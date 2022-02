Organspende: Widerspruchs- oder Zustimmungslösung?

Organspende «Bin ich dann auch wirklich tot?»: Herisauer Arzt über den Organmangel in der Schweiz und wie eine Gesetzesänderung die Lösung bringen könnte Am Mittwoch referiert Wolfgang Nagel, leitender Arzt beim Spitalverbund Appenzell Ausserrhoder (Svar), in Herisau über das Thema «Organspende, Transplantation – Spende oder Pflicht». Auf nationaler Ebene wird aktuell die Widerspruchslösung für die Organspende diskutiert. Ramona Koller Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zustimmungs- oder Widerspruchslösung? Das Transplantationsgesetz soll angepasst werden. Leandre Duggan / KEYSTONE

Aktuell gilt in der Schweiz, wenn es um Organspenden geht, die erweiterte Zustimmungsregelung. Das heisst, Organe oder Gewebe dürfen einer Person nur dann entnommen werden, wenn diese ihre Zustimmung gegeben hat, oder ihre Angehörigen ihr Einverständnis gegeben haben. Das Gesetz soll nun aber so angepasst werden, dass die Widerspruchsregelung zum Zug kommt. Das würde heissen, dass, falls nicht anders festgehalten, jeder Person nach ihrem Ableben Organe und Gewebe entnommen werden könnten.

Im März 2019 wurde eine Volksinitiative eingereicht, welche die Widerspruchslösung fordert. Mit seinem Gegenvorschlag geht der Bundesrat einen Schritt weiter. Er will auch die Rechte der Angehörigen wahren und gesetzlich sichern. National- und Ständerat haben dem Gegenvorschlag zugestimmt. Jedoch wurde das Referendum ergriffen. Sofern 50’000 Unterschriften gültig sind, was aktuell überprüft wird, wird das Volk am 15. Mai über die Vorlage abstimmen können.

Wolfgang Nagel, Leitender Arzt Departement Chirurgie im Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden, ist mit dem Thema bestens vertraut. Von 2001 bis 2014 war er Leiter der Gefäss-, Thorax- und Transplantationschirurgie am Kantonsspital St.Gallen. Dieses ist eines von sechs Spitälern in der Schweiz, das über ein Zertifikat und die Bewilligung für die Organentnahme verfügt. Das Kantonsspital St.Gallen ist das einzige nicht universitäre Spital, das für die Organentnahme und Nierentransplantation zugelassen ist.

In den meisten Fällen müssen Angehörige entscheiden

Am Mittwoch, 19 Uhr, hält Nagel am Spital Herisau einen Vortrag zum Thema «Organspende, Transplantation – Spende oder Pflicht?». «Ungefähr 1500 Personen stehen schweizweit aktuell auf der Warteliste für ein Organ. Pro Jahr werden aber nur ca. 500 Organe transplantiert», erklärt Nagel. Es herrsche ein Organmangel. Nagel ist es ein Anliegen, dass Menschen ihren Willen, wenn es um die Entnahme von Organen und Gewebe geht, festhalten und mit der Familie besprechen.

2018 wurden nur rund 11 Prozent der Entscheidungen zur Organentnahme durch eine zuvor dokumentierte Willensäusserung der verstorbenen Person gefällt. In den restlichen 89 Prozent mussten Angehörige entscheiden. Für das medizinische Personal sei die Abklärung keine einfache Aufgabe. Die Angehörigen sehen sich mit dieser Frage konfrontiert, kurz nachdem sie über den Tod der betroffenen Person informiert worden sind. Nagel erklärt:

Wolfgang Nagel, Leitender Arzt Departement Chirurgie im Svar. Bild: pd

«Der Entscheid für oder gegen die Organentnahme muss nach dem Ableben einer Person schnellstmöglich erfolgen. Die Organe haben nur eine begrenzte ‹Haltbarkeit›.»

