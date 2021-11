Christian Lampart hat einen Online-Weinshop eröffnet

Neugründung Online Weineinkauf mit neuartigem Bewertungssystem: Speicherer Jungunternehmer will die Branche aufmischen Christian Lampart hat einen Onlineshop gegründet. Er bietet Weine aus der Schweiz und Italien an. Das Spezielle daran: Die Konsumenten sollen sich beim Einkauf mehr auf Kundenbewertungen abstützen als auf die Meinungen von Weinexperten. Jesko Calderara 04.11.2021, 12.00 Uhr

Christian Lampart aus Speicher ist ein Weinliebhaber und hat sich nun in dieser Branche selbstständig gemacht. Bild: Claudio Hetzel

Weinhandlungen gibt es schon mehr als genug. Dessen ist sich auch Christian Lampart bewusst. Trotzdem sieht der 30-jährige Jungunternehmer aus Speicher in der Branche noch Potenzial. Im April, mitten in der Coronakrise, hat Lampart den Onlineshop weingeschmack.ch gegründet. Die Idee kurz zusammengefasst: Der Weineinkauf soll vereinfacht werden und ohne Fachchinesisch für jedermann möglich sein. Dabei kann sich der Konsument auf die Meinung der Kundinnen und Kunden abstützen, welche den jeweiligen Tropfen bereits gekauft und bewertet haben. «Bei mir gibt es keine Experten, die vorgeben, wie ein Wein zu schmecken hat», sagt Lampart. Damit will er beitragen, die Weinbranche von ihrem teilweise elitären Image zu befreien. Vor allem unerfahrenere und neu interessierte Weinliebhaberinnen und -liebhaber sollen davon angesprochen werden. Erste Rückmeldungen zeigen ihm, dass dieses Konzept funktioniert.