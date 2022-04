Kletterpapst vom Alpstein veröffentlcht neuen Kletterführer

Neuerscheinung Der «Alpstein-Kletterpapst» präsentiert sein neues Buch Kürzlich ist die vierte Ausgabe des SAC-Kletterführers Alpstein herausgekommen. Autor ist Werner Küng aus Appenzell. Karin Erni 10.04.2022, 12.00 Uhr

Autor Werner Küng in einer Felswand. Bild: PD

Werner Küng ist seit bald 40 Jahren begeisterter Kletterer und möchte sein alpines Wissen mit seinen Büchern an Interessierte weitergeben. Sein neuer Kletterführer Alpstein ist mit 384 Seiten und einem Gewicht von 718 Gramm ziemlich umfangreich. Auf 178 Topos, wie die Zeichnungen von Routen in der Fachsprache heissen, werden beinahe 1400 Anstiege beschrieben. Für den alpinen Laien sind diese grafischen Darstellungen auf den ersten Blick kaum als Kletterrouten erkennbar. Sie gleichen eher einem Bauplan mit Symbolen wie Kreuzchen und Zahlen kombiniert mit Buchstaben.

Eine Seite aus dem Kletterführer. Bild: PD

Mit dem Notizblock in die Wand

Der Vergleich mit einem Bauplan sei gar nicht so falsch, sagt Werner Küng. «Mein Vorgänger Philipp Hostettler war Hochbauzeichner und dadurch sehr versiert im technischen Zeichnen.» Er selbst sei gelernter Maurer und habe in der Lehre ebenfalls Kenntnisse im technischen Zeichnen erworben, so der Autor. «Heute wird jedoch alles am Computer mit einem speziellen Zeichnungsprogramm erstellt.» Wenn er Routen rekognosziere, habe er meist einen kleinen Block dabei, um sich einige Gedankenstützen zu notieren, so Küng.

«Auch das Handy leistet gute Dienste. Damit kann ich eine Tonaufnahme machen oder ein Bild. Ich habe glücklicherweise ein fast fotografisches Gedächtnis und kann mir viele Stellen sehr genau merken.»

Zu Hause werden alle Informationen in das Topo eingetragen. Die Kreuzchen stehen für die Bohrhaken, der Kreis mit dem Strich bedeutet einen Standplatz. Zahlen und Buchstaben bezeichnen den Schwierigkeitsgrad des jeweiligen Abschnitts. Und was ist das, was wie hingekritzelte Tannenzweiglein aussieht? «Das sind Legföhren, kleine Büsche im Fels, an denen man sich orientieren kann», erklärt der Appenzeller lachend. «Die Kletterer führen auf langen Routen meist ein Handybild oder eine Fotokopie des Topos mit, im Klettergarten mehrheitlich das Buch.»

Mehr Zeichen- als Schreibarbeit

Die Routen haben meist originelle Namen. Die «Route 66» ist eine der Lieblingsrouten des Autors und liegt in der Wand des Wildhauser Schafbergs. «Mein Kollege und ich haben beide den Jahrgang 1966, darum haben wir die Route nach der Erstbegehung so getauft.» Einmal habe er eine Route an der Silberplatten nach dem Zvieri benannt, welches ihm die Bergwirtin der «Tierwis» an dem Tag servierte, erinnert sich Küng. Sie heisst nun «Brigitt‘s Zimetflade». Abgesehen davon sei ein Kletterführer eine eher technische Angelegenheit, so der Autor. «Das Schriftstellerische beschränkt sich mehrheitlich auf die Beschreibung des Zustiegs zur Kletterroute.»

Seit über 20 Jahren arbeite er an den Kletterführern für den Alpstein, sagt Werner Küng. «Viele Inputs erhalte ich von Kletterkollegen. Bei mir läuft alles zusammen und ich sammle die Daten und Informationen.» Mit seinem Kletterführer beschäftigt sich der Akkordmaurer meist, wenn er wegen Schlechtwetters nicht auf den Bau oder in die Berge kann. Er liebe diese Tätigkeit, sagt Küng. «Sie ist ein guter Ausgleich zu meiner Arbeit.» Ist denn ein Führer aus Papier heutzutage noch zeitgemäss? Der Appenzeller bejaht: «Wir Kletterer sind ein spezielles Volk, wir wollen in einem Buch blättern und lesen können.»

Der Kletterführer Alpstein wird vom Schweizer Alpen-Club SAC herausgegeben und ist im Buchhandel erhältlich. ISBN: 978-3-85902-459-5