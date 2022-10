Bahnhofskreisel in Herisau wird als Sparmassnahme begrünt

Ortsbild Wegen Sparmassnahmen: Begrünung statt Künstlerprojekt auf Herisauer Bahnhofkreisel Nach einem Projektwettbewerb hat sich der Gemeinderat im Rahmen von Sparmassnahmen gegen die eingereichten Ideen und für eine einfache Begrünung des Bahnhofskreisels in Herisau entschieden. Ramona Koller 06.10.2022, 10.27 Uhr

Der neue Bahnhofkreisel soll wie jener beim Obstmarkt begrünt werden. Bild: Toni Küng

Im Hinblick auf die Realisierung des Bahnhofkreisels hat die Gemeinde im Rahmen eines Projektwettbewerbes vier Künstler eingeladen, konkrete Vorschläge zur Gestaltung des Kreisels zu erarbeiten. Die Aufgabenstellung umfasste einerseits den ortsbaulichen Kontext und andererseits verkehrsplanerische Rahmenbedingungen. Es wurde eine übliche Entschädigung pro Künstler ausgeschrieben. Im verbindlichen Programm zum Projektwettbewerb wurde für die Realisierung der Vorbehalt angebracht, dass die Zustimmung der zuständigen politischen Organe erforderlich ist.

«Uns wurden vier äusserst verschiedene Beiträge unterbreitet», hält die zuständige Gemeinderätin Sandra Nater fest. Zum ersten plastische Körper aus Stahlarmierung und Spritzbeton, ähnlich einem Nagelfluhgestein. Dann eine Schutzhand mit innenliegenden Ornamenten aus Metall in messingfarbener Beschichtung im Kontext zu der mehrdimensionalen Wegführung vom Bahnhof, vom Dorf, von Gossau oder vom Alpstein kommend. Der dritte Beitrag hätte den Kreisel mit einer grossen trommelartigen und nach oben offenen umspannende Metall/Holz/Glas-Konstruktion gestaltet, mit zwei Motiven zur ortsspezifischen Architektur und mit einem statischen Inneren als Naturbrache. Und der vierte Beitrag stellte einen spiralförmigen Kreisel aus einem eingefärbten Boden als Wegführung und Orientierung für den Strassenverkehr dar.

Der Gemeinderat habe sich mit den Projekten und dem Jurybericht auseinandergesetzt und habe sich schliesslich gegen eine Gestaltung im Wettbewerbsverfahren entschieden. Nater sagt:

«Im Rahmen der Sparmassnahmen haben wir entschieden, den Kreisel mit einer einfachen Begrünung zu realisieren und dass dieser nicht im Rahmen des Wettbewerbes gestaltet werden soll»

Nater spricht von einer «massiven Kosteneinsparung» für die Gemeinde. Die Bepflanzung soll analog zu jener des Migros- und des Obstmarktkreisels erfolgen. «Vom Bahnhof her kommend soll sich so ein einheitliches Bild über die Verkehrsachse Bahnhof – Obstmarkt bis zum Migros-Kreisel ergeben», so Nater.