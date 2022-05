Nach einer Vergewaltigung: Das rät die Opferhilfe Betroffenen

Opferhilfe Vielen Frauen geht es wie der Herisauerin Giulia, die nur knapp einer Vergewaltigung entkam – das rät die Opferhilfe Betroffenen Eine Beraterin der Opferhilfe St.Gallen, Appenzell AI und AR gibt Einblick in die Arbeit der Institution, die jährlich 180 Anfragen bearbeitet. Ihre Haltung zu sexueller Gewalt ist klar: «Die Verantwortung liegt immer bei den Tätern, niemals beim Opfer.» Ramona Koller Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Opfer von sexueller Gewalt sollten sich jemanden anvertrauen. Bild: Susann Basler

Am Mittwoch berichtete diese Zeitung über die Herisauerin Giulia*, die in Vevey Opfer einer Beinahevergewaltigung wurde. Giulia* hat sich einige Wochen nach der Tat bei der Opferhilfe St.Gallen, Appenzell AI und AR gemeldet. Ihr gleichtun es jährlich ungefähr 180 Personen. Die Anfragen behandeln dabei ein breites Spektrum, wie Sachbearbeiterin Tina Krüger weiss. Von sexueller Gewalt in der Kindheit über Belästigung am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum bis hin zur sexuellen Nötigung und Vergewaltigung. «Wir gehen davon aus, dass sich nur ein kleiner Teil der Betroffenen bei uns oder bei der Polizei meldet. Die Dunkelziffer dürfte hoch sein», sagt Krüger.

Unterstützung bei rechtlichen Fragen

Wenn sich Betroffene bei der Opferhilfe melden, wird zuerst abgeklärt, was diese an Unterstützung brauchen. Krüger erklärt:

«Wir schauen, wie wir die Person bei der psychischen Bewältigung des Erlebten unterstützen können.»

Auch Fragen in rechtlicher Hinsicht werden geklärt. Falls zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme noch keine Anzeige gemacht wurde, erklärt die Opferhilfe, was für die Betroffenen bei einer Anzeige auf sie zukommt und was ihre Rechte sind. «Wir vermitteln auch Rechtsvertretungen und können einen Teil der Finanzierung übernehmen», so Krüger.

Zum Fall von Giulia äussert sich die Opferhilfe nicht. Man gebe grundsätzlich zu spezifischen Fällen und Personen keine öffentlichen Statements ab. Giulia hat, wie im Artikel vom Mittwoch zu lesen ist, einen Antrag auf Genugtuung gestellt. Mit dem Geld will sie Frauen, die ebenfalls Opfer von sexualisierter Gewalt wurden, helfen. Tina Krüger bestätigt, dass solche Anträge oder solche für eine Entschädigung gestellt werden können. «Wenn medizinische oder psychotherapeutische Behandlungen benötigt werden, überprüfen wir, welche Versicherungen, beispielsweise Krankenkasse oder Unfallversicherung, diese Leistungen übernehmen könnten. Wir sind zudem im Rahmen des Opferhilfegesetzes ermächtigt, die Betroffenen auch hier finanziell zu unterstützen», so Krüger.

Verhaltensänderung bei Tätern im Fokus

Giulia hatte in dem ihr fremden Vevey die Hilfe von drei Männern angenommen, die ihr angeboten hatten, sie zurück zur Bar zu begleiten. In einer Unterführung versuchte mindestens einer der Männer, sie zu vergewaltigen. «Ich habe die Situation damals völlig falsch eingeschätzt», ist einer der Aussagen von Giulia. Solche Sätze hört Tina Krüger in ihrem Arbeitsalltag immer wieder. Krüger hält fest:

«Die Verantwortung liegt immer bei der Person, die eine Tat ausübt, und niemals beim Opfer.»

Ihre Erfahrung würde zeigen, dass es jede und jeden treffen könne. Unabhängig vom Verhalten. «Gerade Frauen haben oftmals das Gefühl, sie hätten sich falsch verhalten. Zu viel getrunken oder die neue Bekanntschaft nicht in die Wohnung lassen dürfen», erklärt Krüger. Der einzige Weg, Sexualverbrechen zu verhindern, sei jedoch, sich auf eine Verhaltensänderung der Täterinnen und Täter zu fokussieren.

Soforthilfe für Opfer

Giulia hat sich erfolgreich gegen ihre Angreifer gewehrt und konnte ihnen entkommen. Dies gelingt jedoch nicht allen Frauen. «Manche sind in dieser Situation wie versteinert», weiss Krüger. Es gebe Kurse, die bei der Stärkung des Selbstvertrauens helfen könnten. Dass man das Erlernte in einer ausserordentlichen Situation auch abrufen könne, sei nicht gewährleistet.

Am Kantonsspital St.Gallen gibt es eine Soforthilfe für Personen, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Diese steht bis zu 72 Stunden nach einer Tat zur Verfügung. Neben einer medizinischen Versorgung wird auch die Spurensicherung gewährleistet. «Mit der Spurensicherung sollte man nicht lange zuwarten. Diese kann für die Ermittlung einer Täterschaft und vor Gericht enorm wichtig sein», so Krüger.

Problematische Einstellungen häufiges Thema

Obwohl in den vergangenen Jahren mehr über sexuelle Gewalt und ihre Opfer gesprochen wurde, gebe es auch heute noch problematische Einstellungen zum Thema. Krüger erklärt:

«Frauen wird häufig wegen der Art, wie sie sich kleiden, oder verhalten, eine Mitverantwortung zugesprochen. Das ist schlicht falsch.»

Beispielsweise durch die «#MeToo»-Bewegung sei das Bewusstsein für die Opfer von sexueller Gewalt geschärft worden. Dennoch gebe es viele, die sich aus Angst davor, nicht ernst genommen zu werden, nicht an die Polizei oder Opferhilfe wenden würden. Krüger ruft diese Personen dazu auf, sich zu melden oder sich jemandem aus dem vertrauen Umfeld anzuvertrauen. «Es ist wichtig, dass man mit so einem Erlebnis nicht alleine bleibt», so Krüger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen