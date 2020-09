Nur noch 4 statt 20 Ausserrhoder Gemeinden: Warum die radikale Strukturreform bei den Parteipräsidenten gut ankommt Die Ausserrhoder Regierung favorisiert die Lösung, die eine Reduktion der Anzahl Gemeinden von heute 20 auf 4 vorsieht. Die Parteipräsidentinnen und -präsidenten loben den Mut. Doch wie mutig ist das Stimmvolk? David Scarano 08.09.2020, 05.00 Uhr

Blick auf das Dorf Teufen: Geht es nach der Regierung soll es nur noch 4 Gemeinden in Ausserrhoden geben: Vorder-, Mittel- und Hinterland sowie Herisau.

Bild: Martina Basista

«Elegant», «mutig», «ich befürworte ihn ausdrücklich»: Die Ausserrhoder Parteipräsidentinnen und -präsidenten reagieren positiv auf den Vorschlag der Regierung, die Anzahl Gemeinden auf vier zu reduzieren. Wie eine Umfrage zeigt, herrscht aber auch Skepsis vor, ob das Stimmvolk die Reform tatsächlich gutheissen könnte.

Die Regierung hatte Mitte August den Gegenvorschlag zur Initiative Starke Ausserrhoder Gemeinden präsentiert. Sie favorisiert die radikalste Lösung. Die zweite Variante strebt eine mittlere Reduktion an: Die Anzahl soll auf 4 bis 16 reduziert werden. Die dritte Lösung sieht die Streichung der Gemeindenamen aus der Verfassung vor und nimmt damit das Hauptanliegen der Initiative auf.

Arlette Schläpfer, PU: Gemeinden werden von aufwendigen Fusionsverfahren entlastet

Arlette Schläpfer, seit Sommer Präsidentin der PU AR Bild: PD

Arlette Schläpfer, Präsidentin der PU, stellt sich klar hinter den Vier-Gemeinde-Vorschlag der Regierung. Sie sagt:

«Ich befürworte ihn ausdrücklich. Der Vorschlag hat mich positiv überrascht.»

Es sei mutig vom Regierungsrat auf die Initiative so zu reagieren, erklärt die Vorderländerin, die auch das Vorgehen unterstützt. Der Regierungsrat will die Fusion von oben einleiten. Früher hatte er gesagt, der Impuls müsse von unten kommen. Innovative und auch mal mutige Gestaltungsideen einzubringen, sei ausdrücklich Aufgabe der Regierung, sagt Schläpfer.

Sie begrüsst den Vorschlag, weil die Gemeinden etwa von aufwendigen Fusionsverfahren entlasten werden. Sie geht aber davon aus, dass Finanzausgleich und Wahlsystem noch viel zu reden geben werden. Und wie schätzt sie die Chancen in der Bevölkerung ein? «Sie stehen gut», meint sie. Vermutlich sei die Resonanz aber nicht in allen Kantonsteilen gleich positiv.

Monika Bodenmann, FDP: Was ist mit den Steuerfüssen?

Monika Bodenmann, Präsidentin FDP AR Bild: PD

Positiv nimmt auch FDP-Präsidentin Monika Bodenmann den Vorschlag auf. Sie nennt ihn mutig. Und sie hofft, dass er zu Diskussionen anregt. Als Stärke bezeichnet sie die Bündelung der Kräfte. Eine Schwäche macht sie aus, wenn es darum geht, die Steuerfüsse zu harmonisieren. Bodenmann sagt:

«Diese Frage ist elementar. Im Vorschlag ist sie noch zu wenig differenziert beantwortet.»

Dass die Regierung nicht mehr auf den Impuls der Basis warten will, findet sie verständlich. Die Erfahrung der letzten Jahre habe gezeigt, dass «Bottom-Up» bis jetzt nicht passiert sei. Nun liege «Top-Down» auf dem Tisch. «Jetzt können wir uns alle dazu äussern. Das letzte Wort hätte sowieso die Stimmbevölkerung bei der Verfassungsabstimmung», erklärt die FDP-Präsidentin.

Während Arlette Schläpfer den radikalen Vorschlag favorisiert, hat sich Bodenmann aber noch nicht festgelegt. Die Chance für die Grossfusionen schätzt sie als gering ein. Bodenmann sagt:

«Aber vielleicht gibt er den Anstoss für andere, mutigere Lösungen als den Status quo.»

