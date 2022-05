Bären Hundwil bleibt geschlossen und sucht Pächterin oder Pächter

Neuorientierung «Bären» Hundwil macht Zwangspause: Gesucht wird eine Pächterin oder ein Pächter Weil das Geschäftsführerpaar gekündigt hat, ist das Restaurant bis auf weiteres für À-la-carte-Gäste geschlossen, einzig im Seminarraum und im Saal finden noch Anlässe statt. Die Institution Hölzli als Besitzerin plant eine Konzeptänderung. Karin Erni Jetzt kommentieren 17.05.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Restaurant Bären Hundwil wird derzeit nicht gekocht. Ralph Ribi

Das Restaurant Bären Hundwil mit seinem schönen Saal war beliebt für Anlässe und bekannt für seine gute Küche. Der Betrieb gehört zusammen mit dem benachbarten «Löwen» seit 2004 der Institution Hölzli, die Jugendliche in anspruchsvollen Lebenssituationen einen Wohn- und Ausbildungsplatz bietet. Nun stehen verschiedene Änderungen an, wie von Andrea Zuffellato, dem Inhaber des Restaurants Bären und Präsidenten des Trägervereins der Institution Hölzli, zu erfahren ist.

Anlass für Konzeptänderung

Nach dem Wechsel von Geschäftsführer Adrian Höhener in die «Linde» Heiden übernahmen Viviane und Marco Loosli im November 2020 den Betrieb. Sie hätten ihn per Ende April verlassen, weil ein drittes Kind unterwegs war, so Zuffellato. «Um mehr Zeit für die wachsende Familie zu haben, hat Marco eine neue Anstellung gesucht – und gefunden.» Der Abgang des Geschäftsführerpaares sei Anlass, das Konzept des «Bären» etwas anzupassen, so Zuffellato weiter.

Andrea Zuffellato. Bild: PD

«Aus aktueller Sicht braucht es ein gastronomisches Konzept, welches Ausbildungsplätze für Lehrlinge aus der angegliederte Institution Hölzli anbieten könnte, aber auch ohne diese eigenständig funktioniert.»

Während der letzten zwei Jahre der Pandemie sei das Interesse an Ausbildungen in der Gastronomie stark rückläufig gewesen, so der Hölzli-Präsident weiter. «Von den bis zu sechs möglichen Plätzen waren zuletzt nur noch zwei von jungen Leuten in Ausbildung besetzt.» Bisher war das gesamte Personal des «Bären» intern angestellt. Um den neuen Betreibern mehr unternehmerische Freiheit zu geben, soll der «Bären» künftig verpachtet werden.

Derzeit nur für Gruppen geöffnet

Vorläufig bleibt das À-la-carte-Restaurant des «Bären» geschlossen. Im Mai ist die «Bären»-Crew noch für einige Anlässe, Hochzeiten und Seminare im Einsatz. Am ersten Juniwochenende wird im Rahmen des Appenzeller Wanderfestivals rund um den «Bären» noch einmal richtig Betrieb herrschen, danach werde es etwas ruhiger, sagt Andrea Zuffellato.

«Für Gruppen, Anlässe und Seminare wird es auch weiterhin passende Arrangements geben. Wir arbeiten hier aktuell mit unterschiedlichen Caterern zusammen.»

Das Küchenteam um Tino Munkelt habe sich bereits umorientiert und für die Auszubildenden sind gute Anschlusslösungen bereits gefunden oder werden derzeit aufgegleist, so Zuffellato. «Vielleicht findet sich bald ein neuer Pächter oder eine neue Pächterin, die diese schöne Bühne bespielt. Die Infrastruktur mit Gaststube, Saal und dem neuen Seminarraum sowie der neu gestaltete Aussenbereich ist jedenfalls ready dafür. Es laufen derzeit einige Gespräche mit Interessierten und wir freuen uns auch über weitere Bewerbungen.»

Die Institution Hölzli Die von Christoph Reiser auf dem gleichnamigen Bauernhof in Wolfertswil gegründete Institution Hölzli bietet seit 22 Jahren begleitetes Wohnen sowie unterstützte Praktikums- und Ausbildungsplätze zur beruflichen Wiedereingliederung an. Seit 2016 ist der gemeinnützige Verein Hölzli Träger des Wohnheims mit Tagesstruktur. In Hundwil bestehen zehn Wohnplätze. Zusätzlich werden Jugendliche ambulant in eigenen Wohnungen betreut. Ausbildungsplätze für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bieten neben dem Gastrobetrieb in Hundwil auch der Gartenbaubetrieb Hölzli in Flawil und die Schreinerei Hölzli in Degersheim an.» (ker)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen