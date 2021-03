Neues Volksschulgesetz Gut, aber nicht gut genug: Für die Ausserrhoder Lehrerinnen und Lehrer geht die vorgeschlagene Altersentlastung zu wenig weit In den meisten Punkten ist der Verband der Ausserrhoder Lehrerinnen und Lehrer einverstanden mit dem Entwurf des neuen Volksschulgesetzes. Für ältere Lehrpersonen fordert der Berufsverband aber weitergehende Entlastung als vorgesehen. Mea McGhee 11.03.2021, 16.00 Uhr

Michael Weber präsidiert den Verband Ausserrhoder Lehrerinnen und Lehrer. Bild: David Scarano

Die Lehrerinnen und Lehrer an Ausserrhoder Schulen sollen künftig ab dem Alter von 57 Jahren eine Entlastung erhalten. Dies sieht das totalrevidierte Volksschulgesetz vor, welches der Regierungsrat im Februar in die Vernehmlassung geschickt hat. «Damit wird ein zentrales Anliegen der Lehrerschaft aufgenommen», zeigt sich Michael Weber, Präsident des Verbandes Ausserrhoder Lehrerinnen und Lehrer (LAR) zufrieden.

Es habe sehr lange gedauert, bis der Gesetzesentwurf vorgelegen sei. Regierung, Schulpräsidenten, Schulleiterinnen, Lehrpersonen – es seien viele Verhandlungen nötig gewesen. Angesichts der Tatsache, dass der Schulbetrieb die nächsten 20 Jahre darauf aufgebaut sein wird, unterstreicht Weber die Wichtigkeit des Volksschulgesetzes.

Altersentlastung sorgt für Perspektive

Im Punkt der Altersentlastung unterscheidet sich die Schullandschaft Ausserrhodens bis anhin grundlegend von den übrigen Kantonen der Ostschweiz. Da die berufliche Belastung von Lehrerinnen und Lehrern in den vergangenen Jahren markant zugenommen habe – Weber nennt Individualisierung, Qualitätsstandard oder Elternarbeit – sei eine Entlastung älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sinnvoll. «Es geht dabei auch um die Wettbewerbsfähigkeit der Ausserrhoder Gemeinden», sagt der LAR-Präsident. Gute Schulen bräuchten motiviertes, gesundes Personal, da könne die Altersentlastung für eine Verbesserung sorgen. In anderen Branchen hätten Mitarbeitende ab 50 Jahren eine zusätzliche Ferienwoche, das sei in der Schule nicht machbar.

Der Lehrerverband möchte in diesem noch Punkt einen Schritt weiter gehen, als es der Gesetzesentwurf vorsieht: Konkret schlägt der LAR vor, dass Lehrpersonen ab 57 Jahren mit einem Vollpensum mit zwei Lektionen und jene ab 61 Jahren mit drei Lektionen pro Woche entlastet werden. «Das ergibt gegen Ende der Berufskarriere eine Perspektive auf Entlastung», so Weber. Zudem würden umliegende Kantone, etwa St.Gallen, drei Lektionen Entlastung kennen. Der Gesetzesentwurf sieht eine Entlastung für Lehrpersonen ab 57 Jahren um zwei Lektionen pro Woche vor.

Variable Pensen werden kritisiert

In den allermeisten Punkten ist der Lehrerverband einverstanden mit dem Gesetzesentwurf. Er regt aber auch Verbesserungen an. Störend findet der LAR den Vorschlag, dass die Schulträger variable Pensen im Rahmen von 20 Prozent vertraglich festhalten können. Auch die Ankündigungsfrist von einem Monat für Pensenänderungen scheint dem LAR zu kurz. «Dass ein Fünftel des Pensums und damit des Gehalts kurzfristig geändert werden kann, ist nicht akzeptabel», führt Michael Weber aus.

Massnahme gegen «Homeschooling-Tourismus»

Begrüssenswert findet der LAR, dass künftig für die Erteilung von Privatunterricht zum Beispiel Homeschooling, eine entsprechende Qualifikation vorhanden sein muss. Dies sei im Sinne des ganzheitlichen Bildungsauftrages. Der Unterricht müsse gemäss Lehrplan 21 nebst fachlichen auch soziale Kompetenzen vermitteln. Ausserrhoden sei aufgrund liberaler Vorgaben in der jüngeren Vergangenheit Ziel eines «Homeschooling-Tourismus» gewesen, sagt Michael Weber.

Dass Ausserrhoder Kinder wegen des Stichtages im Vergleich zu jenen anderer Kantone bei der Einschulung ein wenig älter sind, begrüssen insbesondere die Lehrpersonen der Zyklen eins und zwei. Die Kinder brächten etwas mehr Reife mit, so das Argument.

Explizit im Gesetz zu erwähnen sei, dass Wohl der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen. «Ein Miteinander in den Schulen ist wichtig», sagt LAR-Präsident Michael Weber.

Informationsveranstaltungen geplant

Der Lehrerverband will mit Informationsveranstaltungen für Kantonsräte für seine Anliegen einstehen. Zudem habe man die Parteileitungen angeschrieben und angeboten, ins Gespräch zu kommen. «Wer sich mit der Materie befasst und die Schullandschaft der Ostschweiz kennt, wird dem neuen Schulgesetz keine grosse Opposition entgegensetzen», zeigt sich Michael Weber zuversichtlich.