Noch gilt im Appenzellerland: Viele Fälle, aber wenig Kranke Trotz vieler positiver Tests in Innerrhoden scheint die Situation unter Kontrolle. Das könnte sich gemäss den Verantwortlichen bald ändern. Karin Erni 22.10.2020, 05.00 Uhr

Die Zahl der positiven Coronatests steigt im Appenzellerland derzeit täglich. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Die Zahl der positiven Coronatests klettert auch in Ausserrhoden kontinuierlich nach oben. Die 14-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 340 neuen Fällen pro 100000 Einwohner. Die Situation sei ernst zu nehmen, sagt Kantonsärztin Franziska Kluschke. «Zwar bewegen sich die Neuinfektionen aktuell im Schweizerischen Durchschnitt, und das Gesundheitswesen ist nicht überlastet, jedoch verdoppeln sich die Fälle derzeit innert sieben Tagen. Damit steigt auch die Zahl der Personen mit schweren Verläufen, die auf eine Behandlung im Spital oder einen Beatmungsplatz angewiesen sind.» Würde nichts unternommen, könnte die Situation schon bald bedrohlich werden, ist sie überzeugt.

Verhalten jedes einzelnen wichtig

Franziska Kluschke begrüsst daher die vom Bund beschlossenen zusätzlichen Massnahmen wie die Maskenpflicht und die Verkleinerung der Gruppengrösse bei Anlässen. Durch eine generelle Verringerung von Kontakten könnten Ansteckungen vermieden werden, so Kluschke. «Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, braucht es aber vor allem eines, das verantwortungsvolle Mitwirken jedes Einzelnen.» Denn wirksam sei erst das Gesamtpaket: «Abstands- und Hygieneempfehlungen bilden nach wie vor die Basis, ergänzt durch das Tragen von Masken, wo ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht, und die Einhaltung der Schutzkonzepte. Sobald Symptome vorliegen, ist es wichtig, sich rasch testen zu lassen und die Isolation und Quarantäne einzuhalten.» Ob die neu getroffenen Massnahmen und Verhaltensanpassungen der Bevölkerung die rasche Weiterverbreitung des Virus ausreichend abbremsen können, wird sich gemäss Kuschke erst in etwa einer Woche zeigen.

Spitalkapazitäten sind derzeit nicht ausgeschöpft

Coronatests werden in Ausserrhoden nach telefonischer Anmeldung einerseits in den Spitälern Herisau und Heiden sowie in vielen Arztpraxen durchgeführt. Diese erfolgten auf ärztliche Anweisung, wenn Krankheitssymptome bestehen, oder auf Anordnung des Kantonsärztlichen Dienstes, sagt Franziska Kluschke. «Aktuell werden im Kanton rund 400 Tests pro Woche durchgeführt, es gibt noch ausreichend Kapazitäten.» Die Positivitätsrate liegt mit 10,4 Prozent im Schweizer Durchschnitt. Aber auch hier rechnet Kluschke mit einer Zunahme.

Die Spitalkapazitäten sind derzeit nicht ausgeschöpft. Herisau verfügt über sieben Intensivpflegeplätze. Eine Person befindet sich dort in Behandlung. In Spitalpflege sind im Kanton 13 Personen. Das Kantonsspital St.Gallen ist ein weiterer wichtiger Versorger für Covid-Fälle aus Ausserrhoden. Personalprobleme sind derzeit nicht vorhanden. Die Pflicht zur Vermeidung von Personalengpässen liege beim Ausserrhoder Spitalverbund, sagt Kluschke.

«Die Spitäler müssen das Personal so aufstellen, dass der Betrieb resilient ist.»

Konkret heisst das, dass Schutzkonzepte konsequent umgesetzt werden und das Pflegepersonal beispielsweise in festen Teams arbeitet, um Ansteckungen und Ausfälle zu vermeiden.

Das Contact-Tracing wird im Verbund mit St.Gallen und Appenzell Innerrhoden betrieben. Das Personal sei aufgestockt und die Prozesse optimiert worden. «Dennoch sind die Mitarbeiter stark gefordert. Wenn man – wie derzeit – den Kontakten von 400 infizierten Personen nachgehen muss, gibt das einen Riesenaufwand.» Im Moment funktioniere das Tracing noch zufriedenstellend, sagt Kluschke. «Aber auch wenn dereinst nicht mehr alle Fälle verfolgt werden können, ist es trotzdem ein nützliches Tool. Jede Ansteckungskette, die unterbrochen wurde, verhindert neue Fälle.» Das Tracing sei die letzte Barriere und diene der Schadensbegrenzung, so Kluschke.

Innerrhoden hat unrühmlichen Spitzenplatz

Sorgen macht man sich in Innerrhoden. «Die Fallzahlen sind in den letzten zwei Wochen stark gestiegen. Das Virus verbreitet sich rasch, und es sind mittlerweile auch wieder vermehrt Personen, welche zur Risikogruppe gehören, betroffen», sagt Departementssekretär Mathias Cajochen.

«Dank der Massnahmen von Bund und Kanton hoffen wir, dass sich die Lage stabilisiert und sich die Bevölkerung an die Schutzmassnahmen hält.»

Der Kanton hat in den letzten 14 Tagen 130 Fälle gemeldet. Entsprechend hoch ist die 14-Tage-Inzidenz von 805 Fällen pro 100000 Einwohner, was dem Kleinkanton nach dem Wallis einen unrühmlichen Spitzenplatz einbringt. In der Kalenderwoche 41 wurden in Innerrhoden 160 Tests durchgeführt, 31 davon mit positivem Ergebnis. Die Positivitätsrate beträgt 20 Prozent und liegt weit über dem Schweizer Durchschnitt von 10,2 Prozent im entsprechenden Zeitraum.

Gemäss dem Innerrhoder Gesundheitsdepartement befinden sich derzeit sechs Personen in stationärer Behandlung. Sie liegen in den Spitälern von Herisau, Heiden und Appenzell. Intensivpflege benötigt niemand. Auch mussten bisher im Spital Appenzell in den letzten Wochen keine Eingriffe wegen Corona verschoben werden.