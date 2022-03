Beschlussunfähigkeit droht Nur noch 2 anstatt 7 Personen im Gemeinderat: Wie geht es in Grub nun weiter? Nach dem Rücktritt von Gemeindepräsident Andreas Pargätzi wird die Situation rund um die Vakanzen im Gruber Gemeinderat immer akuter. Finden sich auf den 1. Juni keine Kandidaten, muss der Kanton eingreifen. Und dieser nennt auch schon mögliche Szenarien. Astrid Zysset 16.03.2022, 18.28 Uhr

Grub droht aufgrund zuweniger Gemeinderäte die Beschlussunfähigkeit. Bild: Martina Basista

Es ist eine schwierige Ausgangslage, vor welcher die Vorderländer Gemeinde Grub steht. Am 3. April finden die Ergänzungswahlen für die vakanten Sitze im Gemeinderat statt. Doch Kandidierende haben sich bislang nicht gemeldet. Drei Gemeinderatsmitglieder haben auf Ende des Amtsjahres aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt eingereicht. Eine Vakanz besteht bereits. Und nun legt auch noch Gemeindepräsident Andreas Pargätzi sein Amt nieder, da er in eine andere Gemeinde zieht. Unter dem Strich bleiben also gerade mal noch zwei Personen – Gemeindevizepräsidentin Regula Delvai und Gemeinderat Tobias Brülisauer – im Gremium. Zu wenige, als dass die Gemeinde beschlussfähig bleiben würde. Dafür wären gemäss Gemeindeordnung vier Mitglieder notwendig.

Wie also geht es nun weiter? Kommenden Mittwoch findet in Grub eine öffentliche Orientierungsversammlung statt. Neben der FDP-Initiative, die zur Abstimmung kommt und eine Verkleinerung des Gemeinderats von sieben auf fünf Sitze verlangt, wird die Kandidatensuche für den Gemeinderat nochmals thematisiert. Gemäss Delvai ist die Hoffnung gross, dass sich an jenem Abend oder zumindest in den kommenden Wochen noch Interessenten finden lassen. Mitte Mai steht ein zweiter Wahltermin an. An diesem wäre nicht mehr ein absolutes, sondern ein relatives Mehr vonnöten, um gewählt zu werden. «Ich habe schlaflose Nächte, ob wir es tatsächlich noch schaffen, Interessenten für das Gemeinderatsamt zu finden. Aber die Hoffnung besteht nach wie vor.» Doch woran harzt es? Warum meldet sich niemand? «Wenn ich das nur wüsste», so Delvai. Die Suche nach Kandidierenden gestaltet sich schon länger schwierig. Die Gemeindevizepräsidentin vermutet, dass die Vereinbarkeit von beruflichen oder familiären Interessen mit einem solch öffentlichen Amt nur schwierig zu bewerkstelligen ist. Auch hatten zwei der drei Gemeinderäte angegeben, dass die aus persönlichen Gründen angegebenen Rücktritte mit Spannungen innerhalb des Gremiums zusammenhingen. «Vielleicht hat das auch einen Einfluss auf das ausbleibende Interesse», so Delvai weiter. «Allerdings war die Stimmung zumindest in den vergangenen Gemeinderatssitzungen gut.»

Der Kanton steht notfalls in den Startlöchern

Regierungsrat Hansueli Reutegger, Vorsteher des Departements Inneres und Sicherheit. Bild: PD

Mit der Beschlussunfähigkeit des Gremiums müsste der Kanton eingreifen. Regierungsrat Hansueli Reutegger, Vorsteher Departement Inneres und Sicherheit: «Wir beobachten die Situation in Grub genau und bieten, falls nötig, schnelle Hilfestellung.» Erste Gespräche fanden bereits statt. Doch noch ist es für ein Eingreifen zu früh. Es liege nun an der Gruber Bevölkerung, «ihre Pflicht wahrzunehmen», so Reutegger, und Kandidierende zu stellen, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde aufrechtzuerhalten. Gelingt dies nicht, ergeben sich zwei Optionen, die geprüft werden müssten: Einerseits könnten einzelne Artikel der Gemeindeordnung vorübergehend angepasst werden, sodass das verbliebene Zweiergremium beschlussfähig bleibt. Andererseits könnte der Kanton eine externe Fachperson für die Führung der Verwaltung einsetzen. «In diesem Fall ginge es darum, das Tagesgeschäft aufrechtzuerhalten.» Gebundene Ausgaben würden getätigt, operative Sachgeschäfte bearbeitet. Längerfristige Projekte respektive strategische Grundsatzentscheide würden in dieser Konstellation allerdings nicht an die Hand genommen. Diese müssten auf Eis gelegt werden, bis der Ausnahmezustand aufgehoben wird.

Doch nimmt die externe Fachperson Einsitz im Gemeinderat? Und wie werden die bestehenden Ressorts aufgeteilt? «Um Fragen in dieser Tiefe zu beantworten, ist es zu früh. Das muss im Ernstfall mit den bestehenden Gemeinderatsmitgliedern geklärt werden», so Reutegger. Aktuell ist die Gruber Bevölkerung gefragt. An ihr liege es, Kandidierende zu finden und das kantonale Eingreifen in letzter Minute noch zu verhindern.

Partei nicht aktiv auf der Suche

Doch aktiv auf der Suche ist man in Grub derzeit nicht. Zumindest die stärkste Partei der Gemeinde, die FDP, sieht davon ab. Deren Präsidentin Susanne Lutz:

«Würden wir jetzt Personen anfragen, bekämen wir nur Absagen.»

Zu gross sei die Unsicherheit, wie es in der Gemeinde weitergeht. Und auch die Schlagzeilen der jüngsten Vergangenheit, wonach die Stimmung im Gruber Gemeinderat nicht gut sei, seien der Nachfrage nicht zuträglich. Darum hat die FDP die Suche abgebrochen. «Wir hatten für frühere Vakanzen immer mal wieder Personen angefragt. Aber jetzt ist es ein Ding der Unmöglichkeit, Kandidierende zu finden.» Die dringlichen Aufrufe im Gemeindeblatt seien schliesslich auch ohne Resonanz geblieben. Sollte sich trotzdem jemand für das Amt interessieren, so Lutz weiter, müsse er sich eigenständig melden.