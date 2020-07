Nur ein Bauernhof im Appenzellerland bietet am 1. August einen Brunch an: Landwirte des «Sunnehof» setzen dabei auf altbewährte Methoden und gesunden Menschenverstand Judith und Rolf Bischofberger vom «Sunnehof» sind die einzigen Bauern im Appenzellerland, die dieses Jahr einen Brunch am 1. August veranstalten. Sie erzählen uns, was dabei anders ist als in vergangenen Jahren und was für neue Attraktionen die Gäste erwarten. Eva Wenaweser 31.07.2020, 05.00 Uhr

Judith und Rolf Bischofberger im Garten von ihrem «Sunnehof». Eva Wenaweser (28. Juli 2020)

2004 mussten sie noch «überschwätzt» werden, nun bieten sie den Brunch am 1. August bereits zum 14. Mal an: Die Rede ist von Judith und Rolf Bischofberger. Neben zahlreichen Beeren-, Obst- und Gemüsesorten, die sie unter anderem am St. Galler Bauernmarkt verkaufen und aus denen sie auch Produkte wie beispielsweise Marmeladen herstellen, haben die beiden ausserdem noch Schafe, Hühner, Katzen und einen Hund auf dem Hof.

Die Landwirte des «Sunnehof» in Büriswilen bei Oberegg sind dieses Jahr die Einzigen, die den Brunch im Appenzellerland durchführen. In den letzten Jahren waren es zwischen fünf und zehn Höfe. Dreimal konnten die Bischofberger den Brunch in den vergangenen 16 Jahren aus diversen Gründen nicht anbieten und auch dieses Jahr stand die Durchführung eine Weile auf der Kippe. «Erst als Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen erlaubt wurden, konnten wir wieder auf eine Verwirklichung hoffen», sagt Judith Bischofberger.

Obwohl die beiden dieses Jahr neben der Ausschreibung im Internet keine zusätzliche Werbung für den Brunch gemacht haben, seien bereits rund 160 der 200 verfügbaren Plätze gebucht. Zahlreiche davon seien auch Kunden vom Bauernmarkt, an dem sie jede Woche ihre Produkte verkaufen. Die beiden sind überzeugt:

«Die Leute wollen wieder Normalität. Sie schätzen es, dass wir sie ihnen anbieten.»

Bei schönem Wetter hätten sie sogar mehr als 200 Plätze anbieten können, doch sie wollten auf Nummer sicher gehen. Laut Rolf Bischofberger haben sie auf dem überdachten Platz genügend Raum zur Verfügung, um die Tische im erforderlichen Abstand aufzustellen: «Wenn das Wetter gut ist, können wir einzelne Gäste auch im Garten platzieren. Dann verteilen sich die Leute noch besser.»

«Wir wollen den Kunden vom Markt die Möglichkeit geben, uns auf dem Hof zu besuchen»

Die Bischofbergers haben Verständnis dafür, dass ausser ihnen dieses Jahr kein Hof im Appenzellerland den Brunch anbietet. Rolf Bischofberger sagt:

«Unsere Infrastruktur ermöglicht es uns, den Anlass unabhängig der Witterung durchführen zu können.»

Dank des überdachten Platzes kann die Durchführung bei jeder Witterung gewährleistet werden. Eva Wenaweser

Wenn sie aber ebenfalls ein Zelt aufbauen müssten, um die Durchführung auch bei Regen gewährleisten zu können, hätten sie sich das auch zweimal überlegt. «Die Miete kostet Geld und wenn man das Zelt dann nicht ganz füllen kann, weil die Leute nicht kommen, lohnt sich der ganze Aufwand nicht», sagt Judith Bischofberger.

So sei der Aufwand für die Vorbereitungen zwar immer noch enorm und der Brunch werfe finanziell kaum etwas ab, aber darum gehe es ihnen auch nicht: «Wir wollen so auch den Kunden vom Markt die Möglichkeit geben, uns auf dem Hof zu besuchen.» Um den Leuten näherzubringen, wo ihre Lebensmittel herkommen, mache Rolf Bischofberger deshalb auch eine Führung über den Hof.

