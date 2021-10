NHL Appenzeller Express in Montreal: Timo Meier trifft im Powerplay und bereitet zwei Tore vor Die Montreal Canadiens sind der Rekordmeister in der NHL. Aber gegen den Sturm der San Jose Sharks bleiben sie chancenlos. Das Team von Timo Meier gewinnt in Montreal 5:0. Daniel Good 20.10.2021, 11.03 Uhr

Torjubel der San Jose Sharks mit Timo Meier nach der Führung im ersten Drittel, die der Appenzeller eingeleitet hat. Bild: Ryan Remiorz / AP

Der Eispalast in Montreal ist eine der berühmtesten Sportarenen in Kanada. Die Erwartungen der Anhänger der Canadiens sind hoch. Gegen die San Jose Sharks waren 16'095 Zuschauerinnen und Zuschauer zugegen. Aber schon in der vierten Spielminute lag ihre Mannschaft 0:2 im Rückstand.