Jodlerfest NOSJF 2022 Appenzell erwartet 45'000 Besucher

NOSJF Appenzell steht bereit für das zweitgrösste Jodlerfest der Schweiz Im kommenden Sommer will das Dorf mit der Austragung des Nordostschweizerischen Jodlerfests zu einem Mekka für Aktive aus den Bereichen Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen werden. Dafür sorgen 46 OK-Mitglieder und viele Helfer. Karin Erni Jetzt kommentieren 16.12.2021, 12.00 Uhr

Mitglieder des OK in Appenzell freuen sich auf viele Gäste und Aktive im nächsten Juli. Bild: PD

Vom 1. bis 3. Juli 2022 soll das Nordostschweizer Jodlerfest nach exakt 40 Jahren wieder in Appenzell über die Bühne gehen. Es ist das zweitgrösste Jodlerfest der Schweiz. Für die erwarteten 3000 Aktiven ist es nicht nur eine schöne Auftrittsmöglichkeit vor fachkundigem Publikum, sondern Voraussetzung für eine Teilnahme am 2023 in Zug stattfindenden Eidgenössischen Jodlerfest. Um bei diesem Megaanlass mitmachen zu können, müssen sich Teilnehmende aus den Kategorien Jodel, Alphorn und Fahnenschwingen mit einer guten Leistung an ihrem jeweiligen Teilverbandsfest qualifizieren. Die Vorträge werden von einer Jury beurteilt. Wer ein «Gut» oder «Sehr gut» erhält, hat die Hürde für das «Eidgenössische» gemeistert.

Viel Konkurrenz unter den Jodlerfesten

Zum Nordostschweizerischen Jodlerverband gehören die Mitglieder aus den beiden Appenzeller Kantonen, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St.Gallen, Thurgau, Zürich und dem Fürstentum Liechtenstein. Bei der Austragung der Wettvorträge in Appenzell würden sich diesmal wohl nicht so viele Teilnehmende aus anderen Verbänden beteiligen, vermutet OK-Mitglied und Medienverantwortlicher Nicolas Senn. «Sie müssen zuerst an ihren eigenen Verbandsanlässen auftreten, um sich für Zug zu qualifizieren. Weil letztes Jahr alle Feste verschoben werden mussten, finden sie nun alle fast gleichzeitig im kommenden Sommer statt.»

Hackbrettler Nicolas Senn ist Medienverantwortlicher des NOSJF 2022. Bild: PD

Dem Besucheraufkommen muss dieser Umstand aber nicht unbedingt abträglich sein. Die Veranstalter rechnen mit 45'000 Gästen aus der ganzen Schweiz. Nicolas Senn sagt:

«Die Stimmung im malerischen Dorf Appenzell ist immer sehr gut, wie man von den Ländlerfesten her weiss.»

Es sei geplant, die Vorführungen möglichst dezentral an verschiedenen kleineren Standorten stattfinden zu lassen. So sind Jodelvorträge im Gymnasium, in Turnhalle und Aula Gringel, dem Kapuzinerkloster und in der Pfarrkirche zu hören. Die Fahnenschwinger zeigen ihre Künste in der Sporthalle Wühre und die Alphörner ertönen im Innenhof des Gymnasiums. Zudem gibt es spontane Vorträge der Chöre nach Lust und Laune an diversen Plätzen im Dorf und in Gasthäusern. «Es soll ein Jodlerdörfli mit Verpflegungsmöglichkeiten werden, wo man gemütlich höcklen und die Musik geniessen kann. Da wird bestimmt nicht um 22 Uhr Schluss sein», ist der Volksmusiker überzeugt. Auf mehrere grosse Festzelte wird bewusst verzichtet und stattdessen auf etwas kleinere und «heemelige» Verweilorte gesetzt. Zum Abschluss des Festwochenendes sind am Sonntag der feierliche Festakt und ein farbenfroher Umzug geplant.

Genügend Talente rund um den Alpstein

Derzeit läuft die Anmeldefrist auf der Website www.jodlerfest-appenzell.ch. Dort können sich Aktive bis zum 31. Januar 2022 anmelden. Das 46-köpfige OK sei optimistisch, dass der Anlass durchgeführt werden könne, sagt Nicolas Senn und ergänzt:

«Schon diesen Sommer war mehr möglich, als letzten Sommer. Wir gehen davon aus, dass es nächstes Jahr noch etwas besser aussieht.»

Weil Tätigkeiten wie Singen und Blasinstrumente spielen in der Coronazeit als risikoreich beurteilt wurden, fehlten den Jodlerinnen und Jodlern vielfach die Probe- und Auftrittsmöglichkeiten. Nun seien aber die meisten Teilnehmenden wieder mit Freude am Proben, sagt Senn. «Es braucht einen gewissen Vorlauf, um eine gute Leistung zeigen zu können. Zum Glück weisen die Ostschweiz und besonders das Gebiet rund um den Alpstein eine hohe Dichte an talentierten und jungen Jodlerklubs auf. Deshalb kämpfen diese Vereine auch weniger mit Nachwuchssorgen als Klubs in anderen Regionen, denen die Pandemie mehr zusetzte.» Falls sich die Coronasituation im Frühjahr weiterhin schlecht präsentieren sollte, geht Senn davon aus, dass Entscheidungen über die Durchführung in Koordination mit dem Jodlerverband und den Organisatoren der anderen Teilverbandsfeste gefällt werden.