Vieles haben sie schon vor Corona so gemacht

Da die Teilnehmerzahl dieses Jahr auf 200 Personen beschränkt sei, brauchen sie keine externen Helfer, um den Brunch zu stemmen. «Unsere Tochter und unser Sohn helfen uns jeweils mit ein paar Freunden, so bleibt der Anlass sozusagen in der Familie», sagt Judith Bischofberger. Der Freund der Tochter und einer seiner Kollegen sorge ausserdem für die musikalische Umrahmung des Brunchs. «Die beiden haben eine Band namens Kunstharz. Sie greifen aktuelle Themen auf und verarbeiten sie in ihren Liedern.»

Über den Kiesplatz wird eine Blache gespannt, damit das Buffet im Trockenen bleibt. Eva Wenaweser

Das Buffet für das Essen sei zudem in zwei Strassen aufgeteilt, damit sich die Leute nicht zu nahe kommen. Für die Getränke und die Spiegeleier hätten sie ausserdem ein separates Buffet. «Das haben wir aber immer schon so gemacht, weil es die Wartezeiten für die Gäste verringert», sagen die beiden. Das komme ihnen jetzt zugute.

Um zu überprüfen, ob alle am Brunch teilnehmen, die sich angemeldet haben, hätten sie auch schon immer eine Liste mit den Teilnehmern geführt. Dieses Jahr nehmen sie laut Judith Bischofberger zudem noch die Telefonnummern der Gäste auf, damit diese im schlimmsten Fall verständigt werden könnten. Rolf Bischofberger sagt:

«Am Buffet stellen wir Einweghandschuhe zur Verfügung und es wird auch Desinfektionsmittelspender geben.»

Die getroffenen Massnahmen sollen das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich halten. «Ein Restrisiko besteht aber immer.» Die Leute schützen sich und die anderen, indem sie sich an die Regeln halten, daher plädieren die Bischofberger an den gesunden Menschenverstand.

Hätten den Brunch auch im kleinen Rahmen durchgeführt

Die Leute, die normalerweise am Brunch teilnehmen sind laut Judith und Rolf Bischofberger quer durchmischt: Es nehmen Paare daran teil, befreundete Gruppen oder ganze Familien – teilweise über drei Generationen. «Jeder, der sich anmeldet, bekommt einen angeschriebenen Tisch zugewiesen.» Unabhängig davon, ob die Gruppe gemeinsam oder getrennt anreist, können sie also zusammensitzen.

Dieses Jahr sei ihnen aufgefallen, dass sich Leute aus der ganzen Schweiz angemeldet haben. Judith Bischofberger sagt:

«Ich vermute, dass sie hier in den Ferien sind. Aus der näheren Gegend haben sich dafür weniger Leute angemeldet.»

Ihre Stammgästen, die schon seit Jahren am Brunch teilnehmen, hätten sich teilweise bereits Mitte Juni angemeldet. «Wenn sich ausser ihnen niemand mehr angemeldet hätte, dann hätten wir den Anlass wohl einfach im kleinen Rahmen durchgeführt», sagt sie lachend. Da sie bis auf den Käse und einige Fleischprodukte die eigenen Produkte für den Brunch anbieten, hätten sie sowieso alles da. Wenn es warm ist, brauchen sie laut Judith Bischofberger mehr Getränke und wenn es kalt ist, seien Fleisch und Käse gefragter.

Neben dem Brunch gibt es auch diverse andere Attraktionen

Einen Weiher gibt es auf dem «Sunnehof» bereits seit einigen Jahren. Eva Wenaweser

Die Chügeli-Bahn sorgte bereits in vergangenen Jahren für viel Spass bei den Kindern. Eva Wenaweser

Neben dem Brunch, der unter anderem aus Käse, Fleisch, Eiern, Beeren, selbst gemachter Marmelade und Brot besteht, versuchen die Bischofberger jedes Jahr eine neue Attraktion zu bieten. «Wir wollen die Biodiversität auf unserem Hof fördern», sagt Rolf Bischofberger. Daher haben sie den Hof dieses Jahr noch um ein Biotop ergänzt. Einen Weiher und ein Bienenhotel gebe es bereits.