Mathias Steinhauer, EVP: Nicht alle Probleme werden gelöst

Mathias Steinhauer, Präsident EVP AR Bild: Reto Martin

Differenziert äussert sich auch Mathias Steinhauer, Präsident der EVP AR zum Vorschlag der Regierung. Er favorisiert ebenfalls die Reduktion auf vier Gemeinden. Von den drei präsentierten Lösungen sei diese die einzig richtige. Steinhauer sagt:

«Der Vorschlag verfolgt einen Ansatz, dass sich alle ausser Herisau bewegen müssen.»

Zudem hätten die vier Gemeinden eine genügende Grösse, um längerfristig handlungsfähig zu bleiben. Dennoch: Diese Variante löst seiner Meinung nach aber gewisse Probleme nicht. «Es wird auch in Zukunft einen namhaften Finanzausgleich brauchen, der vom Mittelland und dem Kanton schwergewichtig ins Hinterland und zu einem kleineren Teil ins Vorderland und nach Herisau fliesst», sagt er.

Den Anstoss von oben bewertet er als positiv, weil die Regierung erkannt habe, dass die Herausforderungen langfristig nur auf diese Weise zu lösen seien.

«Die Sache mit der Initiative von unten führt zu einem Flickenteppich.»

Allerdings macht es sich die Regierung aus Sicht Steinhauers mit dem Gegenvorschlag etwas einfach. Sie habe etwas liefern müssen und biete eine Auswahlsendung an, «bei der schlussendlich doch von unten entschieden wird – und dann ist die Regierung fein raus», sagt der EVP-Politiker.

Ob das Volk den Umbruch der Gemeindestrukturen mitträgt, hängt seiner Meinung nach davon ab, ob die Regierung einen Realisierungsprozess aufzeigen könnte. Das habe sie bislang verpasst. «Es wird vermutlich vielerorts die Meinung vorherrschen: Jetzt kommt der Kanton und nimmt uns die Autonomie weg und macht unser Dorfleben kaputt.»

Anick Volger, SVP: Kein Diktat von oben

Anick Volger, Präsident SVP AR Bild: Mc

Von einem «überaus mutigen Schritt» spricht auch Anick Volger, Präsident der SVP AR. Der Vorschlag orientiere sich an den historischen Begebenheiten, also an den früheren Bezirken. Die damit entstehenden Gemeindegrössen seien noch überschaubar, hätten aber trotzdem eine gesunde Grösse.

Der Anstoss von oben dürfte in der Bevölkerung zu reden geben. Volger sagt, dass die SVP heute noch der Meinung sei, dass solche Schritte von der Basis kommen müssten. Er fügt an:

«Es ist aber eine Tatsache, dass in den letzten Jahren viel darüber gesprochen wurde, passiert ist aber nicht ansatzweise etwas Konkretes.»

Und wichtiger: Entscheiden werde sowieso die Bevölkerung. «Somit sehen wir nicht, dass es von oben diktiert wird», hält der Parteipräsident fest, der sich ebenfalls für die radikale Variante ausspricht. Wichtig sei dabei, dass der Dorfcharakter erhalten bleibe. Die Grenze der politischen Gemeinde sei hingegen sekundär.

Volger zeigt sich skeptisch, ob die Vorlage eine Mehrheit findet. «Wahrscheinlich wird es entscheidend sein, den Unterschied zwischen politischer Gemeinde und dem Dorf als Lebens- und Wohnort hervorzuheben.»

Jens Weber, SP: Proporz ohne Knorz

Jens Weber, Präsident SP AR Bild: PD

SP-Präsident Jens Weber betont, dass zwar alle Varianten vertieft diskutiert werden müssten. Den radikalen Vorschlag, den er selber favorisiert, nennt er aber «extrem elegant». Dies, weil unter anderem alle Gemeinden gleichbehandelt werden und aufeinander zugehen müssten. Er sagt:

«Alle wären dann am Fusionieren, es wäre ein appenzellisches Erlebnis, ein echtes Generationenprojekt.»

Positiv hebt er auch die Rolle der Regierung hervor. Als Treiber der Idee habe sie kantonale Interessen, in Bezug auf die Gemeinden sei sie aber ein neutraler Akteur.

Von einer eleganten Lösung spricht er auch, weil so ein «Proporz ohne Knorz» möglich sei. Mit einem Streich wäre dieser in den Grundzügen klar geregelt. Laut Weber bietet die Fusion auch die Möglichkeit, den kantonalen Finanzausgleich aufgrund von neuen Parametern zu entwickeln.

