IG Tüüfner Engpass wird durch ein Komitee ergänzt

Ortsdurchfahrt Teufen Die IG Tüüfner Engpass vergrössert sich: Nun gibt es für die kommende Abstimmung ein Ja-Komitee Am 15. Mai wird in Teufen über einen einspurigen Bahntunnel abgestimmt. Um für ein Ja zu weibeln, hat sich nun ein Komitee gegründet. Dieses gilt als Ergänzung zur IG Tüüfner Engpass, welche seit Jahren für einen Tunnel kämpft. Astrid Zysset 18.02.2022, 16.00 Uhr

Tunnel oder Doppelspur – die Frage, wie die Züge der Appenzeller Bahnen künftig Teufen durchqueren sollen, spaltet die Gemeinde. Bild: David Scarano

Überraschung in Teufen: Mit dem Komitee «Teufen mit Zukunft» hat sich nun eine zweite Gruppierung formiert, welche für die Realisierung eines einspurigen Bahntunnels zwischen Bahnhof und Stofel wirbt. Seit längerem kämpft in der Mittelländer Gemeinde die IG Tüüfner Engpass gegen die von den Appenzeller Bahnen favorisierte Doppelspur, welche eine Eingliederung der Züge in den Strassenverkehr vorsieht. Die IG will einen Tunnel und hat ihrem Begehren mit mehreren Initiativen Nachdruck verliehen. Über eine solche respektive über den geforderten einspurigen Bahntunnel wird am 15. Mai nun abgestimmt.

Das Komitee folgt gemäss einer Medienmitteilung der Argumentation der IG. Auch es befürchtet, dass mit der Doppelspur der Dorfkern an Attraktivität verliert. Zudem würden Velofahrer und Fussgänger in ihren Augen gefährlichen Situationen ausgesetzt. Doch warum braucht es eine weitere Gruppierung, die für einen Tunnel weibelt? Das Präsidium des Komitees teilen sich die Lehrerin und Heilpädagogin Barbara Fischer sowie Heinz Rusch, Geschäftsführer von Coiffure Tonio. Gemäss Rusch haben rund ein Dutzend Personen Einsitz in diesem Komitee. Weitere sind willkommen. «Wir hören immer wieder, dass die Einwohnerinnen und Einwohner nicht glücklich sind mit der Doppelspur-Idee. Öffentlich Stellung beziehen will aber kaum jemand. Darum dachten wir uns, wir müssen diesen Personen eine Stimme, ein Gesicht geben. Und das tun wir hiermit.»

Aktionsplan bis zur Abstimmung steht

Das Komitee ist eine Ergänzung zur IG Tüüfner Engpass, jedoch gibt es einzelne personelle Überschneidungen. «Wir haben dasselbe Ziel und sprechen unsere Aktivitäten ab», erklärt Rusch. Das Begehren ist dasselbe. «Die IG hat in den vergangenen sieben Jahren an vielen Fronten gekämpft. Das war gut. Aber wir möchten das nicht.» Keine Kampfansage. Vielmehr wolle man sachlich den Mehrwert sowie den Nutzen einer Tunnellösung aufzeigen und als «Sprachrohr für die Bevölkerung» fungieren.

Die IG Tüüfner Engpass wird das Komitee logistisch unterstützen und als Geschäftsstelle fungieren. «Sie arbeiten an ihren Projekten weiter», so Rusch. Diese würde gemäss seinen Aussagen die Schwerstarbeit beinhalten sowie die Bevölkerung weiter wachzurütteln.

Doch wie will das Komitee nun konkret vorgehen? Erste Massnahmen seien bereits geplant, doch konkretes möchte Rusch vorerst noch nicht preisgeben. Der Plan bis zum Abstimmungstermin stehe jedoch, sukzessive werde das Komitee auf seine Anliegen aufmerksam machen. «Wir möchten zeigen, wer alles für die Tunnellösung einsteht. Und das sind viele. Viel mehr, als man vermutet.»