Um auch den Kindern während des Brunchs genügend Unterhaltung zu bieten, baut er ihnen diverse Spielsachen. So hat er unter anderem bereits eine Chügeli-Bahn und ein übergrosses Mühlespiel aus Holz gebastelt.

Die Leute können durch die Rohre schauen und sehen dann das, was auf den Tafeln steht. Eva Wenaweser

«So bleibt es auch für die Stammgäste spannend. Sie wissen nie, was es Neues gibt.»

Obwohl sie am Freitag noch am St. Galler Bauernmarkt sind und somit doppelt belastet sind, weil sie für beide Anlässe Brot backen und alles organisieren müssen, seien sie gut vorbereitet. «Wir freuen uns auf einen gemütlichen Brunch bei gutem Wetter und hoffen, dass alles problemlos verläuft.»

Auch in Hundwil gibt es eine Feier am 1. August – zusammen mit der Eröffnung einer Bruder Klaus Gedenkstätte

Bernhard Rothen, Präsident der Stiftung Bruder Klaus und Pfarrer in Hundwil.

Emanuel Per Freudiger / INL

Zuerst zehn Jahre auf Wanderschaft, dann zehn Jahre eingelagert: Nun ist die Gedenkstätte, die die Themen aus Bruder Klaus’ Brief an die Berner Ratsherren anspricht, in Hundwil zu sehen. Am 1. August soll die Rauminstallation «Von Liebe wegen» neben der Postautohaltestelle eröffnet werden. Laut Bernhard Rothen, Präsident der Stiftung Bruder Klaus und Pfarrer in Hundwil, soll die Eröffnung zudem mit einer kleinen 1.-August-Feier verbunden werden. Rothen sagt:

«Wir wollen keine Massenveranstaltung.»

Man habe mit dem Eröffnungsprogramm verschiedene Schwerpunkte geschaffen. Daher nehme er an, dass sich die Menschenmenge auf kleine Gruppen über den Tag verteilen. So beginnt der Anlass laut Rothen um 10 Uhr mit einer Rede von Gemeindepräsidentin Margrit Müller, anschliessend wird um 11.30 Uhr auch der Landammann Alfred Stricker einige Worte an die Besucher richten.

Ein weiterer festlicher Programmpunkt sei der Auftritt des Männerchors Hundwil. Rothen hoffe auf schönes Wetter. Denn dann könnten sich die Leute draussen mit Wurst und Brot verpflegen. In der Halle dürfen sich nämlich gemäss den aktuellen Angaben 66 Personen gleichzeitig aufhalten. Die Realisation der Ausstellung ist laut Rothen spontan entstanden:

«Die Installation war bereits seit einem Jahrzehnt eingelagert, das wollten wir ändern. Aber wir fanden keinen passenden Raum.»

Zufälligerweise wurde dann die Halle zur Miete ausgeschrieben und die Stiftung erhielt eine ansehnliche finanzielle Zuwendung. So ist es gemäss Rothen innerhalb weniger Tage dazu gekommen, dass man den Entscheid treffen und die Installation aufbauen konnte.

Ziel der Eröffnungsfeier sei es zum einen, die Leute mit einem so geringen Risiko wie möglich wieder zusammenzubringen und zum anderen, den Besuchern ein authentisches Dokument näherzubringen, das laut Rothen massgeschneidert zum Nationalfeiertag passt. Denn Bruder Klaus habe grundlegend dazu beigetragen, dass die Schweiz durch einen Ausgleich zwischen Stadt und Land, der stärker ist als in anderen Ländern, eine gute Grundlage für das Zusammenleben hat. «Bei der Vorbegehung haben wir im Voraus schon positive Rückmeldungen bekommen», sagt Rothen. Die Thematik passe gut in unsere Zeit, die etwas ruhiger und stiller ist als sonst und zudem zeuge die schöne Installation von liebevoller Handwerkerkunst.