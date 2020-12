Neue Coronamassnahme «Die jetzigen Massnahmen sind nicht zukunftsfähig»: Appenzeller Bäckereien beklagen das sonntägliche Verkaufsverbot Durch das coronabedingte, sonntägliche Verkaufsverbot haben die Bäckereien in der Region Einbussen zu beklagen. Der Entscheid des Bundesrates sei für viele einschneidend, da besonders verkaufsstarke Tage nun wegfallen. Aber auch die Tankstellen müssen fortan auf grosse Teile des Umsatzes verzichten. Lea Sager/Astrid Zysset 15.12.2020, 05.00 Uhr

Bäckereien hatten öfters auch am Sonntag geöffnet. Das ist in der Ostschweiz aufgrund der beschlossenen Coronamassnahmen derzeit nicht möglich.

Bild: Stefan Kaiser/ Neue Zuger Zeitung

Seit vergangenem Samstag sind die Läden gezwungen, am Sonntag geschlossen zu bleiben. Ein Entscheid des Bundesrats, über den sich die Kundinnen und Kunden aufregten. So hat beispielsweise Medienunternehmer Roger Köppel seinen Frust über das ausbleibende, frische Brot am Sonntag publikumswirksam getwittert. Es ist aber auch ein bundesrätlicher Entscheid, der für die Bäckereien, die vom Sonntagsverkauf profitieren, schmerzhaft ist.

Die Böhli AG hat mit den neuen Regelungen hohe Einbussen zu beklagen. Mit dem Sonntag falle einer der umsatzstärksten Tage weg. «Es ist eine Gewöhnungssache», meint Regula Zellweger, die im Böhli Teufen arbeitet.

«Manche Kunden kaufen jetzt einfach am Samstag für den Sonntag ein.»

Die Kundenreaktionen seien verschieden. Während einige wütend sind, bleiben andere kommentarlos. Mehrheitlich werden die neuen Massnahmen aber verständnislos und negativ aufgenommen.

Eine weitere Schwierigkeit stelle die Unterteilung von Kafi oder Restaurant und Verkaufsladen dar. Gemäss den Regelungen dürfen erstere nämlich weiterhin geöffnet sein, während der Sonntagsverkauf eingestellt wird. Für Markus Sutter, Geschäftsleiter der Böhli AG, scheint das kaum realistisch: «Bei uns sind das Verkaufsgeschäft und das Kafi sehr eng verbunden. Der Kunde läuft durch den Laden ins Kafi, darf aber nichts kaufen.» Sutter kritisiert zudem die Kurzfristigkeit des Entscheids der neuen Massnahmen des Bundesrats. Darüber hinaus habe die Kommunikation viele Fragen offengelassen, und es war unklar, ob die Bäckereien am Sonntag nun offen haben durften oder nicht. Es sei kaum genügend Zeit gewesen vom Freitag auf den Samstag, umzuplanen und angepasst zu reagieren. Deshalb blieben die Böhli-Filialen am vergangenen Sonntag komplett geschlossen. Wie es in Zukunft aussieht, ist offen. Für Markus Sutter ist jedoch klar:

«Die jetzigen Massnahmen sind nicht zukunftsfähig.»

Zudem sei nicht sicher, dass die Ansteckungszahlen mit den neuen Bestimmungen zurückgehen werden. Es bleiben also viele Fragen offen, die keiner richtig beantworten kann beziehungsweise will. Ob einen die neuen Massnahmen betreffen oder nicht, ist zudem eine Frage der Bezeichnung. Es sei Ansichtssache, inwiefern sich Bäckereien von Take-away unterscheiden, die sonntags weiterhin geöffnet haben dürfen, meint Regula Zellweger.

Besonders einschneidend werden auch die kommenden Festtage sein, an denen die Bäckereien nicht gleich viel verkaufen können wie sonst. «Vor allem die Umsatzeinbussen an beiden Silvestern, die coronabedingt abgesagt werden mussten, werden sehr wehtun», sagt Daniel Gerig von der Bäckerei Gerig. Es seien die zwei besten Tage des Jahres, die dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden werden.

