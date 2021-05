Appenzell Ausserrhoden Optimistische Töne aus der evangelischen Kirchgemeinde Teufen trotz Corona Gottesdienste mit Künstlern oder Frühlingslager: Die Evangelische Kirchgemeinde Teufen blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die Jahresrechnung schliesst besser als erwartet. Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger genehmigten den Vorschlag, mit dem Überschuss sämtliche Schulden zu tilgen, einen Neuanschaffungsfonds zu gründen und Kirchenmusik zu unterstützen Charlotte Kehl 02.05.2021, 19.32 Uhr

Die Kirchenvorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Teufen. Bild: Charlotte Kehl

«Mehr als ein Jahr im Pandemiemodus, und wir sind gefühlt noch keinen Schritt weiter», eröffnete die Präsidentin der Evangelischen Kirchgemeinde Teufen, Marion Schmidgall, am Sonntag die Versammlung. Sie wollte aber nicht jammern und vor allem das Positive sehen. Dazu hat sie auch allen Grund. «Verfiel man anfänglich dank der grossen Verunsicherung auch etwas in Aktivismus, schälten sich aber mit der Zeit viele alternative Möglichkeiten heraus», fuhr sie fort. «Die Bedürfnisse veränderten sich, und die Angebote passten sich an. Das BAG erlaubte glücklicherweise recht bald wieder Gottesdienste bis zu 50 Personen.»

«Auf Anfrage unserer Pfarrerin Verena Hubmann sprachen wir in der Kirchenvorsteherschaft einen Betrag, der es Musikerinnen und Künstlern sowie auch jungen Musikschülern erlaubt, in unseren Gottesdiensten aufzutreten. Dies war ein besonderer Lichtblick für die Künstlerinnen und Künstler und wurde vom Publikum sehr geschätzt», führt die Präsidentin weiter aus. Auch ein angepasstes Jugendprogramm mit der Sozial-Diakonin Brigitte Heule und der Jugendmitarbeiterin Simone Mayerhofer konnte dank flexibler Eigeninitiative durchgeführt werden. Aktivitäten wie Glaskreuze herstellen, Eiermalen und ein Abenteuer-Weekend fanden grosses Echo. Ein besonderer Höhepunkt war das Frühlingslager, welches für einmal zu Hause stattfand und trotz kalter und nasser Witterung schnell ausgebucht war. Das neue «Prisma»-Programm sei ihnen an der letzten Kivo-Sitzung sehr einladend vorgestellt worden, schwärmte Schmidgall.

Kirchgemeinde erzielt hohen Überschuss

Der scheidende Kassier Hansueli Sutter durfte eine Jahresrechnung präsentieren, welche die beste sei, die er je erlebt habe. Sie schliesst dank höherer Steuereinnahmen und tieferer Ausgaben in fast allen Bereichen mit einem Einnahmeüberschuss von rund 184000 Franken ab. Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger genehmigten den Vorschlag der Kirchenvorsteherschaft, mit diesem Überschuss sämtliche Schulden zu tilgen, einen Neuanschaffungsfonds zu gründen, Kirchenmusik zu unterstützen sowie Abschreibungen zu tätigen. Der verbleibende Betrag von knapp 90000 Franken wird als Eigenkapital auf die Rechnung 2021 vorgetragen. Somit ergibt sich ein Eigenkapital von 1,36 Millionen Franken. Hansueli Sutter, der seine Arbeit bereits an die Nachfolgerin Nicole Köppel übergeben hat, wurde für seine hervorragenden fachlichen und menschlichen Leistungen in den vergangenen 13 Jahren gelobt und verabschiedet. Weitere Veränderungen ergeben sich bei den Katechetinnen – zwei haben einen andern Aufgabenbereich gefunden.

Aus der Geschäftsprüfungskommission wird sich Hans H. Heierli nach 21 Jahren zurückziehen. Für den Sitz der Gemeinde in der Synode, welcher Juliane Reckhaus innehatte, wurde einstimmig Marion Schmidgall gewählt. Sie war es auch, welche die Versammlung schloss mit einem marokkanischen Zitat: «Gehe hinaus in die Welt! Öffne Dein Herz! Und lächle! – Was ohne Masken bestimmt noch besser wirkt.»