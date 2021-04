NUR NOCH NACHWUCHSTURNER ZUGELASSEN Wegen Corona: Programm des Appenzeller Kantonalturnfestes wird nochmals reduziert Erst wurde es verschoben, dann das Programm reduziert. Damit nicht genug: Das Organisationskomitee des Appenzeller Kantonalturnfestes sieht sich aufgrund der Pandemie veranlasst, weitere Punkte im Festprogramm zu streichen. Was noch bleibt, sind Einzelwettkämpfe für den Nachwuchsbereich mit Jahrgang 2001 und jünger. Astrid Zysset 23.04.2021, 16.48 Uhr

2014 fand die letzte reguläre Austragung des Appenzeller Kantonalturnfestes statt. Damals trafen sich die Turnerinnen und Turner in Appenzell. Bild: Martina Basista

Aufgrund der Coronamassnahmen hat das Organisationskomitee (OK) des Appenzeller Kantonalturnfestes 2021 in Absprache mit dem Vorstand des kantonalen Turnverbandes eine weitere Reduktion des Wettkampfangebots veranlasst. OK-Präsident Bruno Höhener spricht von einer «sehr abgespeckten Variante», in welcher der Anlass am Wochenende des 19./20. Juni nun stattfinden wird. «Wir mussten schauen, was unter den gegebenen Voraussetzungen überhaupt möglich ist», so Höhener. Ein uneingeschränktes Sport- und Wettkampfprogramm ist derzeit nur für 20-Jährige und jüngere gestattet. Das OK hat die Wettkämpfe für Turnerinnen und Turner mit Jahrgang 2000 und älter deshalb ersatzlos gestrichen. Aus dem Programm entfernt wurden zudem die Spielturniere Faustball, Unihockey und Volleyball, die in Speicher, Gais und Bühler geplant gewesen waren. Das Hauptwochenende mit den Vereinswettkämpfen wurde bereits vor einem Monat abgesagt.

Das diesjährige Kantonalturnfest richtet sich somit ausschliesslich an den Nachwuchsbereich (Jahrgang 2001 und jünger). Gemäss einer am Freitag versandten Medienmitteilung werden rund 500 Nachwuchssportlerinnen am Samstag und 400 am Sonntag Einzelwettbewerbe im Bereich Geräteturnen, Leichtathletik, Jugend- und Turnwettkampf durch­führen. Höhener wirft jedoch ein, dass es schliesslich deutlich weniger sein könnten. «Unsere Schätzungen beruhen auf den Anmeldezahlen vom vergangenen Jahr.» Damals wurde das Fest wegen der Pandemie auf 2021 verschoben. «In den nächsten Wochen erhalten wir die definitiven Anmeldungen. Dann zeigt sich, wie viele Teilnehmer es genau sein werden.» Der OK-Präsident mutmasst, dass es auch nur 500 bis 600 sein könnten.

Hoffen auf die schwarze Null

Vieles ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Aufgrund der fehlenden definitiven Anmeldungen ist offen, wie gross das Kantonalturnfest tatsächlich sein wird. Darum wurden bislang auch noch keine Helfer rekrutiert. Höhener hat aber keine Bedenken, dass sich ausreichend Freiwillige finden lassen. «Die Turnergemeinschaft hält zusammen. Ausreichend Unterstützung zu finden, sollte kein Problem darstellen.»

Grössere Unsicherheiten sind hingegen aufgrund der aktuellen Lage auszumachen. So ist nicht auszuschliessen, dass kurzfristig das Schutzkonzept angepasst werden müsste. Auch finanziell gibt es noch einige Fragezeichen. Unterstützungsgelder vom Bundesamt für Sport können erst nach den Sommerferien beantragt werden. Und ob der Beitrag reichen wird, um das Minus in der Kasse aufgrund der Verschiebung des Festes wie auch des reduzierten Programms auszugleichen? «Ich hoffe es», so Höhener. «Vielleicht schaffen wir die schwarze Null.»

Reguläres Programm erst wieder 2026

Das Appenzeller Kantonalturnfest findet alle sechs Jahre statt und gilt als Saisonhöhepunkt für die rund 4000 Turnerinnen und Turner, welche normalerweise an dem Fest teilnehmen. Nach Herisau (2008) und Appenzell (2014) hätte es 2020 in Teufen stattfinden sollen – wurde aber auf 2021 verschoben. Wann die nachfolgend reguläre Durchführung angesetzt ist, weiss das OK noch nicht. Aber Höhener geht davon aus, dass dies 2026 der Fall sein wird. «Wir orientieren uns am Eidgenössischen Turnfest. Immer ein Jahr später findet unser Fest dann statt.»