Neugestaltung Schritt für Schritt zum neuen Bahnhof – in Herisau haben die ersten Arbeiten begonnen Im September haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger grünes Licht für die Umgestaltung des Herisauer Bahnhofareals gegeben. Die Arbeiten sind gestartet und werden voraussichtlich bis 2028 andauern. Das Projekt zeichnet sich durch seine Komplexität aus. Alessia Pagani 13.01.2021, 16.00 Uhr

Nach Abschluss aller Arbeiten wird sich der Bahnhof Herisau voraussichtlich 2028 in neuem Gewand zeigen. Die Gemeinde spricht von einem Generationenprojekt. Bild: PD

Nachdem die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Herisauer Bahnhofsvorlagen im September deutlich angenommen haben, wird die Realisierung des Projekts nun zügig vorangetrieben. Bis 2028 soll das Areal für rund 58 Millionen Franken umgestaltet werden. Beteiligt sind nebst der Gemeinde und dem Kanton auch die Appenzeller Bahnen (AB), die Schweizerische Südostbahn (SOB), Regiobus sowie Post Immobilien. Die verschiedenen Teilprojekte müssen vorbereitet und koordiniert werden. Gemeinderat Max Eugster spricht von einem komplexen und herausfordernden Projekt. Nachfolgend eine erste Übersicht, welche Arbeiten anstehen und für wann sie geplant sind:

Die Appenzeller Bahnen passen die gesamte Infrastruktur am Bahnhof Herisau an. Nur das heutige Gleis 13 bleibt bestehen, wird allerdings umbenannt und zum Mittelperron. Bereits wurde mit den ersten Vorbereitungsarbeiten für die Gleisverlegungen und die Verlängerung des Mittelperrons der Appenzeller Bahnen begonnen. Das Depot der AB wurde vor rund zwei Monaten abgebrochen. Nun läuft gemäss Gemeinde Herisau die Vorbereitung für den grossen Umbau im laufenden Jahr. Dafür wurden bereits sieben neue Weichen, Schienen, Fahrleitungsbestandteile, ein Stellwerk und ein neues Kundeninformationssystem bestellt.

Im August starten die nächsten Vorbereitungsschritte, sodass zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember die Hauptarbeiten ausgeführt werden können. Die Strecke der AB ist vom 25. Oktober bis Sonntag, 5. Dezember, von Wasserauen bis Gossau durchgängig gesperrt. Auf dem Abschnitt verkehren Ersatzbusse. Ab dem 5. Dezember wird es ein neues und hindernisfreies Perron geben, bei dem die Pendlerinnen und Pendler vom jetzigen Busplatz herkommend direkt einsteigen können. Nur durch die Verlegung der AB-Gleise wird genügend Platz geschaffen für den geplanten Bahnhofplatz mit Bushof.

Nur durch die Verlegung der AB-Gleise wird genügend Platz für den geplanten Bahnhofplatz mit Bushof geschaffen. Die AB führen ihre Hauptarbeiten vom Oktober bis Dezember 2021 aus. Bild: PD

Auch die Schweizerische Südostbahn (SOB) hat ihre Planung an die Hand genommen. Bis am 5. Januar lief die Planauflage für die Verlängerung der Perrons. Mit dieser Massnahme will das Unternehmen den immer länger werdenden Zügen gerecht werden. Die Arbeiten der SOB für die Perronverlängerungen sollen ab Anfang 2022 beginnen.

Parallel zu den übrigen Arbeiten sollen auch die Vorarbeiten für den Strassenknoten Bahnhofstrasse in Angriff genommen werden. Diese werden vom Kantonalen Tiefbauamt koordiniert und ausgeführt. Konkret geht es um Werkleitungsarbeiten in der Mühle- und der Güterstrasse. Die Arbeiten starten voraussichtlich im April und dauern bis Ende Oktober. Sie betreffen die Verschiebung einer Hochspannungsleitung. Ausserdem werden Gas-, Wasser-, Kanalisations- und Telekommunikationsleitungen ersetzt beziehungsweise ebenfalls verschoben. Noch ist nicht klar, inwieweit diese Arbeiten den Verkehr behindern. Die Hauptarbeiten für den Umbau der Kreuzung zum Kreisel erfolgen schliesslich 2022 bis 2023.

Der jetzige Kreisel wird Richtung katholische Kirche verschoben. Die Hauptarbeiten an der Strasseninfrastruktur erfolgen in den Jahren 2022 und 2023. Bild: PD

Die Gemeinde Herisau muss für die Arbeiten am geplanten neuen Bahnhofplatz mit Bushof noch zuwarten (siehe Gleisverlegungen und Perronverlängerung AB). Derzeit wird die Vernehmlassung der Partner und kantonalen Fachstellen ausgewertet. Noch im ersten Quartal 2021 soll die Planauflage erfolgen. Die Umbauarbeiten sind etappenweise ab 2024 geplant. Auch müssen noch der Teilzonenplan und das Baureglement vom Kanton genehmigt werden. Die Genehmigung ist abhängig von einem separaten Rodungsgesuch für den westlichen Teil des Bahnhofareals.

Die AB und die Regiobus AG werden beim neuen Bahnhof gemeinsam ein Betriebs- und Verwaltungsgebäude nutzen. Bis anhin waren die beiden Transportunternehmen an verschiedenen Standorten untergebracht – die AB an der St. Gallerstrasse, Regiobus beim heutigen Busdepot beim Herisauer Bahnhof und in Gossau. Das neue, gemeinsam genutzte Gebäude wird beim heutigen Busdepot am Bahnhof Herisau erstellt. Während der Firmensitz der Regiobus AG in Gossau verbleibt, werden in Herisau eine Einstellhalle und Räumlichkeiten für das Personal realisiert. Momentan läuft ein Projektwettbewerb mit vier Teams. Das Siegerteam wird von den AB und Regiobus erkoren und soll im Frühjahr feststehen.

Die Gemeinde sucht mittels einer Ausschreibung nach einer Bauherrenvertretung für das Gemeindeprojekt - sprich für das Teilprojekt Bahnhofplatz mit Bushof. Dies nicht zuletzt wegen der Komplexität des Gesamtprojekts, wie Max Eugster erklärt. Bis im Mai soll bekannt sein, wer die Aufgabe übernimmt. Die Bauherrenvertretung soll im Namen der Gemeinde die Gesamtleitung über das Teilprojekt übernehmen und die Koordination mit den anderen Projekten unterstützen.

Die Projektpartner haben sich auf einen gemeinsamen Projektleiter geeinigt. Roland Meier von der Wälli AG wird die Ausführungsplanung und die Umsetzung der Infrastrukturprojekte koordinieren.

Auch haben sich die Partner für eine gemeinsame Energieplanung ausgesprochen. Wie Gemeinderat Max Eugster sagt, soll damit sichergestellt werden, dass die von allen Beteiligten benötigte Energie möglichst synergetisch und effizient genutzt werden kann. Die Analyse zum weiteren Vorgehen wird noch im laufenden Jahr erwartet.

Das Gesamtprojekt umfasst verschiedene Teilprojekte. Diese müssen koordiniert werden. Ein gemeinsamer Projektleiter wurde mit der Wälli AG gefunden. Bild: PD

Mit der Zustimmung sowohl zum kantonalen wie auch zum kommunalen Projekt im September wurde dieses in das Agglomerationsprogramm des Bundes aufgenommen. Dieser beteiligt sich nun mit bis zu 15,7 Millionen Franken an den Projekten. Durch das Ja der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger kann nun eine Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund, Kanton und der Gemeinde ausgearbeitet werden.