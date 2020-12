Nullrunde in der Verwaltung «Das entbehrt jeglicher ökonomischen Logik»: Herisauer Einwohnerrat schmettert Betrag für Lohnerhöhungen im Voranschlag 2021 ab Der Herisauer Gemeinderat sah im Voranschlag 2021 einen Betrag für individuelle Lohnerhöhungen vor. Der Einwohnerrat lehnte diesen ab. In der coronabedingten, wirtschaftlich unsicheren Zeit sei eine Personalteuerung nicht zu verantworten, hiess es seitens der Fraktionen. Astrid Zysset 10.12.2020, 19.58 Uhr

Der Voranschlag 2021 der Gemeinde Herisau stiess an der Einwohnerratssitzung vom Mittwochabend im Kantonsratssaal nicht nur auf Wohlwollen. Umstritten waren weder der bei einem Gesamtertrag von 98,1 Millionen Franken prognostizierte Ausgabenüberschuss von 1,95 Millionen noch ein solcher in der Investitionsrechnung von 11,36 Millionen Franken. Auf Kritik seitens der Fraktionen stiess der vorgesehene Betrag für individuelle Lohnerhöhungen. Dieser war mit einem Prozent der Lohnsumme im Voranschlag festgehalten. Gemeindepräsident Kurt Geser versuchte, diese Ausgabe zu rechtfertigen. Man habe in Sachen Entlöhnung noch Nachholbedarf. «Die Mitarbeitenden haben einen Anspruch auf einen gerechten Lohn», sagte Geser. Im Vergleich mit anderen Verwaltungen hinke Herisau bei der Höhe des Salärs hinterher. Die Fraktionen sahen dies grossmehrheitlich anders. Deutliche Worte fand Michel Peter von der FDP-Fraktion: «Dass in einer Zeit wie dieser, in welcher wir von negativen, wirtschaftlichen Folgen ausgehen, eine Personalteuerung von einem Prozent in einen Voranschlag eingestellt wird, entbehrt jeglicher ökonomischen Logik.» In der Privatwirtschaft würde aktuell nicht über Lohnerhöhungen gesprochen. Die FDP forderte deshalb, den Betrag ersatzlos zu streichen.

PU/Gewerbe schlug Lohnerhöhung von 0,5 Prozent vor

Die CVP taxierte ein Prozent als «grosszügig». Und die SVP meinte, die Lohnerhöhung sei schlichtweg «nicht vertretbar». Peter Erny rief in Erinnerung, dass selbst der Kanton eine Nullrunde veranlasst hatte. Hans Hagmann (PU/Gewerbe) schlug eine Kompromisslösung vor, bei welcher der Betrag auf 0,5 Prozent der Lohnsumme festgesetzt würde. Ein Antrag, der schliesslich jedoch wenig Gehör fand. Die Lohnerhöhung wurde gänzlich mit 19 zu 10 Stimmen aus dem Voranschlag gestrichen. Mit dieser Änderung wurde das Budget dann mit 20 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen.

Verschuldung steigt kontinuierlich an

Coronabedingt wurden im Voranschlag 2021 weniger Steuereinnahmen prognostiziert. Der Fiskalertrag wurde auf 58,5 Millionen Franken festgesetzt, was im Vergleich zum Vorjahr einem Minus von 1,9 Millionen entspricht. Viele Fraktionen erachteten die Mindereinnahmen jedoch als zu gering. Hagmann mutmasste, dass der tatsächliche Ausgabenüberschuss wohl höher ausfallen werde. Und auch Peter sprach davon, dass die Annahmen des Kantons zu den Steuereinnahmen, auf welche sich Herisau stützt, wohl zu optimistisch ausgefallen seien. Weniger Einnahmen verschärfen die finanzielle Situation Herisaus jedoch zusehends. Ein Blick in den Finanzplan 2022–2024 zeigt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung bis 2024 auf 4'892 Franken ansteigt. Das Eigenkapital würde dann noch 26,2 Millionen Franken betragen.

Trotz dieser Prognosen zeigte sich Geser an der Einwohnerratssitzung zuversichtlich, dass die Verschuldung wieder geringer wird. Diverse private Bauvorhaben würden derzeit umgesetzt, was zusätzliche Steuerzahler in die Gemeinde bringen werde. Auch, führte der Gemeindepräsident weiter aus, könnten die geplanten Grundstückverkäufe in der Nordhalde das Ergebnis noch verbessern.

Hohe Investitionstätigkeit

Die wichtigste Entwicklung im Überblick: Die Fremdfinanzierung steigt an. Vor allem 2022 und 2024 ist diese vonnöten. Lediglich 2023 wird ein Finanzierungsüberschuss durch den Rückfluss der Anlagetätigkeit in der Nordhalde erwartet. Die Investitionstätigkeit steigt ebenfalls an. Und zwar vor allem 2024 mit der Realisierung des Bahnhofplatzes samt Bushof. Die Jahre 2022 und 2023 weisen eine relativ geringe Investitionstätigkeit auf. Diese können als Erholung gewertet werden, denn wie sich aus dem Voranschlag 2021 entnehmen lässt, werden im kommenden Jahr hohe Ausgaben erwartet. Die grössten Projekte sind der Bahnhofplatz, die Innenrenovation der reformierten Kirche, die Neugestaltung der Oberen Gossauerstrasse wie auch der Umbau der ARA Bachwis.