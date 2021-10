AB-Direktor Thomas Baumgartner zum Korridorstudienentscheid

Ortsdurchfahrt Teufen AB-Direktor Thomas Baumgartner: «Es wurde oftmals verkannt, dass wir eigentlich nur eine gute Lösung für Teufen wollten» Die vom Bundesamt für Verkehr (BAV) vorgestellte Korridorstudie bestätigte, was Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen (AB), immer proklamierte: In Teufen braucht es eine Doppelspur. Im Interview legt er dar, was der Entscheid konkret bedeutet. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen, musste in Teufen aufgrund des Doppelspur-Projektes schon viel Kritik einstecken. Bild: Astrid Zysset

Am Mittwoch wurden den Medien und der Öffentlichkeit die Ergebnisse der Korridorstudie präsentiert. Diese sieht als Vorzugsvariante die Doppelspur vor und bestätigt somit die Appenzeller Bahnen (AB) in ihren bisherigen Bestrebungen. Direktor Thomas Baumgartner hielt sich während der Präsentation dezent im Hintergrund. Im Interview erklärt er seine Gründe hierfür und was das Studienergebnis konkret bedeutet.

Warum haben Sie bei der Präsentation der Ergebnisse die Bühne dem Kanton und dem BAV überlassen?

«Das war eine bewusste Entscheidung. Der Bund hat die Studie in Auftrag gegeben, und er wird das Projekt schlussendlich bewilligen und finanzieren. Die Appenzeller Bahnen haben den Vollzugauftrag, wir projektieren, bauen und betreiben die Bahn. Eine Stellungnahme meinerseits brauchte es an diesem Mittwoch nicht.»

Erleichterung war nicht auszumachen. Das wäre aber zu erwarten gewesen, denn der Umgangston, den Sie aufgrund der Doppelspur in den vergangenen Jahren erfahren hatten, war rau.

«Ja, das ist sicher so. Die Bahn wurde für vieles verantwortlich gemacht. Bis hin zum Mehrverkehr, der teilweise uns angelastet wurde. Es wurde oftmals verkannt, dass wir eigentlich nur eine gute Lösung für das Dorf wollten.»

Kehrt nun in Teufen Ruhe ein?

«Das kann ich nicht abschätzen. Aber die Ausgangslage ist inhaltlich und rechtlich nun klar: Die Doppelspur wird weiterverfolgt. Ein gutes Projekt, wie ich finde. Der Bund, drei Kantone und die Gemeinde stehen voll und ganz dahinter. Es ist schade, dass die Vorteile für alle Verkehrsteilnehmer und für die Bevölkerung nicht von allen erkannt werden.»

Kennen Sie solchen Gegenwind aus anderen Gemeinden nicht?

«Nein. Aus keiner einzigen – und das Gebiet der Appenzeller Bahnen umfasst viele Gemeinden, bis nach Frauenfeld. In Teufen geht es um die Sanierung des Dorfkerns. Das wirkt sich auf die Stimmung aus. Es ist ein sehr prägender Eingriff, bei dem viele mitreden möchten. Das verstehe ich. In Teufen haben sich aber zwei Denkweisen festgesetzt, die sich widersprechen. Zum einen gibt es eine Interpellation verschiedener Kantonsräte und Kundenerwartungen, welche bessere Anschlüsse fordern, was einer Einspurlösung zuwiderläuft. Zum anderen gibt es Interessen, welche die Doppelspur verhindern wollen.»

Dann können Sie die Skepsis in Teufen verstehen?

«Teilweise. Aber nicht im vollen Ausmass. Die Appenzeller Bahnen haben beispielsweise nicht die Initialzündung zu den Hausverschiebungen gegeben. Der Wunsch nach einem durchgehenden Trottoir kam aus der Bevölkerung. Wir haben ihn in unsere Planung aufgenommen. Auch redeten viele Menschen nie von der Notwendigkeit, dass die Kantonsstrasse saniert werden muss, und damit ohnehin eine Baustelle im Dorf entsteht.»

Würden Sie rückblickend denn sagen, dass die Appenzeller Bahnen in Sachen Doppelspur falsch kommunizierte?

«Nein, das glaube ich nicht. Aber das ist rückblickend auch schwer zu sagen.»

Oder ist man der Gegenseite zu sehr entgegengekommen? Immerhin nahm das Projekt mit der Korridorstudie ja nochmals eine Zusatzschlaufe.

