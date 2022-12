SVP AR unterstützt Yves Noël Balmer und Katrin Alder

Nominierung Wahlen 2023: SVP Ausserrhoden unterstützt Yves Noël Balmer und Katrin Alder einstimmig Katrin Alder punktet auch bei der SVP Ausserrhoden. Die Herisauer FDP-Regierungsratskandidatin erhält die volle Unterstützung. Die Partei spricht sich auch einstimmig für Yves Noël Balmer als neuen Landammann aus. 01.12.2022, 16.00 Uhr

Katrin Alder will Regierungsrätin und Yves Noël Balmer Landammann werden. Bild: PD

Kürzlich fand die Delegiertenversammlung der SVP Ausserrhoden statt. Im formellen Teil standen die Nominationen für den Landammann sowie Regierungsrat auf dem Programm. Nach einer kurzen Rede zu der herausfordernden ersten Legislatur stellte sich Regierungsrat Yves Noël Balmer den Delegierten für Fragen und Diskussion zur Verfügung. Hierbei wurde gemäss Medienmitteilung der SVP die Arbeit von Regierungsrat Balmer gelobt. «Auch wenn man sich politisch nicht immer einig ist, so wird insbesondere seine Dossiersicherheit hervorgehoben und seine gute Arbeit im Departement Gesundheit und Soziales lobend erwähnt», so die Partei. Einstimmig nominieren die Mitglieder Regierungsrat Balmer für den Landammann.

Für den freien Sitz im Regierungsrat stellte sich FDP-Kantonsrätin Katrin Alder den Anwesenden vor. In ihrer Ansprache machte sie deutlich, dass die Zeit reif sei, sich der Wahl zu stellen und die Herausforderungen in diesem Amt anzunehmen. Nebst ihrem beruflichen Werdegang zeigt sich, auch anhand ihrer politischen Karriere mit acht Jahren Einwohnerrat in Herisau und bereits neun Jahren als Kantonsrätin, dass sie auf eine grosse Erfahrung bauen könne, so die SVP. Nach kurzer Diskussion nominierten die Mitglieder auch Katrin Alder einstimmig für die Regierungsratswahlen. Die SVP AR unterstützt beide Kandidaturen sowie die bisherigen Regierungsräte deutlich.

Nebst den Nominationen und den ordentlichen Geschäften der Generalversammlung wurde auch die Bestätigung respektive Besetzung der Parteileitung vorgenommen. Für die GPK neu gewählt wurde Dominik Burri. Die bisherigen Mitglieder der Parteileitung wurden einstimmig wiedergewählt. (pd)