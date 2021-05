Neuheit Verfechter des Tierwohls: Warum dieser Appenzeller Metzger Hof- und Weidetötungen durchführt Solange Fleisch gegessen wird, müssen Tiere sterben. Damian Signer aus Appenzell will mit Hof- und Weidetötungen deren Leid minimieren. Ein Novum in der Ostschweiz. Karin Erni 05.05.2021, 16.00 Uhr

Damian Signer mit seiner mobilen Schlachteinheit. Bild: PD

Die Fleischgewinnung beginnt normalerweise unschön: Am Schlachttag sammeln Tiertransporter Schweine und Rinder auf den Landwirtschaftsbetrieben ein und bringen sie zum Schlachthof. Dort verbringen die Tiere in Wartebuchten die kurze Zeit bis zu ihrem Lebensende. «Rinder sind Herdentiere. In einer solchen Situation reagieren sie oftmals gestresst», sagt Damian Signer. Der gelernte Metzger will dieser Art der Schlachtung etwas Neues entgegensetzen und führt Hof- und Weidetötungen durch.

Seit letztem Sommer sind diese in der Schweiz gesetzlich erlaubt. Signer ist der erste, der diese Dienstleistung in der Ostschweiz anbietet. Anfang Jahr hat er seine Firma Waidwerker GmbH in Appenzell gegründet. «Ich musste mich insgesamt aber fast vier Monate lang gedulden und viel Zeit in administrative Tätigkeiten investieren, um alle Voraussetzungen für eine Bewilligung erfüllen zu können», bedauert der Jungunternehmer.

Tiere merken nicht, was passiert

Bei der Hoftötung erfolgt die Betäubung an einem speziellen Fressgitter, das sich nach unten öffnet. «Die Rinder kennen das Gitter in ihrem Stall und nutzen es täglich. Wenn der Tag X gekommen ist, wird das Tier dort beim Fressen fixiert und ich kann den Bolzenschuss setzen», sagt Signer. «Das ist wohl die angenehmste Art, aus dem Leben zu scheiden.»

Es sei nicht so, dass er gern töte, so der Metzger. «Aber wenn es denn sein muss, dann soll es mit möglichst wenig Angst und Schmerzen für das Tier geschehen.» Wenn die Tiere beim Fressen sind, seien sie völlig entspannt und merken gar nicht, was passiert, so der Metzger.

«Das wirkt sich für die Konsumenten nachgewiesenermassen positiv auf die Fleischqualität aus.»

Die Tiere verbleiben bis zum Tod in ihrer gewohnten Umgebung. Bild: PD

Nach dem Bolzenschuss läuft die Zeit. Innerhalb von 60 Sekunden muss der Entblutungsschnitt erfolgen. Dies passiert im speziell zu diesem Zweck angefertigten Autoanhänger, den Damian Signer nach eigenen Plänen hat bauen lassen. Im Anhänger lassen sich zwei Grossnutztiere oder zehn Kleinnutztiere transportieren. «Das Blut wird in einer transportsicheren Wanne aufgefangen», erklärt Signer. «Es bleibt kein Tropfen auf dem Hof zurück.»

Der Schlachtkörper muss nach Eintritt des Todes innerhalb von 45 Minuten ausgeweidet werden. Um das zu schaffen, muss der Metzger innert rund 20 Minuten zu einem bewilligten Schlachtlokal fahren können, wo die Metzger zum vereinbarten Zeitpunkt bereitstehen müssen. Es gebe Bestrebungen in der EU, diese Zeit auf 120 Minuten zu erweitern, sagt Signer. «Wenn die Schweiz diese Regelung übernimmt, wird sich mein Arbeitsradius rund um die Schlachtbetriebe wesentlich vergrössern.»

Für Direktvermarkter unterwegs

Die Weidetötung ist aufwendiger, denn es brauche Installationen für die Sicherheit und mehrere Personen, die während längerer Zeit vor Ort sind, erklärt Damian Signer. «Es kann nämlich eine Weile dauern, bis das Tier in der richtigen Position steht, um geschossen werden zu können.» Die obligatorische Anwesenheit des Amtstierarztes und einer zweiten fachkundigen Person führe zu zusätzlichen Kosten, so Signer.

Der Amtstierarzt muss bei der Hoftötung lediglich im Vorfeld eine Schlachttieruntersuchung am lebenden Tier durchführen, was die Kosten tiefer hält als bei der Weidetötung. Dennoch entstehen Mehrkosten gegenüber einer konventionellen Schlachtung. Doch das lohne sich, findet Signer.

«Ansonsten werden die Rinder ein bis zwei Jahre auf dem Hof gehegt und gepflegt und in der letzten halben Stunde hat der von den Tieren erlebte Stress negative Auswirkungen auf die Fleischqualität.»

Zu Signers Kunden gehören Direktvermarkter, die sich dem Tierwohl verschrieben haben. Diese Betriebe müssen die höheren Schlachtkosten direkt auf ihre Kunden abwälzen. Die Metzger sehen ihn nicht als Konkurrenten, sondern seien ihm im Gegenteil für die Dienstleistung dankbar, sagt Damian Signer. Andererseits sei auch er auf eine gute Zusammenarbeit mit den Metzgern angewiesen. Ihm gefällt diese Art der Arbeit. «Ich möchte das bis zu meiner Pensionierung machen.»