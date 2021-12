PubliCar Appenzell fährt neu bis zur Klinik Gais

Öffentlicher Verkehr «Gais ist nun noch mehr auf Achse»: PubliCar Appenzell fährt neu bis zur Klinik Mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag wird das Netz von PubliCar Appenzell bis Gais erweitert. Kanton Appenzell Innerrhoden und die Mittelländer Gemeinde hoffen auf einen Mehrwert. Vreni Peterer 08.12.2021, 16.00 Uhr

Am coronabedingt schlicht abgehaltenen Eröffnungsanlass nahmen Vertreterinnen und Vertreter der Kantone Appenzell Inner- und Ausserrhoden, der Klinik Gais und der PostAuto AG teil. Bild: (Vreni Peterer)

PubliCar Appenzell bedient seit über 20 Jahren den inneren Landesteil des Kantons Appenzell Innerrhoden. Die vom Rotbachtal her erschlossenen innerrhodischen Gebiete wie Göbsi, Strahlholz oder Mehlersweid/Hägni gehören ebenfalls zum Appenzeller PubliCar-Gebiet, das im «Tür-zu-Tür-Service» bedient wird. Aus diesem Stammgebiet werden ab der Kantonsgrenze auf direktem Weg die Korridore nach Teufen zum Bahnhof und nach Stein zur Appenzeller Schaukäserei sowie zum Appenzeller Volkskundemuseum gefahren. Ab kommenden Sonntag stösst mit der Erweiterung bis Gais ein weiterer Korridor hinzu.

Vollwertiger Anschluss

Dieser neue Korridor führt ab der Kantonsgrenze via Kreisel Zweibrücken–Langgasse–Bahnhof Gais–Langgasse–Dorfplatz–Kehr bis zur Klinik Gais. Im Rotenwiesgebiet wird in der Regel die Gäbrisstrasse bedient, bei Bedarf fährt der PubliCar über die Rotenwies. Der Ein- und Ausstieg erfolgt nach Bestellung entlang der oben erwähnten Strassen.

Nutzniessende der Erweiterung sollen Klinikbesucher aus Appenzell, das Alterszentrum und die Alterssiedlung Rotenwies sowie die Bevölkerung im ganzen Gebiet Rotenwies-Gäbrisstrasse sein. Sie erhalten nun einen vollwertigen Anschluss an das PubliCar-Netz. Gedacht wird aber auch an Wanderer, die ein Stück mit dem ÖV fahren möchten, oder an Leute, die im Sommer das Freibad Gais besuchen.

Im Gegensatz zum PubliCar im inneren Teil von Appenzell Innerrhoden wird auf der Strecke nach Gais kein «Tür-zu-Tür-Service» angeboten. Fahrgäste können an einem bei der Reservation vereinbarten Ort entlang der fix festgelegten Fahrroute zusteigen.

Ein Mehrwert

«Von der neuen Linie nach Gais versprechen wir uns einen deutlichen Mehrwert für die Klinik Gais», sagte Marco Seydel vom Innerrhoder Volkswirtschaftsdepartement anlässlich der Jungfernfahrt nach Gais und zurück. Er hoffe, dass dieses neue Angebot rege benutzt wird.

Worte des Dankes richtete der Gaiser Gemeindepräsident Ernst Koller an den Kanton Appenzell Innerrhoden und die PostAuto AG für deren Initiative. «Gais ist nun noch mehr auf Achse», so Koller. Offenheit stellte er in Aussicht bezüglich einer allfällig finanziellen Beteiligung. Freude zeigte auch der Klinikdirektor Stefanos Vassiliadis. Er erwähnte Mitarbeitende, denen dieses PubliCar-Angebot neue Möglichkeiten für den Arbeitsweg öffnen wird.

Reservation via App

Die Fahrten können über die PubliCar-App oder per Telefon gebucht werden. Kunden werden zur vereinbarten Zeit am gewünschten Ort abgeholt und an den Zielort gefahren. Der Fahrpreis setzt sich aus einem regulären ÖV-Ticket und dem PubliCar-Zuschlag von fünf Franken zusammen. PubliCar Appenzell ist ein Angebot des regionalen öffentlichen Personenverkehrs, der vom Kanton Appenzell Innerrhoden mitfinanziert wird.

Die Betriebszeiten des PubliCar-Angebotes sind: Montag bis Donnerstag von 6 bis 19 Uhr; Freitag und Samstag von 6 bis 23.30 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr. www.postauto.ch/publicar-appenzell