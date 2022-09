Ausserrhoden will Aktien der Appenzeller Bahnen übernehmen

Öffentlicher Verkehr Im Tausch gegen SOB-Aktien: Ausserrhoden interessiert sich für die St.Galler Beteiligung an den Appenzeller Bahnen Zwischen den beiden Nachbarkantonen könnte es zu einem Aktientausch kommen. In der Antwort zu einer schriftlichen Anfrage der Ausserrhoder SP-Kantonsratsfraktion bekräftigt die Regierung ihr Interesse an einem solchen Geschäft. Jesko Calderara 14.09.2022, 11.18 Uhr

Der Kanton St.Gallen ist mit 9,6 Prozent am Aktienkapital der Appenzeller Bahnen beteiligt. Diese Anteile sollen nun verkauft werden. Bild: Philipp Griesemer Photography

Der Ausserrhoder Regierungsrat könnte sich vorstellen, die Beteiligung des Kantons am Aktienkapital der Appenzeller Bahnen (AB) zu erhöhen. Dies schreibt er in seiner Antwort auf eine schriftliche Anfrage der SP-Kantonsratsfraktion. In Vorstoss wurden mehrere Fragen zum geplanten Verkauf der AB-Aktien des Kantons St.Gallen gestellt. Die St.Galler Regierung beabsichtigt, dieses Aktienpaket (siehe Infokasten) und die Beteiligung an der Bus Ostschweiz AG abzustossen.

Die Eigentümer der SOB und der Appenzeller Bahnen Verschiedene Grossaktionäre sind an den Appenzeller Bahnen (AB) beteiligt, darunter auch die beiden Appenzeller Kantone. Ausserrhoden hält 7,3 Prozent der AB-Aktien, Innerrhoden 2,8 Prozent. Am meisten Anteile besitz der Bund mit 39 Prozent. Dem Kanton St.Gallen wiederum gehören 9,6 Prozent des AB-Aktienkapitals. Auch bei der Schweizerischen Südostbahn (SOB) AG ist der Bund mit 35,83 Prozent grösser Aktionär. Auf den weiteren Plätzen folgen die Kantone St.Gallen (19,17 Prozent) und Schwyz (5,69 Prozent). Mit dem Kanton (0,87 Prozent) und der Gemeinde Herisau (2,34 Prozent) gibt es auch zwei SOB-Eigentümer aus Appenzell Ausserrhoden. (cal)

In Appenzell Ausserrhoden sind solche Überlegungen zurzeit kein Thema. Man unterstütze aber koordinierte Bestrebungen der öffentlichen Hand, die Beteiligungen an den Transportunternehmen im ÖV übergreifend zu entflechten, heisst es in der regierungsrätlichen Stellungnahme.

Im Vordergrund steht dabei ein Aktientausch. Konkret bedeutet das: Ausserrhoden würde seine Beteiligung an der Schweizerischen Südostbahn (SOB) an den Kanton St.Gallen abgeben und stattdessen dessen AB-Aktien übernehmen. Damit könnte der Kanton seinen Anteil an den für ihn sehr wichtigen Appenzeller Bahnen erhöhen, betont der Regierungsrat. Eine solche Transaktion müsse aus regionaler Perspektive und gesamtheitlich erfolgen.

Kantone mit wichtiger Rolle als Leistungsbesteller

Bis anhin sind aber noch keine konkreten Schritte für ein solches Geschäft gemacht worden. Als Basis für erste Gespräche wird in St.Gallen zurzeit abgeklärt, in welchem Verhältnis die Aktien der beiden Bahnunternehmen getauscht werden könnten.

In ihrer schriftlichen Anfrage wollten die SP-Kantonsratsmitglieder unter anderem wissen, welche Folgen es für den Bahnbetrieb in Ausserrhoden hätte, wenn sich St.Gallen von seinen AB-Anteilen trennen würde. Ein solcher Schritt hätte gemäss Regierung keine Auswirkungen. Massgebend für die Bestellung und Finanzierung des Angebots im öffentlichen Verkehr seien die Kantone in ihrer Rolle als Besteller im regionalen Verkehr und nicht jene als Eigner.

Wenig lukrative Bahnunternehmen

Aus diesem Grund braucht es nach Ansicht der Regierung auch keine Massnahmen, um die Interessen der Bahnnutzenden und der touristischen Anbieter zu schützen, falls Private die zum Verkauf stehenden Aktien der Appenzeller Bahnen übernehmen. Abgesehen davon gehören die Appenzeller Bahnen bereits heute zu 83 Prozent der öffentlichen Hand. Die Regulierung des Personenverkehrs in der Schweiz machten Investitionen in Bahnunternehmen für kommerzielle Investoren uninteressant, heisst es in der schriftlichen Anfrage weiter. Deshalb bestehe kein eigentlicher Markt für solche Aktien und die Rolle der öffentlichen Hand als Besitzer dieser Firmen sei nicht gefährdet.