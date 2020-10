Arlette Schläpfer, die neue Präsidentin der Parteiunabhängigen AR: «Mit Peter Gut wären wir viel besser dran» Arlette Schläpfer ist seit zehn Jahren pensioniert. Im Sommer hat sie das Präsidium der Parteiunabhängigen AR übernommen. Die 74-jährige alt Kantonsrätin spricht im Interview über die Zukunft der Gruppierung, falsche Parteiunabhängige, Mängel im Baudepartement und warum der Kanton dringend eine Strukturreform braucht. David Scarano 05.10.2020, 05.00 Uhr

Arlette Schläpfer (74) in ihrem Garten im Najenriet in Schachen bei Reute. Bild: David Scarano

Die Parteiunabhängigen (PU) sind in Appenzell Ausserrhoden traditionell eine starke politische Kraft. Mit 16 Sitzen stellen sie hinter der FDP aktuell die zweitgrösste Fraktion im Kantonsrat. Der Verein Parteiunabhängige AR hat im Sommer mit Arlette Schläpfer eine neue Präsidentin erhalten. Das Interview mit der im Kanton noch wenig bekannten Politikerin findet in ihrem Haus im herrlichen Najenriet in Schachen bei Reute statt.

Sie sind seit zehn Jahren pensioniert und leben in einem wunderschönen Haus. Während andere in einer ähnlichen Situation die Zeit mit den Enkelkindern geniessen oder Hobbys frönen, übernehmen Sie das Präsidium einer wichtigen politischen Kraft. Warum?

Arlette Schläpfer: Die kurze Antwort lautet: Ich habe Zeit und mache das mit Herzblut. Die Parteiunabhängigen sind seit Jahren meine politische Heimat. Ich habe die Charta der PU mitgestaltet und bin seit dem Rückzug aus dem Kantonsrat im Vereinsvorstand. Für die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Andreas Zuberbühler suchten wir eine junge Kraft, blieben allerdings erfolglos. Ich bin nun die Übergangspräsidentin.

Wie lange wollen Sie einspringen?

Die ordentliche Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Mein Ziel ist es, höchstens eine Amtsdauer lang Präsidentin zu sein.

Was wollen Sie in den zwei Jahren erreichen?

Wir wollen junge Vorstandsmitglieder aufbauen, welche die Gruppierung im gleichen Sinne weiterführen. Aber wir wollen auch offen für Innovationen sein.

Wo stehen Sie politisch?

Ich politisiere rechts der Mitte, aber sehe mich als Parteiunabhängige der Sachpolitik verpflichtet. Während meiner Basler Jahre stand ich der LDP Liberal-Demokratischen Partei am nächsten. Als die Liberalen sich aber für einen EU-Beitritt stark machten, war es das für mich.

Ist die EU-freundliche Position der FDP der Grund, warum Sie nicht Mitglied geworden sind? Oder wollen Sie sich einfach nicht festlegen?

Ich fühle mich bei den Parteiunabhängigen wohl. Es stand nie zur Debatte, dass ich einer Partei beitrete.

Die Parteiunabhängigen stellen die zweitgrösste Fraktion im Kantonsrat. Trotz der Grösse wird Ihrer Gruppierung regelmässig vorgeworfen, wenig bis nichts zu erreichen. Was sagen Sie zu dieser Kritik?

Das sehe ich gar nicht so – das war früher. Wir engagieren uns etwa stark in den Vernehmlassungen. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass unsere Stimme gehört wird. Die Vernehmlassungen werden Chefsache bleiben. Wir leisten gute und sehr fundierte Arbeit. Wir sind im Kantonsrat von grosser Bedeutung, sind in allen Kommissionen vertreten und haben auch etwas zu sagen.

Was hat die PU denn erreicht?

Wir haben einiges erreicht! Wir haben unter anderem massgeblich dazu beigetragen, mit der vorzeitigen Erhöhung des Steuerfusses die Staatsfinanzen zu sanieren. Auch die Abstimmung über die künftigen Gemeindestrukturen kommt im Prinzip von uns. Die PU ist in der IG Starkes Ausserrhoden überdurchschnittlich vertreten. Und nicht zuletzt stellen wir mit Alfred Stricker einen guten und im Volk geschätzten Regierungsrat und Landammann. Leider schaffte unser Kandidat Peter Gut den Sprung in die Regierung nicht. Mit ihm wären wir heute viel besser dran.

