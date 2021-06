Claudia Frischknecht wird neue Kantonsratspräsidentin

Portrait Nun dirigiert sie den Kantonsrat: Claudia Frischknecht wird höchste Ausserrhoderin Die Präsidentin der Mitte AR ist in der Musik und in der Politik stark engagiert. Heute wird sie in Speicher als Kantonsratspräsidentin gewählt. Fürs Amtsjahr hat sich die Herisauerin einiges vorgenommen. Jesko Calderara 14.06.2021, 05.00 Uhr

Claudia Frischknecht wurde 2013 in den Kantonsrat gewählt. Bild: Arthur Gamsa

Parteipräsidentin, Mitglied der Verfassungskommission, Kantonsrätin. Das politische Engagement von Claudia Frischknecht ist bereits heute beachtlich – es umfasst Ämter und Tätigkeiten in ihrer Partei, der Mitte AR, bei der Erarbeitung des neuen Verfassungsentwurfs und in der Kantonspolitik. Mit der Wahl zur höchsten Ausserrhoderin übernimmt die 40-jährige Herisauerin nun eine zusätzliche Aufgabe. Von Nervosität ist wenige Tage vor ihrer Feuertaufe an der heutigen Sitzung in Speicher jedoch nichts zu spüren. Im Gespräch wirkt Frischknecht wie man sich eine Vertreterin der Mittepartei klischeehaft vorstellt: freundlich, besonnen, ausgleichend. Für laute Töne oder polarisierende Ansichten ist sie nicht bekannt, weder im Kantonsrat noch im persönlichen Umgang.

Als Kantonsratspräsidentin wird Frischknecht im Amtsjahr 2021/2022 nun aber den Ton angeben. So gehören die Vorbereitung der Geschäfte im Büro des Kantonsrates und die Sitzungsleitung im Gesamtplenum zu ihren Hauptaufgaben. Da heisst es, auch bei komplexen Vorlagen und mehrstündigen Debatten jederzeit den Überblick zu behalten. Angesichts solcher Herausforderungen werde ein gesundes Mass an Anspannung noch kommen, vermutet Frischknecht. Sie sagt:

«Schliesslich stelle ich hohe Ansprüche an mich.»

Livestream der Sitzungen soll beibehalten werden

Auf sich alleine gestellt sein wird sie allerdings nicht. Vor allem den 2019 mit dem neuen Kantonsratsgesetz geschaffenen Parlamentsdienst als auch den Ratsschreiber empfindet Frischknecht vor und während der Sitzungen als grosse Unterstützung. Abgesehen davon hatte die Mitte-Politikerin als Vizepräsidentin die Gelegenheit, ihrer Vorgängerin Margrit Müller-Schoch über die Schulter zu schauen. Die «Lehrzeit» war jedoch verkürzt, weil Frischknecht erst nach dem Rücktritt ihres Parteikollegen Marcel Hartmann Ende 2019 ins Kantonsratsbüro nachrutschte.

Dieses war im Coronajahr stark gefordert, unter anderem ist eine Session ausgefallen, andere wiederum wurden kantonsweit in grössere Säle mit Platz für die Abstandsregeln verlegt. Frischknecht zieht rückblickend aber ein positives Fazit. Das Kantonsparlament sei stets funktionsfähig gewesen, zudem habe man gute Erfahrungen mit dem Livestream gemacht. Frischknecht sagt:

«Dieses Angebot kann helfen, die Wahrnehmung des Parlaments zu verbessern.»

Es soll deshalb vorläufig weitergeführt werden. Die Pandemie wird den Ratsbetrieb weiterhin beeinflussen, so werden die Sitzungen bis Ende Jahr im «Exil» in Speicher, Waldstatt und Walzenhausen durchgeführt.

Im gesellschaftlichen und politischen Leben kehrt dagegen allmählich wieder Normalität ein. Dies zeigt sich auch darin, dass Claudia Frischknecht im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin, die coronabedingt kaum öffentlich auftreten konnte, für die nächsten Wochen und Monate einige Einladungen zu Veranstaltungen erhalten hat. Auf diesen repräsentativen Teil ihrer neuen Funktion und die damit zusammenhängenden Begegnungen im ganzen Kanton freut sie sich besonders.

Weniger Parteiarbeit im Amtsjahr

Dies bedingt allerdings einen hohen zeitlichen Aufwand. Wie hoch er genau ausfällt, kann Frischknecht nicht sagen. Sie rechnet aber damit, viele Termine am Abend wahrnehmen und für die Vorbereitungsarbeiten die Wochenende investieren zu können. Ihr Arbeitspensum als Sachbearbeiterin bei der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen reduziert sie deswegen nicht.

Dagegen wird sich Frischknecht was die Parteiarbeit betrifft, öffentlich zurückhalten. Sie betont:

«Um allfällige Rollenkonflikte zu vermeiden, werde ich mich ganz auf meine Aufgabe als Kantonsratspräsidentin konzentrieren.»

So hat bereits bei der Schliessung des Spitals Heiden Vizepräsident Glen Aggeler die Position der Mitte AR vertreten. Intern wird die Parteipräsidentin ihre Meinung aber weiterhin kundtun, wie sie dies zuletzt beim Namenswechsel getan hat. Von diesem und der Regionalisierung der Parteistrukturen erhofft man sich zusätzliche Wähler und eine breitere Abstützung.

In der Vergangenheit hatte die einst katholische Partei Mühe, im reformierten Ausserrhoden Fuss zu fassen. Mit den nun beschlossenen Reformen habe man bis jetzt gute Erfahrungen gemacht, sagt Frischknecht. Sie erwähnt als Beispiel die Gründung der Jungen Mitte AR. Zudem seien Leute von sich aus für eine Mitgliedschaft auf die umbenannte Partei zugekommen. Diese stellt zurzeit in Herisau und Heiden Gemeinderäte, für einen Sitz im Regierungsrat reichte es bis anhin noch nicht. Zuletzt scheiterte 2015 der frühere Heidler Gemeindepräsident und Kantonsrat Norbert Näf.

Ob das nicht eine Chance für Claudia Frischknecht wäre, zumal sich das Kantonsratspräsidium als Sprungbrett für höhere Weihen anbieten würde? Die Herisauerin winkt ab. Einen Karriereplan verfolgt sie nicht – auch 2013 nicht bei der Wahl in den Kantonsrat. Ohne finanzpolitische Vorkenntnisse wurde sie damals in die Finanzkommission delegiert. Eine lehrreiche Zeit sei dies gewesen, erinnert sich Frischknecht rückblickend. Mittlerweile kennt sie die Dossiers und Abläufe des Kantonsparlaments. So präsidierte sie die parlamentarische Kommission zum Gesetz über die Pflegefinanzierung und wirkte 2015 massgebend beim Entlastungspaket mit.

Musik und Fasnacht als Leidenschaft

Trotz dieses hohen beruflichen und politischen Engagements findet Claudia Frischknecht immer wieder Zeit für ihre grosse Leidenschaft, die Musik. Die Klarinettistin spielte einst in der Knabenmusik, der Bürgermusik und ist nun Aktivmitglied im Musikverein Herisau. Heute präsidiert sie den Appenzeller Blasmusikverband. Musikalisch ist auch ihr zweites Hobby. So gehört sie seit Jahren der Herisauer Guggenmusik Ziegelhöttler an. Doch im Amtsjahr muss bei Frischknecht wohl selbst die fünfte Jahreszeit etwas hintenanstehen, denn am 21. Februar 2022, wenige Tage vor Beginn der St.Galler und der Ausserrhoder Fasnacht, steht eine Kantonsratssitzung auf dem Programm.