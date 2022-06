Gastronomie Personalmangel und schwankende Gästezahlen: «Focacceria» verlässt Herisau nach knapp zwei Jahren schon wieder Die «Focacceria» schliesst die Filiale in Herisau, obwohl diese zunächst als Hoffnungsträgerin im Ort galt. Eine Mitteilung an der Tür erklärt die Umstände. Die Vermieter bedauern die Schliessung. Selina Schmid Jetzt kommentieren 10.06.2022, 17.00 Uhr

Die «Focacceria»-Inhaber nennt die Unberechenbarkeit der Coronazeit als einen Grund für die Schliessung in Herisau. Bild: Ramona Koller

Im Juli 2020 öffnete die «Focacceria» ihre Filiale am Obstmarkt in Herisau. Die «Appenzeller Zeitung» titelte damals: «St.Galler Erfolgskonzept soll Herisauer ‹Treffpunkt› retten». Doch nach knapp zwei Jahren ist Schluss. Aktuell prangt eine Mitteilung an der Tür, welche die Schliessung per Montag, 6. Juni, verkündete. Die «Focacceria»-Inhaber Florian und Evelyn Reiser schreiben darin: «Wir haben uns schweren Herzens entschlossen und sahen uns gezwungen, unser wunderschönes Restaurant zu schliessen.»

«Am Obstmarkt» ist ein besonderes Restaurant: So zentral und gross sucht man in Herisau vergebens. Eigens für die «Focacceria» wurde das Lokal im ehemaligen Treffpunkt während einiger Wochen umgebaut. Gastgeber Florian Reiser sagte damals der «Appenzeller Zeitung»:

«Wir möchten hier ein komplett neues Ambiente schaffen, es soll eine gewisse architektonische Ruhe einkehren.»

Kräfte in St.Gallen und Wil bündeln

Ein Blick in gängige Bewertungsplattformen im Internet zeigt: Insgesamt erhielt die «Focacceria» vier von fünf Sternen. Gelobt wurden etwa die Lokalität, die lässige Atmosphäre oder die trendigen Menus. Bemängelt wurde dagegen das Preis-Leistungsverhältnis. Der Service schneidet zwischen freundlich über okay bis unaufmerksam und langsam ab. Jemand bewertet kurz nach der Eröffnung: «Es ist nicht schlecht, aber auch nicht hervorragend.»

Der Zeitpunkt der Restaurantöffnung inmitten der Coronapandemie sollte sich später als ungünstig herausstellen, schreiben die «Focacceria»-Inhaber in der Medienmitteilung. An Planbarkeit und einen geordneten Geschäftsalltag sei in der zweijährigen Pandemie nicht mehr zu denken gewesen. «Das aktuelle Weltgeschehen, das zurückhaltende Konsumverhalten, die besonders kritische Situation auf dem Arbeitsmarkt sowie die tiefen Spuren der Pandemie lassen sich nicht so einfach überwinden.» Nun bündle das «Focacceria»-Team seine Kräfte in seinen anderen drei Lokalitäten in St.Gallen und Wil sowie der Produktions- und Eventküche.

Zur Schliessung führten laut Mitteilung der «Focacceria»-Inhaber mehrere Gründe: die aktuelle Personalsituation in der Gastronomie, die unplanbaren und stark schwankenden Gästezahlen und das noch immer verbreitete Homeoffice. Sie hätten es dem Team der «Focacceria» unmöglich gemacht, den Anspruch an ihre Arbeit zu erfüllen. Sie schreiben in der Mitteilung: «Die Qualität unserer Arbeit, die Zufriedenheit unserer Gäste und unserer Mitarbeitenden sind unser höchstes Gut.»

Unternehmungslustigen Nachmieter wird gesucht

In der Mitteilung an der Tür der ehemaligen Herisauer «Focacceria» werden Nachmieterinnen oder Nachmieter gesucht. Es soll jemand sein, «der einen Bezug zu Herisau hat und weiterhin mit viel Herzblut und Engagement den schönen Ort bespielt.»

Die Familie Waldburger ist Besitzerin der Liegenschaft. Sie teilt am Freitag mit, man bedauere die Schliessung der «Focacceria» zutiefst. Die genannten Gründe kann sie grösstenteils nachvollziehen. «Für das eingesetzte Herzblut und die Leidenschaft von Florian, Evelyn und ihrem Team bedanken wir uns.» Die Vermieter zeigen sich zuversichtlich, dass für das Restaurant im Zentrum von Herisau zeitnah ein neuer, ebenso unternehmungslustiger Betreiber wie das «Focacceria»-Team gefunden werde.