Was werfen Sie Baudirektor Dölf Biasotto konkret vor?

Es geht nicht um Personen, wir betreiben Sachpolitik. Das haben wir auch bei den Wahlen so gemacht und ich bleibe diesem Grundsatz treu. Aber es ist unbestritten: Wir stecken beim Baugesetz fest und erleben einen Verfahrensstau. Wir kommen nicht vorwärts.

Sie sind eine Art Parteipräsidentin, die Gruppierung engagiert sich in der Vernehmlassung. Die PU gibt sich je länger je mehr parteiähnliche Strukturen. Sie ist aber auch stolz, frei zu sein. Verraten Sie mit der Entwicklung der vergangenen Jahre nicht das Ideal der PU?

Nein, diesen Widerspruch sehe ich nicht. Frei sein in der Meinung und Bündelung der Kräfte muss sich nicht ausschliessen. Wir sind nicht an ein Parteibüchlein gebunden. Bei uns sind weiterhin alle Meinung von links bis rechts vertreten, doch wir finden immer wieder gemeinsame Nenner.

Es gibt aber Parteiunabhängige oder Parteilose, die im Kantonsrat in Parteifraktionen politisieren. Das ist aber ein Widerspruch.

Diesen Etikettenschwindel goutieren wir nicht. Wer sie sich parteiunabhängig wählen lässt und von unserem Image und unserer Arbeit profitiert, soll auch als PU Politik machen, oder andersrum sich dann zu einer Partei bekennen und beitreten.

Die PU hat in den vergangenen Jahren nicht nur mit der Wahl von Alfred Stricker Erfolge gehabt, auch in Herisau konnte sie dank der Zusammenarbeit mit dem Gewerbe zulegen. Wollen Sie diese Kooperation ausbauen?

Wir sind natürlich stolz. Herisau war lange Zeit ein weisser Fleck auf unserer Karte. Wir wollten dort an Einfluss gewinnen, weil die grösste Gemeinde im Kantonsrat eine gewichtige Stimme hat. Wenn sich in anderen Gemeinden eine Zusammenarbeit mit dem Gewerbe anbietet, werden wir dies prüfen. Im Moment gibt es keine konkreten Pläne.

Die PU ist traditionell stark im Vorderland. FDP und SVP haben regionale Sektionen gegründet, um Einfluss zu gewinnen. Wie will die PU ihre Position verteidigen?

Wir wollen unsere Basis verstärken und mehr Mitglieder anwerben. Es sind noch nicht alle PU-Kantonsräte im Verein. Wir wollen aber auch in den Gemeinden präsent sein. Ziel ist es, überall eine Ansprechperson zu rekrutieren.

Sie haben vorhin die Volksinitiative Starke Ausserrhoder Gemeinden angesprochen. Sie unterstützen den Vorschlag der Regierung, die Anzahl Gemeinden von 20 auf 4 zu reduzieren. Warum?

Es gibt verschiedene Gründe, die für Fusionen sprechen. Verschiedene Gemeinden haben etwa Mühe, Gemeinderäte zu rekrutieren. Das hat damit zu tun, dass die Pensen zu klein sind. Die Ämter sind derzeit einfach zu wenig attraktiv. Ich bin überzeugt, dass eine grössere Gemeinde professioneller geführt werden kann.

Der Regierungsrat will die Fusionen von oben anstossen. Nun erntet er dafür Kritik, auch von Gemeindepräsidenten.

Das überrascht mich nicht. Aus dem Kreis der Gemeindeschreiber und der Gemeindepräsidien kommt der grösste Widerstand. Sie fürchten um ihre Ämter und Saläre. Doch es ist ein Fakt, die Diskussion hat in den vergangenen Jahren nie richtig Fuss gefasst. Als ich noch Kantonsrätin war, wurden wir zu einer Tagung zum Thema Fusion eingeladen. Ich war die einzige Parlamentarierin aus Ausserrhoden.

Wie steht die PU zur möglichen Grossfusion?

Wir hatten kürzlich eine Vernehmlassungssitzung. Ein Drittel war klar dafür. Kritische Stimmen gab’s aus dem Hinterland. Ich glaube aber, dass der Plan der Regierung Chancen hat. Es leben genug vernünftige Leute in Ausserrhoden. Und wenn sie dennoch kantonal scheitern würde: Wir sind der Meinung, dass dann das Vorderland vorausgehen sollte und eine Vorreiterrolle einnehmen müsste.