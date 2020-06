Noch kein Ansturm auf den Alpstein: Touristen buchen zwar wieder Zimmer, aber erst zögerlich – das zeigt eine Umfrage bei Appenzeller Hoteliers Die Nachfrage nach Hotelzimmern zieht wieder an. Die Hoteliers im Appenzellerland zeigen sich verhalten optimistisch, was die Sommersaison betrifft. Eine Umfrage bei Hoteliers. Karin Erni 05.06.2020, 05.00 Uhr

Wegen der Coronakrise und den damit verbundenen Unsicherheiten werden die Schweizer diesen Sommer ihre Ferien voraussichtlich vermehrt im eigenen Land verbringen. Unklar ist, ob auch das Appenzellerland von diesem Trend profitieren kann. Eine Umfrage bei verschiedenen Betrieben der Region zeigt, wie sie die Aussichten für die kommenden Monate einschätzen.

Hotel Hof Weissbad.

Bild: Urs Jaudas

Christian Lienhard, Direktor des Hotels Hof Weissbad, kann sich über einen guten Buchungsstand freuen:

«Wir liegen rund zehn Prozent über dem Vorjahr zur gleichen Zeit. Das ist eine sehr gute Botschaft an alle, dass es wieder normal weitergehen könnte.»

Hotel Heiden. Bild: David Scarano

Auch Erich Dasen, Direktor des Hotels Heiden, ist für die Sommermonate einigermassen optimistisch: Man liege derzeit zwar 40 Prozent unter dem Stand desselben Zeitraums im Vorjahr.

«Allerdings ist im Moment das Buchungsvolumen deutlich höher als damals, das heisst, wir werden noch aufholen.»

Dank Wellnessanlage und der Nähe zum See und zu den Bergen sei der Betrieb für die Sommerferien gut aufgestellt. Man könne die Bedürfnisse sowohl von aktiven als auch ruhesuchenden Gästen erfüllen, ist er überzeugt. Die Nachfrage nach Seminaren sei im Moment noch schwer abzuschätzen, so Dasen.

«Mit den geltenden Bestimmungen sind nur kleine Seminare möglich für uns.»

Gäste buchen kurzfristig

Remo Brülisauer, Leiter Gastronomie und Hotellerie der Säntis-Schwebebahn, sagt zum Sommergeschäft: «Derzeit haben wir noch eine eher bescheidene Auslastung. Aber wenn das Wetter gut ist, wird sich das noch stark verbessern.» Prognosen für die kommenden Tage und Wochen seien schwierig.

«Die Gäste buchen tendenziell kurzfristig, je nach Wettervorhersage.»

Der September sehe mit über 57 Prozent Auslastung dagegen bereits jetzt gut aus, so Brülisauer. «Es ist der wichtigste Monat für Seminare und Meetings und in diesem Bereich hatten wir bis jetzt glücklicherweise keine Stornos.»

Das Hotel Säntis auf der Schwägalp. Bild: Urs Bucher

Das W-Eventhotel in Walzenhausen hatte viele Stornierungen zu beklagen: «Wir haben sämtliche Wandergruppen, Bikegruppen, Hochzeiten, Geburtstage und sonstige Events, die gebucht waren, verloren», heisst es von Nicolas und Matthias Wirth. «Aktuell erhalten wir wieder einige Buchungen. Doch der Buchungsstand liegt weit unter dem, was wir Anfang März bereits bestätigt und noch als Anfrage offen hatten. Dies natürlich auch, weil viele Events in der Region wie das Musikfest Heiden oder die Bregenzer Festspiele abgesagt wurden.»

Spezielle Aktionen und die Gästekarte Viele der angefragten Betriebe bieten bei Mehrtagespauschalen die Gästekarte Oskar oder die Appenzeller Ferienkarte kostenlos an. Dabei liegt die Hoffnung auf den Lockerungsschritten am 6. Juni, wenn Schiffe und Bergbahnen wieder verkehren dürfen und Schwimmbäder geöffnet sind. «Die Gästekarte Oskar ist ein gutes Verkaufsargument für den längeren Verbleib», sagt Remo Brülisauer. «Mit ihr profitieren die Kunden von attraktiven Angeboten in der Ostschweiz.» Das Hotel Heiden macht neu Spezialpreise für Familien, da es mehr Familien gibt, die Ferien in der Schweiz verbringen. Die Hotels von Appenzell und Umgebung offerieren ihren Gästen Gratis-Zugfahrten hin und zurück. Beim Hotel Hof Weissbad gibt’s dazu noch den Gratis-Gepäcktransport von Tür zu Tür.

Auch Stefan A. Heeb, Inhaber der Hotels Säntis, Hecht und Löwen in Appenzell, beklagt den Ausfall von Gruppenreservationen wie beispielsweise Seniorenferien. Bei den Individualgästen dagegen seien die Buchungszahlen ansprechend.

Das Hotel-Restaurant zur Linde in Teufen. Bild: Urs Jaudas

Nach den jüngsten Lockerungsschritten bei den Coronamassnahmen habe es wieder Neubuchungen gegeben, sagt Claudia Heldner-Lanker vom Hotel zur Linde in Teufen. «Das lässt uns auf spontane Buchungen im Juni und Juli hoffen. Im August und September sind die Wochenenden bereits gut gebucht, was fehlt, sind die Geschäftsreisenden, die uns normalerweise unter der Woche frequentieren.» Geschäftsreise würden aktuell nur geplant, wenn es nicht aus der Ferne zu regeln sei, ist sie überzeugt.

Schweizer Gäste bleiben länger als früher

Remo Brülisauer kann beim Schwägalp-Hotel auf einige gute Tage zurückblicken:

«Die Pfingsttage waren sehr erfreulich. Wir hatten viele Spontanbesucher. Es waren meist Schweizer, die aber von entfernteren Landesgegenden wie beispielsweise der Westschweiz kamen.»

Positiv sei, dass die Gäste aktuell länger blieben, als im Schnitt üblich. Entsprechend seien auch die Aussichten für die Sommerferien.