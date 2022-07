offene Stellen «Noch nie so zäh»: Fachkräftemangel im Alpstein – viele Bergbeizen suchen händeringend nach Personal In vielen Branchen fehlt qualifiziertes Personal. Auch in den Berggasthäusern wird mancherorts noch immer nach Mitarbeitenden für die aktuelle Saison gesucht – so im Alpstein. Eine Bestandesaufnahme. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Auf der Bollenwees wird auf viele Teilzeit- und Aushilfskräfte zurückgegriffen, um dem Fachkräftemangel beizukommen. Archivbild: Ralph Ribi

Von einer «massiven Durststrecke» spricht im Berggasthaus Meglisalp Gastgeber Sepp Manser. Aktuell sucht er Verstärkung für die Lingerie zwischen Anfang August und Ende Oktober. Ein bis zwei Stellen könnte er noch besetzen – wenn er denn Mitarbeitende finden würde. Noch nie sei die Personalsuche so zäh verlaufen. Anfragen erhält er nur von Teilzeitmitarbeitenden und solchen, die zeitlich begrenzte Einsätze während einiger Wochen leisten wollen. Letztere erfordern aber seitens Arbeitgeber einen grossen Aufwand. Bis sie eingearbeitet seien, läuft ihr befristetes Engagement bereits wieder aus, so Manser.

«Uns fehlen Leute, welche die ganze Saison über arbeiten wollen.»

Sepp Manser vom Berggasthaus Meglisalp. Archivbild: Karin Erni

15 Vollzeitstellen gibt es im Berggasthaus Meglisalp. Werden nicht alle besetzt, springen Aushilfen, ehemalige Servicemitarbeitende und Familienmitglieder ein. Manser hat sich mittlerweile an die rollende Planung gewöhnt: «Bislang haben wir es noch immer irgendwie geschafft, alles zu meistern.»

Einfach hinnehmen kann Daniel Lüchinger, Gastgeber im Berggasthaus Staubern, den Personalmangel indes nicht. 5 der 12 Vollzeitstellen sind dort aktuell vakant. Überbrückt werden die fehlenden Angestellten mit Aushilfen, Bekannten und Familienmitgliedern – und einer Reduktion des bestehenden Angebots. Gemäss Lüchinger werde aktuell keine Werbung geschaltet, die Speisekarte musste reduziert und weniger Reservationen können entgegengenommen werden.

Die Familie Lüchinger leitet das Berggasthaus Staubern. Archivbild: Michel Canonica

Auch in der «Staubern» fehlen Fachkräfte, welche die gesamte Saison über arbeiten wollen. Lüchinger berichtet von vielen Quereinsteigern, welche einzelne Wochen aushelfen wollen, und von Anfragen für Teilzeitarbeit. «Geeignetes Personal zu finden, war schon immer schwierig», so der Gastgeber, der seit 1995 das Berggasthaus führt. Allerdings sei in seinen Augen die Nachfrage nach Teilzeit in jüngster Vergangenheit stark gestiegen. Diese Entwicklung entschärfe zwar zu Teilen den Fachkräftemangel, führe aber andererseits zu einem erhöhten administrativen Aufwand seitens Arbeitgeber.

Viele Bewerbungen türmen sich auch nicht auf dem Schreibtisch von Thomas Manser-Barmettler, Gastgeber im Berggasthaus Bollenwees.

«Aber prekär ist bei uns die Situation trotzdem nicht.»

Es wird auf viele Teilzeitmitarbeitende, Aushilfen und Familienmitglieder zurückgegriffen. So könnten bis zu drei Vollzeitstellen ausgeglichen werden, so Manser-Barmettler. Bis zu deren 12 gibt es in der «Bollenwees». Aktuell wird auf der Website noch nach Personal gesucht. 100-Prozent-Besetzungen werden angestrebt. Grosse Hoffnungen jemanden zu finden, hat der Gastgeber jedoch nicht. Es sei eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich schon seit Jahren abzeichne, dass vermehrt Teilzeit- und Kurzeinsätze nachgefragt würden. «Da müssen wir uns auf lange Sicht anpassen. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig.»

Nicht in allen Berggasthäusern fehlt Personal

Aber es gibt auch Berggasthäuser, welche auf ausreichend Fachkräfte zurückgreifen können. Auf den vielseits geäusserten Personalmangel angesprochen, zuckt etwa Gastgeber Sepp Kölbener-Hautle auf der Ebenalp mit den Schultern: «Wir haben genug Leute.» Die neun Vollzeitstellen im Betrieb seien die ganze Saison hindurch besetzt. Bereits vier Jahre leitet Sepp Kölbener-Hautle das Berggasthaus. Im «Grossen und Ganzen» habe man immer ausreichend Mitarbeitende gefunden.

Sie leiten den Berggasthof Äscher: Melanie Gmünder und Gallus Knechtle. Bild: Urs Bucher

Die zehn Vollzeitstellen auf dem Äscher sind gemäss Inhaberin Melanie Gmünder ebenfalls alle besetzt, und die Liste mit Springern (Aushilfen, Teilzeitmitarbeitende) für die Zeiten mit dem grössten Gästeansturm ist lang. «Wir sind für die kommende Saison komplett.» Trotzdem: Auf der Website des Berggasthauses finden sich noch Stellenanzeigen. Eine Vorsichtsmassnahme. Sollte einer der bestehenden Mitarbeitenden ausfallen, könne so schnell reagiert werden.

Am Anfang der Saison war Gmünders Verunsicherung gross, ob sie ausreichend Personal finden würde. «Besonders auf einen Koch mussten wir lange hoffen.» In den Jahren zuvor seien zu Saisonbeginn deutlich mehr Bewerbungen eingetroffen und die offenen Stellen hätten schneller besetzt werden können. Gmünder führt dies auf den aktuellen Fachkräftemangel zurück. Die Freude über alle Anstellungen heute ist dementsprechend gross: «Schlussendlich haben wir es doch noch geschafft.»