Die Gespräche mit den Angehörigen dürfen nicht von den Chirurgen, welche die Organe bei einem positiven Entscheid entnehmen würden, durchgeführt werden. «Das wird strikt getrennt. Sonst könnte man uns vorwerfen, wir würden die Angehörigen dazu überreden, um mehr operieren zu können», erklärt Nagel.

Bei Zweifeln wird nicht operiert

Sowohl heute als auch bei einem allfälligen Inkrafttreten einer erweiterten Widerspruchslösung haben Angehörige das letzte Wort. «Bestehen irgendwelche Zweifel, dass der festgehaltene Wille nicht oder nicht mehr demjenigen der oder des Verstorbenen entspricht, werden keine Organe entnommen», erklärt der Leiter der Chirurgie.

Frankreich, Spanien, Italien und Österreich sind nur einige der Länder, in denen bereits die Widerspruchslösung gilt. Die Anzahl Organentnahmen spricht für sich. Während in Spanien 50 Organentnahmen pro Million Einwohnende durchgeführt wurden, sind dies in der Schweiz gerade einmal 18. «Mit der Einführung der Widerspruchslösung könnte diese Zahl bestimmt angehoben werden», ist sich Nagel sicher. Noch besser wäre es seiner Meinung nach, wenn die Leute ohne eine entsprechende Regelung mehr Bereitschaft für eine Spende zeigen würden.

Genaues Verfahren zur Bestimmung des Todes

Doch was hält die Schweizerinnen und Schweizer davon ab, nach ihrem Ableben ihre Organe zu spenden. «Die Leute fragen sich: ‹Bin ich dann auch wirklich tot?›», erklärt Nagel. Damit die Entnahme von Organen oder Gewebe erfolgen kann, muss der Hirntod der Person eindeutig festgestellt werden. Dabei ist ein genau festgelegtes Prozedere zu befolgen, wie Nagel weiss. Für die Angehörigen sei dies oft schwierig nachzuvollziehen:

«Wenn sie sich verabschieden, ist der Körper der Person noch warm, das Herz schlägt noch und der Körper atmet – wenn auch nicht mehr selbstständig. Dennoch ist die Person hirntot.»

Heute wird der Hirntod mit dem Tod eines Menschen gleichgesetzt. «Früher galt eine Person als tot, wenn sie kalt und mit Leichenflecken versehen war. Tritt dies ein, eignen sich die Organe jedoch nicht mehr für eine Transplantation», erklärt Nagel.

Auch die Angst davor, dass mit den Organen Handel betrieben werde, sei bei seinen Vorträgen immer wieder ein Thema. Nagel ist sich jedoch sicher, dass dies in der Schweiz aufgrund der geltenden Gesetze und Verfahren keine Gefahr sei. «Man muss es auch ohne zu hinterfragen akzeptieren, wenn sich eine Person gegen die Organentnahme entscheidet», erklärt Nagel. Mit dieser Aussage nimmt er Bezug auf ein Argument des Referendumskomitees. Demnach wird von diesem befürchtet, dass ein Entscheid gegen die Organspende eine Person als Egoist dastehen lassen könnte.

Gleichbleibende Anzahl Spenden bei immer mehr Wartenden

Während die Anzahl Spenden über die letzten Jahrzehnte ungefähr gleich geblieben ist, sind immer mehr Personen auf fremde Organe angewiesen. «Darunter sind viele, die durch eine Transplantation, beispielsweise einer Niere, an Lebensqualität gewinnen würden. Andere haben ohne eine Herz-, Leber- oder Lungentransplantation keine Überlebenschancen», erklärt Nagel. Die Zunahme der Anzahl Wartender habe zum einen mit der erhöhten Lebenserwartung und zum anderen mit der Erwartungshaltung, dass einem alles, was medizinisch möglich ist, auch zusteht.

In seinem Vortrag vom Mittwoch wird Nagel Zahlen und Fakten zu den Themen Organspenden und Organtransplantationen aufzeigen. Im Anschluss an den Vortrag wird es eine Fragerunde geben. Eine Anmeldung ist nicht nötig und der Eintritt ist frei. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im zweiten Stock des Spitals Herisau.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen