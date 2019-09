Obergericht weist Beschwerde ab - Abstimmung über Walzenhauser Entschädigungsreglement wird nicht aufgeschoben

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Walzenhausen werden am 20. Oktober wie geplant über das Entschädigungsreglement und das Reglement Vollamt Gemeindepräsidium entscheiden. Jesko Calderara

In Walzenhausen wird am 20. Oktober über das Entschädigungsreglement abgestimmt. Bild: APZ

Niederlage für Theo Frey vor dem Obergericht: Das höchste Ausserrhoder Gericht hat seine Beschwerde gegen den Entscheid des Regierungsrates zum Entschädigungsreglement der Gemeinde Walzenhausen und zum Reglement betreffend der Modalitäten des Vollamtes des Gemeindepräsidiums abgewiesen. Der Gemeinderat hatte diese am 26. März erlassen. Nachdem das Referendum ergriffen worden war, setzte der Gemeinderat die Abstimmung auf den

20.Oktober fest. Der Regierungsrat hat die vom Theodor Frey erhobene Stimmrechtsbeschwerde am 3. September infolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben. Frey störte sich insbesondere daran, dass der Gemeinderat die Reglemente ursprünglich rückwirkend auf den 1. Juni in Kraft setzen wollte. Daraufhin gelangte er ans Obergericht und beantragte eine vorsorgliche Absage der Abstimmung . Diesen Antrag hat der Einzelrichter des Obergerichts mit Verfügung vom

20. September abgewiesen. Eine vorläufige Prüfung des Entscheids des Regierungsrats habe keine Fehlerhaftigkeit ergeben, heisst es in einer Medienmitteilung des Obergerichts. Zudem wurde es als zulässig erachtet, dass der Gemeinderat Walzenhausen die beiden Reglemente noch vor der Abstimmung abgeändert hat. Diese sollen nun mit der Annahme durch die Stimmberechtigten in Kraft treten.