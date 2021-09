Pandemie-Bekämpfung Auch die Skeptischen gehen auf Toilette: Innerrhoden zieht positive Zwischenbilanz beim Covid-Abwassermonitoring Seit einem Monat testet Innerrhoden das Abwasser nach Überresten des Coronavirus. Sie sind damit der erste Ostschweizer Kanton. Das BAG strebt derweil ein nationales Programm an. Selina Schmid Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kläranlage in Appenzell Innerrhoden soll bei der Überwachung der Lage der Pandemie helfen. Bild: Andrea Stalder



Der neueste Bestandteil der Innerrhoder Pandemie-Bekämpfung befindet sich an einem überraschenden Ort. Die Abwasserreinigungsanlage in Appenzell sammelt und säubert das Abwasser von rund 12'000 Innerrhoderinnen und Innerrhodern. Dieses ist voller Information, auch zum Coronavirus. Das weiss die Innerrhoder Regierung, die seit August zweimal wöchentlich das Wasser beim Rohzulauf auf Überreste des Coronavirus testet.

Abwasser nach Rückständen der Menschen zu untersuchen, ist keineswegs neu. In ganz Europa wird Abwasser auf Spuren von Medikamenten, Drogen oder Hormonen zur Verhütung untersucht. So auch im Wasserschloss Schweiz. Das Testen nach Viren ist hier dagegen neu. Gemeinsam mit der EPFL und dem Wasserforschungsinstitut Eawag begannen die Städte Zürich und Lausanne bereits vergangenen Sommer. Weitere Standorte folgten im Dezember.

In einer Probe 95 Prozent des Kantons testen



Die Idee ist dabei denkbar einfach: Infizierte scheiden Virusbestandteile aus, die nicht mehr lebensfähig sind und nach heutigem Wissensstand niemanden anstecken können. In Laboren sind sie aber nachweisbar und vermitteln ein ungefähres Bild darüber, wie gross der Anteil der Infizierten in der Bevölkerung ist. Wissenschafterinnen und Wissenschafter der EPFL beziehen das Monitoring bereits jetzt in die Berechnung des R-Werts mit ein.

Appenzell Innerrhoden ist der erste Ostschweizer Kanton, der sein Abwasser auf das neue Coronavirus testet. Seit Anfang August wurden zwar erst acht Proben entnommen und ausgewertet. Aber Monika Rüegg Bless, Vorsteherin des Gesundheitsdepartements, sagt schon jetzt:

«Das Pilotprojekt wird voraussichtlich weitergeführt. Das Monitoring hat die Entwicklung der Fallzahlen bisher bestätigt, der Verlauf ist parallel feststellbar.»

Die Vorteile des Monitorings sind enorm. In einer einzelnen Laboranalyse können bemerkenswert viele Menschen erfasst werden. Im Fall von Appenzell Innerrhoden sind es rund 95 Prozent der Bevölkerung. Das Bild, welches das Monitoring zur Pandemie zeichnet, ist zudem repräsentativ – unabhängig davon, wie viele Menschen sich auf das Virus testen lassen. Denn auf Toilette gehen alle, auch die Skeptischen. «Abwasser lüge nicht», sagte etwa Umweltingenieur Christoph Ort in der NZZ.

Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless formuliert es so: «Das Abwassermonitoring ist eine Hilfe, um einen ‹versteckten› Anstieg der Fallzahlen zu entdecken.»

Monitoring schlägt ab zehn neuen Fällen an

Ariel Scherrer ist beim Amt für Umwelt unter anderem für die Ara Appenzell zuständig. Er sagt, eine Laboranalyse kostet den Kanton 390 Franken. Dazu kommt der Aufwand des Klärmeisters. «Das ist wenig angesichts dessen, was man alles damit machen kann.» Beispielsweise kann das Virus einige Tage früher im Abwasser nachgewiesen werden als mit klinischen Tests. Das überbrückt die Zeit zwischen Ansteckung und dem Auftreten der ersten Symptome.

Die EPFL begann bereits im Februar 2020 mit der Ausarbeitung des Monitoring-Verfahrens. Youtube: EPFL

Sars-CoV-2 kann bereits ab zehn neuen Fällen im Abwasser nachgewiesen werden. Wie genau das Monitoring ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab wie etwa der täglichen Zulaufmenge. Monika Rüegg Bless sagt: «Wir haben festgestellt, dass die Analyse bei starkem Regen unzuverlässiger ist.»