Im Grossen und Ganzen habe die Pandemie jedoch auch positive Auswirkungen gehabt, so Arnold Koller von der Koller Bäckerei. Da die Leute mehr zu Hause waren, habe man mehr in den lokalen Läden und damit auch in den Bäckereien eingekauft. Im Gegensatz dazu seien Apéros und Lieferungen für Feste oder öffentliche Veranstaltungen fast gänzlich weggefallen. Ebenfalls erfreulich sei die gute Kooperation der Kunden, die sich an die Abstandsregeln wie auch die Maskenpflicht halten und bei Stosszeiten sogar ausserhalb der Filialen warten. Als Präsident der Ausserrhoder Bäcker-Confiseure (ARBC) hält Arnold Koller seine Mitglieder bezüglich Sonntagsverkauf auf dem neusten Stand. Ihm zufolge seien noch in der kommenden Woche neue Richtlinien zu erwarten.

«Nicht sorglose» Lage in Appenzell Innerrhoden

«Dass die Bäckerei am Sonntag schliessen musste, hat wehgetan», sagt auch Walter Inauen, Inhaber des «Drei Könige» in Appenzell. Das betriebszugehörige Restaurant konnte Kundschaft empfangen, doch Backwaren durften nicht mitgegeben werden. Erlaubt gewesen wäre ein Lieferdienst für Privatkunden. Doch um diesen wie im Frühjahr in Betrieb zu nehmen, hatte die Zeit gefehlt – zu kurzfristig wurde seitens des Bundes das Sonntagsverkaufsverbot ausgesprochen. Denn obwohl schon am Dienstag erste Gerüchte kursierten, traf es Inauen am Freitag unvermittelt: «Mit einem sonntäglichen Verkaufsverbot für Grundnahrungsmittel hatten wir nicht gerechnet.»

Neun Bäckereien/Confiserien gibt es in Appenzell Innerrhoden. Inauen ist deren Kantonalverbandspräsident und umschreibt die Lage als «nicht sorglos». Denn die Zeit in der Vorweihnachtszeit gilt als besonders verkaufsstark. «Es sind gute Tage, die jede Bäckerei umsatzmässig braucht», so Inauen. Doch schwarzmalen will er nicht. Es sei wichtig, sich solidarisch zu zeigen mit den übrigen Detailhändlern der Region, die ebenfalls keinen Sonntagsverkauf durchführen können. Zudem habe man in Appenzell Innerrhoden das Glück gehabt, dass die Sommermonate gut liefen. «Das war aufgrund der Pandemie nicht in allen Regionen der Schweiz der Fall.»

Hohe Einbussen bei den Tankstellen

Das sonntägliche Verkaufsverbot umfasst auch die Tankstellen. Zehn Agrola-Tankstellen gibt es im Appenzellerland. Deren Leitung, die Laveba Genossenschaft, spricht von Umsatzeinbussen bis zu 15'000 Franken pro Shop, die durch das Verkaufsverbot und die verkürzten Öffnungszeiten an den Wochentagen anfallen. «Der Freitagabend, der Samstagabend und der Sonntagvormittag haben die höchste Kundenfrequenz in einem Tankstellenshop. In den genannten Zeitperioden machen wir einen Drittel des Wochenumsatzes», sagt Bruno Ackermann, Leiter Geschäftseinheit Handel. Bei schöner Witterung seien die Einbussen sogar noch höher.

Auch beim Coop Pronto Shop in Herisau spricht Sabine Schenker, Medienbeauftragte der Coop Mineralöl AG, von «sehr hohen Umsatzeinbussen», die derzeit anfallen. «Der Sonntag ist ein sehr wichtiger Verkaufstag, und auch die Verkaufszeiten in den Randstunden sind sehr beliebt.» Die bundesrätliche Massnahme erachtet Schenker als ungeeignet. Viele Kunden seien auf die Öffnungszeiten der Tankstellen angewiesen, da sie es nicht zu den regulären Zeiten in die Läden schaffen. «Wenn die Convenience-Shops nun ab 19 Uhr und am Sonntag geschlossen sind, dann bilden sich längere Wartezeiten und grössere Menschengruppen zu den normalen Öffnungszeiten und in den Zeiten vor Ladenschluss, was nicht sinnvoll ist.»