«Die Lösung Doppelspur ist jetzt breit abgestützt. Und eine Zusatzschlaufe kann man bei einem solch grossen Projekt mit einem Investitionsvolumen von 45 Millionen Franken verantworten. Der Prozess in den Jahren zuvor ist zudem immer sehr demokratisch abgelaufen. Wir versuchten immer, alle Aspekte zu berücksichtigen; wir sind der Gegenseite in vielen Punkten entgegengekommen, aber meines Erachtens nie zu viel.»

Sind Sie mit dem Resultat der Studie zufrieden?

«Ja, sehr. Die Korridorstudie hat alle Varianten von aussen beleuchtet und das Ganze objektiv und neutral betrachtet. Indem sich die Studie auf die Vorzugsvariante Doppelspur festgelegt hat, wurden die AB in ihren bisherigen Aussagen bestätigt.»

Wie wäre es für Sie weitergegangen, wenn die Studie den Tunnel favorisiert hätte?

«Dann hätten wir von Grund auf ein neues Projekt lancieren müssen. Das hätte auch bedeutet, dass ich in den letzten Jahren im Bereich der Angebotsplanung einiges falsch gemacht hätte. Aber davon bin ich nicht ausgegangen; wir haben gute Angebots- und Projektplaner im Team. Die können nicht dermassen daneben gelegen haben.»

Wie geht es nun konkret weiter? Wann ist Baubeginn?

«Im ersten Halbjahr 2022 wird das Projekt beim BAV eingereicht. Wenn alles reibungslos läuft, könnten 2025 und 2026 die Hauptarbeiten stattfinden – wobei ich betonen möchte, dass nicht das ganze Jahr hindurch gebaut würde.»

Die Zeit drängt. Der Bund pocht auf eine schnelle Umsetzung.

«Es sind einerseits die Massnahmen im Rahmen des Behindertengleichstellungsgesetzes, welche bis 2023 umgesetzt werden müssen. Hier fehlt uns aber lediglich noch eine Übergangslösung im Bahnhof Stofel. Andererseits gilt es, die Bahnübergänge und die Dorfdurchfahrt zu sichern. Die entsprechen nicht den aktuellen Normen. In diesem Bereich hat das BAV aber ein Auge zugedrückt und wartet ab, bis die Doppelspur fertig umgesetzt ist.»

Klingt aber, als wäre der Zeitdruck doch nicht so gross gewesen, wie immer ins Feld geführt wurde.

«Doch, der Druck war gross. Wir als Bahnbetreiber wollten schnellstmöglich eine Lösung, die uns gute Anbindungen an den Fernverkehr in St.Gallen ermöglicht. Andererseits kam auch massiver Druck aus Bern wegen der Sicherung der Bahnübergänge und der Sicherheit bei der Dorfdurchfahrt. Aber das BAV sah, dass wir nicht vorwärtsmachen konnten. Darum hat es die Korridorstudie lanciert.»

Die wurde also ausdrücklich auf Wunsch des BAV erarbeitet?

«Ja, es war ein Angebot des Bundes als Beitrag zu einer Lösung. Das BAV sah, dass das Hin und Her in Teufen ein Ende finden muss.»

Das Depot in Appenzell wie auch die Bahnhöfe in Bühler, Speicher und Trogen sollen demnächst ebenfalls neu- oder umgebaut werden. Wann sind alle Infrastrukturbauten abgeschlossen?

«An vielen Orten müssen wir auch noch Perronerhöhungen vornehmen und die Bahnübergänge den aktuellsten Normen anpassen. Aber ich glaube, bis 2028 sollen alle grosse Themen durch sein.»

Und was kommt dann? Der Tunnel in der Vögelinsegg?

«Nein, der ist noch auf Feld 1. Wann der realisiert wird, ist offen. Das Projekt muss erst noch ausgearbeitet und die Finanzierung sichergestellt werden.»

Der Tunnel in Speicher eilt also nicht? Den braucht's doch auch, um gute Anschlüsse in St.Gallen sicherzustellen.

«Ja, aber auf der Trogner Seite haben wir fahrplanmässig einen grösseren Spielraum als auf der Appenzeller Seite. Darum liegt unsere Priorität derzeit auf der Doppelspur in Teufen.»

Und ab 2028 wäre dann die Bahn der Zukunft erreicht?

«Die Bahn der Zukunft besteht jetzt schon. Wir haben moderne Züge und einen Viertelstundentakt. Das gilt es zu optimieren. Was nach 2028 ansteht, weiss ich noch nicht. Vielleicht das Tram St.Gallen?»