Zusammenlegung in Ausserrhoden: Nur noch ein Forstrevier für das Hinterland Die 4200 Hektaren Wald in den Hinterländer Gemeinden werden ab 1. Januar 2020 durch das Forstamt in Urnäsch beförstert. Auslöser für die Zusammenlegung sind die schwierigen Rahmenbedingungen in der Wald- und Holzwirtschaft.

Das gemeinsame Hinterländer Forstrevier auf 2020 wird Tatsache: Nachdem bereits Hundwil, Stein und Herisau die Waldbewirtschaftung der Gemeinde Urnäsch übertragen haben, kommen nun die Gemeinden Schönengrund, Schwellbrunn und Waldstatt dazu. Laut einer Mitteilung der Kantonskanzlei hat der Regierungsrat die dafür notwendige Anpassung der Revierstrukturen beschlossen.

Ausgelöst wurde die Zusammenlegung «durch die wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen für die Wald- und Holzwirtschaft», wie es weiter im Communiqué heisst. Diese würden neben einem zeitgemässen Maschinenpark auch optimale Betriebsstrukturen für die Erfüllung der hoheitlichen und der übrigen forstlichen Aufgaben erfordern.

Schwellbrunner Förster wird pensioniert

Bereits 2010 übertrugen Hundwil und Stein die Beförsterung auf ihrem Gemeindegebiet Urnäsch. Im Hinblick auf anstehende Pensionierungen von Revierförstern entschieden 2016 das kantonale Amt für Raum und Wald sowie die drei Gemeinden mit eigenem Forstbetrieb – Urnäsch, Herisau und Schwellbrunn – die Betriebsstrukturen im Hinterland zu überprüfen und allenfalls anzupassen. Aus diesen Abklärungen resultierte die Empfehlung, eine Zusammenarbeit im gesamten Hinterland aufzubauen und nur noch einen Forstbetrieb in Urnäsch zu führen. Die zuständigen Gremien in den Gemeinden nahmen die Empfehlung laut Mitteilung positiv auf und setzten diese schrittweise um.

Die Gemeinde Herisau hat ihre forstlichen Aufgaben per 1. Januar 2018 an Urnäsch übertragen. Mit der Pensionierung des Schwellbrunner Försters René Baumann Ende 2019 schliessen sich die Gemeinden Schönengrund, Schwellbrunn und Waldstatt per 1. Januar 2020 ebenfalls dieser Zusammenarbeit an. Die Wälder im Eigentum der sieben Hinterländer Gemeinden und der Staatswald auf diesen Gemeindegebieten werden fortan durch den Forstbetrieb am Säntis der Gemeinde Urnäsch bewirtschaftet.

Alex Plaschy steht Team vor

Die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, wie die Holzschlaganzeichnung und die Beratung der Privatwaldeigentümer erfolgt ebenfalls im ganzen Hinterland durch das Forstpersonal der Gemeinde Urnäsch. Werkhof des Forstbetriebs am Säntis und Büroräumlichkeiten des Forstamts Hinterland befinden sich in der Furth in Urnäsch.

Leiter des Forstamts Hinterland und des Forstbetriebs am Säntis ist Revierförster Alex Plaschy. Ihm zur Seite stehen neun Mitarbeitende, davon drei Lernende. Für hoheitliche Aufgaben in den Gemeinden Herisau, Hundwil und Stein ist wie bisher Revierförster Stefan Holenstein verantwortlich. Für Schönengrund, Schwellbrunn und Waldstatt ist ab Januar 2020 der neugewählte Revierförster Simon Sutter zuständig. Mit der Zusammenlegung der bisherigen zwei Forstreviere Urnäsch-Herisau-Hundwil-Stein und Schwellbrunn-Waldstatt-Schönengrund zum neuen Forstrevier Hinterland hat der Regierungsrat das Projekt formell abgeschlossen. (red/kk)