Die Kritik, dass die Fusionen von oben verordnet werden, teilt er ebenfalls nicht. Entscheiden werde das Stimmvolk. Und die Chancen? Weber sagt:

«Aufgrund der ‹Eleganz› des Vorschlages sehe ich durchaus Chancen, dass dieser Vorschlag nicht als radikal, sondern als rational wahrgenommen wird.»

Wirklich radikal wäre es für ihn, alle Gemeinden abzuschaffen oder gar ein Beitritt von Ausserrhoden zum Kanton St. Gallen. «Genauso radikal ist es aber, alles so zu belassen wie es ist», sagt Weber schliesslich.

Claudio Frischknecht, CVP: Sinnvoller Impuls von oben

Claudia Frischknecht, CVP AR Bild: PD

Zurückhaltender äussert sich CVP-Präsidentin Claudia Frischknecht. Sie sei in einem ersten Schritt dafür, die Gemeindenamen aus der Verfassung zu streichen. Sie sagt aber auch:

«Eine Reduktion auf vier Gemeinden würde sicher zu einer professionelleren und effizienteren Aufgabenerfüllung führen.»

Die Fusionen von oben einzuleiten, findet sie sinnvoll. Die Gemeinden würden von aufwendigen Fusionsverfahren entlastet. Eine favorisierte Lösung hat sie noch nicht. Sie sehe aber beim radikalen Vorschlag Chancen für die weitere Entwicklung des Kantons. Frischknecht rechnet aber mit grossem Widerstand aus der Bevölkerung.

Strassenumfrage: Vorschlag löst gemischte Gefühle in der Bevölkerung aus

Emilie Inauen aus Teufen Bild: APZ

Emilie Inauen, Teufen: «Ich begrüsse die Idee der Gemeindefusionen nicht. Die Vorteile, die kleinere Gemeinden davon hätten, sind für mich nicht deutlich zu erkennen. Ich fürchte um die Zukunft der lokalen Läden und auch die der Ämter. Man sieht es ja hier bereits: Alle kaufen bei der Migros ein und die kleinen Lebensmittelläden erleiden Existenznot.»

Tamara Waldmann aus Stein Bild: APZ

Tamara Waldmann, Stein: «Sollte es zu einer Abstimmung kommen, werde ich Nein stimmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich durch eine Fusion viel zum Positiven verändern würde. Mir gefällt es, die Verwaltung in Gehweite zu haben, denn so kann ich entspannt mit den Kindern zum Gemeindehaus spazieren. Trotzdem bleibe ich offen für Veränderung.»

Juri Schmid aus Wolfhalden Bild: APZ

Juri Schmid, Wolfhalden: «Gemeindefusionen sehe ich definitiv als Chancen an. In kleineren Gemeinden hört man immer wieder Beschwerden über die zu kurzen Öffnungszeiten der Verwaltungen oder es wird darüber geklagt, keine Kandidaten für den Gemeinderat zu finden. Mit einer Fusion müssten weniger Stellen besetzt werden, was einfacher sein könnte.»

Andrea Tobler aus Wolfhalden Bild: APZ

Andrea Tobler, Wolfhalden: «Ich habe bereits eine Fusion miterlebt, in Marbach und Rebstein. Dort scheint es geklappt zu haben und ich denke, auch im Appenzellerland sind Gemeindefusionen realistisch. Ich hätte nichts dagegen. Ich denke auch, für uns Bewohner würde sich im Alltag nicht allzu viel verändern. Ich würde bei einer Abstimmung Ja sagen.»

Hermann Frei aus Teufen Bild: APZ

Hermann Frei, Teufen: «Das Beispiel von Gemeindefusionen ist mir aus Glarus bekannt. Da mag es vielleicht funktionieren, hier würde ich das aber nicht unterstützen. Es kann doch nicht sein, dass beispielsweise eine Seniorin, die nicht mehr gut zu Fuss ist, ins Kilometer entfernte Nachbardorf muss, nur wegen eines kurzen Besuchs auf dem Einwohneramt.»

Rina Liersch aus Stein Bild: APZ

Rina Liersch, Stein: «Die Identifikation mit der eigenen Gemeinde ist bei mir – und bei vielen meiner Altersgenossen – nicht mehr gross ausgeprägt. Klar sehe ich mich als Einwohnerin meiner Gemeinde und bin froh, hier zu leben. Trotzdem hätte ich nichts gegen eine Gemeindefusion, für viele Ämter müssen wir ja ohnehin bereits nach Herisau.» (smb)