Das nationale Monitoring ist in Arbeit

In der Ara in Appenzell wird die Probe beinahe automatisch und über einen Zeitraum von 24 Stunden entnommen, erklärt Ariel Scherrer. Ein Gerät beim Rohzulauf koordiniert die Anzahl Proben; je nach Zulaufmenge wird mehr Wasser entnommen. Das Gerät zweigt pro Messung etwa eine Espressotasse Abwasser ab, 400- bis 500-mal pro Tag. Gesammelt werden diese Teilproben in einem Auffanggefäss. Ist die Sammlung nach 24 Stunden abgeschlossen, wird die Probe mit einem eigenen Schwingbesen aufgerührt und ein kleiner Teil in ein Fläschchen abgefüllt. Das schickt die Ara mittels Kurier zur Analyse ins Labor.

Appenzell Innerrhoden hat sich für sein Pilotprojekt mit dem Kanton Schaffhausen zusammengeschlossen. Sie entnehmen die Proben an denselben Tagen, montags und mittwochs, und analysieren sie im selben privaten Labor. Somit sind die Resultate gut vergleichbar. Ariel Scherrer sagt: «Dieses Monitoring macht nur Sinn, wenn wir unter den Kantonen die Zahlen austauschen und vergleichen können.» Die Kantone seien ständig in Kontakt, um die Vergleichbarkeit ihres Monitorings zu verbessern.

Auch der Bund strebt ein nationales Monitoring an, wie es etwa die USA, Deutschland, Israel oder Grossbritannien bereits kennen. Vergangene Woche hat das BAG die Kantone informiert: Jene Kantone, welche bisher ihr Abwasser ungetestet liessen, sind nun angehalten, das anzugehen. Das bestehende Monitoring wird in das Programm eingebunden, teilt das BAG auf Anfrage mit. Appenzell Innerrhoden kann sich zurücklehnen. Ariel Scherrer meint munter:

«Für einmal sind wir die Vorreiter.»

Im privaten Labor werden die Innerrhoder Proben derweil nach Überresten des Virus analysiert. Es wird sie vermutlich auch finden, denn die Ansteckungszahlen bleiben auch in Innerrhoden konstant.

Nur ein Kriterium unter vielen

Ariel Scherrer bezweifelt, dass die Resultate des Monitorings allein einst zur Entscheidungsgrundlage für die Verschärfung oder Lockerung von Schutzmassnahmen werden. Monika Rüegg Bless ergänzt: «Das Abwassermonitoring ist ein Kriterium von vielen, um die Lage zu beurteilen.» Das Monitoring erhält nur gemeinsam mit anderen Indikatoren Aussagekraft wie der Anzahl nachgewiesener Infektionen oder Hospitalisationen und Todesfällen infolge von Covid-19. Rüegg Bless betont, dass schweizweit einheitliche Massnahmen im Vordergrund stehen.

Der nächste Schritt für das Pilotprojekt sei die Analyse der Probe auf verschiedene Virusvarianten, sagt Ariel Scherrer. Das Monitoring, koordiniert durch das BAG, sequenziert die Proben bereits nach Varianten. Israel und Grossbritannien haben auf diese Weise im Sommer die Ausbreitung der Delta-Variante verfolgt.

Das Monitoring kann keine genaue Anzahl Infizierter oder gar lokale Ausbrüche eruieren, aber den Verlauf der Infektion in der Bevölkerung nachzeichnen. Und Wissenschafter können so die Ausbreitung von Viren für die nächste Pandemie studieren. Ariel Scherrer vermutet, dass sich mit der Zeit und der nationalen Koordination überraschende Ergebnisse auftun. Möglicherweise sind etwa die Wochenendwerte immer etwas höher als jene unter der Woche. Das könnte Aufschluss darüber geben, welchen Einfluss Touristen in touristischen Regionen wie Innerrhoden haben.

Doch bis das Monitoring solche Aussagen zulässt, braucht es mehr Daten, Zeit und teilnehmende Kantone. Das BAG baut aktuell eine möglichst einheitliche Lösung auf. Einen Zeitplan gibt es dafür noch nicht.