notfallversorgung Nach dem Stopp des Neubauprojektes: Spital Appenzell stellt Behandlung von unfallbedingten Verletzungen ein Auf der Notfallstation am Spital Appenzell werden ab dem 1. Dezember keine unfallbedingten Verletzungen mehr behandelt. Unfallpatienten werden künftig direkt ins Spital Herisau oder – je nach Schweregrad – ins Kantonsspital St.Gallen verlegt. Grund dafür ist der Wegfall der orthopädischen Hintergrunddienste, wie es in einer Medienmitteilung heisst. 27.11.2020, 15.53 Uhr

Der Entscheid der Innerrhoder Regierung, auf einen Spitalneubau zu verzichten, hat Folgen für die Notfallversorgung am Spital Appenzell. Bild: PD

(pd/wec) Der Stopp des Spitalneubauprojekts in Innerrhoden zeigt erste Auswirkungen: Per 1. Dezember wird die Versorgung von unfallbedingten Verletzungen auf der Notfallstation am Spital Appenzell eingestellt. Grund dafür ist der «Wegfall der orthopädischen Hintergrunddienste», wie es in einer Medienmitteilung des Spitals heisst.