weist ihre Beschwerde ab Die Beschwerde, welche die IG Tüüfner Engpass gegen die Ungültigkeitserklärung ihrer Doppelspur-Initiative einreichte, hat das Obergericht abgewiesen. Die Hoffnung der IG ruht nun auf ihrer zweiten Initiative. Für diese kamen bereits 400 Unterschriften zusammen.

Astrid Zysset 22.02.2021, 11.37 Uhr

Die Doppelspur sieht vor, dass sich die Züge der Appenzeller Bahnen in den Strassenverkehr eingliedern. Die IG würde einen Tunnel vorziehen. Bild: APZ

Eigentlich hatte er erst in ein paar Wochen mit dem Entscheid gerechnet. Doch vergangenen Donnerstag bekam Felix Gmünder, Kommunikationsverantwortlicher der IG Tüüfner Engpass, die Antwort des Obergerichts zugestellt. Diese besagt: Der Rekurs wird abgewiesen. Ende 2019 reichte die IG eine Volksinitiative zur Abstimmung über die Doppelspur in Teufen ein. Der Gemeinderat erklärte sie für ungültig. Auch der Ausserrhoder Regierungsrat trat auf die anschliessende Stimmrechtsbeschwerde nicht ein. Und nun läuft die IG noch bei einer weiteren Instanz auf.

Streitpunkt: Der Regierungsrat hatte die Beschwerde der IG gegen den Entscheid des Gemeinderats als Stimmrechtsbeschwerde taxiert und trat nicht darauf ein, weil die Frist nicht eingehalten worden sei. Die IG stützt sich darauf, dass ihnen die Ungültigkeitserklärung des Gemeinderats gar nie mit einer rechtsgültigen Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt wurde und somit unklar war, dass und ab wann überhaupt eine Frist läuft. Sie hätten die Ungültigkeitserklärung durch eine Medienmitteilung erfahren müssen. Das Obergericht sagt nun: Eine Medienmitteilung reicht aus.

Felix Gmünder ist Kommunikationsverantwortlicher bei der IG Tüüfner Engpass. Bild: PD

Ob die IG den Entscheid weiterziehen wird, ist offen. «Das werden wir erst noch diskutieren müssen», so Gmünder. Die Hoffnung war gross, dass das Obergericht die Sachlage zu ihren Gunsten auslegen wird. Dass es nun anders kam, damit hatte die IG nicht gerechnet. Dementsprechend gross ist die Enttäuschung.

400 Unterschriften für Tunnel-Abstimmung bereits zusammen

«Unsere zweite Initiative wird nun umso wichtiger», führt Gmünder aus. Denn die IG hat noch eine zweite in Sachen Ortsdurchfahrt lanciert. Dieses Mal fordert sie nicht eine Abstimmung über die Doppelspur, sondern eine solche über einen Tunnel zwischen Bahnhof und Stofel. Seit ein paar Wochen läuft das Sammeln der Unterschriften. 400 kamen bereits zusammen. Bis zum 20. März kann das Begehren noch mitunterzeichnet werden.

Doch Gmünder zeigt sich bereits jetzt zufrieden mit dem Ergebnis. «Coronabedingt sammeln wir fast ausschliesslich auf dem postalischen Weg. Wir waren unsicher, ob wir damit genügend Leute erreichen können. Doch wie sich zeigt, klappt es.» 150 Unterschriften sind in Teufen mindestens notwendig, damit eine Initiative zu Stande kommt.

IG will, dass Doppelspur demokratisch legitimiert wird

Den Kampf gegen die Doppelspur will die IG nicht aufgeben – es sei denn, deren Bau wurde demokratisch legitimiert. Deshalb pocht die IG darauf, dass die Teufner Stimmberechtigten sich zur Ortsdurchfahrt äussern können. Die IG ist der Ansicht, dass Gemeinde und Kanton die Doppelspur vorziehen und darum eine Abstimmung verhindern möchten. «Mit der Initiative haben wir ein Druckmittel, dass der Entscheid an der Urne getroffen wird.»

Mehr noch: «Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Meinung im Edikt darlegen können. Das geht aber nur bei einer Initiative», führt Gmünder aus. Darum habe sich die IG dazu entschieden, die zweite Initiative zu lancieren, bevor der Entscheid des Obergerichts zur ersten vorlag.

«Wir wollten auf Nummer sicher gehen. Hätten wir recht bekommen, wäre unsere erste Initiative anschliessend inhaltlich geprüft worden. Das hätte nochmals ein Jahr gedauert. Zeit, die wir einfach nicht mehr haben.»

Entschieden wehrt sich die IG gegen die Pläne der Appenzeller Bahnen, der Gemeinde und des Kantons, die Züge in den Strassenverkehr zu integrieren. Mittlerweile hat sich der Vorstand der FDP, welche vorgängig das Vorgehen der IG noch guthiess, öffentlich distanziert. Gmünder betont, dass die unterschiedlichen Wege, die eingeschlagen wurden, lediglich auf Wunsch einzelner FDP-Vorstandsmitglieder hin erfolgten. Nach wie vor sei der Rückhalt in der Bevölkerung gross, den die IG erfahre. «Die Leute wollen, dass es endlich vorwärtsgeht.»

Wegweisender Entscheid für Teufen noch dieses Jahr erwartet

Und das könnte bald der Fall sein. Bis Ende Juni soll die Korridorstudie des Bundesamtes für Verkehr (BAV) vorliegen. Diese wird verbindliche Aussagen darüber machen, welche Varianten für die Ortsdurchfahrt oder Umfahrung unter Berücksichtigung des Fahrplans in St.Gallen in Frage kommen.

Die IG Tüüfner Engpass hatte das BAV unlängst besucht und sich über die Hintergründe dieser Korridorstudie aufklären lassen. Gmünder äussert sich begeistert: «Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg!» Die Studie macht das, was die IG immer gefordert habe: Einen Marschhalt. «Nun werden alle Möglichkeiten transparent, neutral und faktenbasiert angeschaut. Wir sind zuversichtlich, dass im Sommer ein gutes Resultat vorliegen wird», so Gmünder weiter. Er rechnet auch damit, dass noch in diesem Jahr endgültig geklärt sein wird, wie die Ortsdurchfahrt Teufen künftig aussehen wird.