Neubaupläne der Berufsunteroffiziersschule in Herisau werden konkreter: Finanzierung ist so gut wie gesichert – doch das Ja des Nationalrats fehlt noch Lange Zeit stand der Verbleib der Berufsunteroffiziersschule der Schweizer Armee in Herisau auf der Kippe. Jetzt ist die Finanzierung der Neubaupläne so gut wie gesichert. Die Ausserrhoder Politiker zeigen sich erfreut. Der Entscheid des Nationalrates erfolgt am 23. September. Alessia Pagani 16.09.2020, 05.00 Uhr

Die Busa ist seit 1975 in Herisau stationiert und hat in den vergangenen 45 Jahren über 1600 Berufsunteroffiziere ausgebildet. APZ

Nachdem sich die Armee bereits im vergangenen Juni für den Verbleib der Berufsunteroffiziersschule der Schweizer Armee (Busa) in Herisau aussprach und einen Neubau ins Auge fasste, wird das Vorhaben konkreter. Auf Simap, der Plattform für das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, ist das Projekt nun ausgeschrieben. Die Finanzierung ist ebenfalls so gut wie gesichert. Der Ständerat hat die Armeebotschaft 2020 in der Sommersession verabschiedet.

Im dazugehörigen Immobilienprogramm beantragt der Bundesrat Verpflichtungskredite von insgesamt 489 Millionen Franken. Der Busa-Neubau, als Projekt mit erwarteten Ausgaben von weniger als zehn Millionen Franken, ist ein Bestandteil davon. Bei Bekanntwerden der Neubaupläne im vergangenen Sommer war die Aufnahme des Geschäfts in die Armeebotschaft 2020 noch ungewiss gewesen.

SVP-Nationalrat David Zuberbühler Bild: Gaetan Bally, Keystone

Nun fehlt noch die Zustimmung des Nationalrats. Dieser wird am 23. September über die Armeebotschaft 2020 befinden. SVP-Nationalrat David Zuberbühler sagt:

«Ein Ja dürfte reine Formsache sein.»

Und weiter: «Es gibt einen Rückweisungsantrag und mehrere Minderheitsanträge. Diese sollten aber kein Problem darstellen.»

Damit dürfte der Neubau des Busa-Schulungszentrums in Herisau zeitnah in Angriff genommen werden können. Wann die Bagger auffahren, ist noch offen. Anfang 2021 soll ein Expertenteam die eingereichten Projekte beurteilen. Gemäss Arbeitsausschreibung wird bei der Konstruktion auf Holz gesetzt. Zu stehen kommen soll der Busa-Neubau zwischen Kaserne und Sportzentrum.

Infrastruktur nur bedingt geeignet

Der Verbleib der Busa in Herisau stand in der Vergangenheit mehrmals auf der Kippe. Schon länger herrscht Unzufriedenheit über die Infrastruktur. Die Busa wurde 1975 unter dem Namen Zentrale Schule für Instruktionsunteroffiziere gegründet. Herisau setzte sich als Standort gegen Aarau durch. Grund war die tieferen Kosten.

Weit mehr als 1600 Unteroffiziere wurden seither in Herisau zum Berufsunteroffizier ausgebildet, hinzu kommen Weiterbildungslehrgänge in Erwachsenenbildung, in Sprachen und Informatik und Lehrgänge für internationale Unteroffiziere von PfP- (Partnership for Peace) und Nato-Nationen.

Geführt wird die Busa seit neun Jahren von Brigadier Heinz Niederberger. Er bezeichnet die Infrastruktur heute noch als «Provisorium». Niederberger dazu:

«Wir konnten in den Räumlichkeiten lernen und leben, aber für eine zeitgemässe, moderne Ausbildung ist die Infrastruktur nur bedingt geeignet.»

Heute verteilt sich die Busa auf drei Standorte in der Hinterländer Gemeinde, zwei davon sind zugemietet. Die jährlichen Mietkosten bewegen sich laut Niederberger im hohen sechsstelligen Bereich.

Schnittstellen zur Rekrutenschule verringern

Um die Aufträge erfüllen zu können und weil die gemeinsam genutzte Infrastruktur je länger, je mehr von der RS beansprucht wird, musste Niederberger in den vergangenen Jahren immer wieder Kurse in die Generalstabschule im luzernischen Kriens auslagern. Niederberger sagt:

«Mit dem Neubau können die Schnittstellen zur RS verringert werden. Wir kommen uns dadurch weniger in die Quere.»

Zudem erhalte man mit dem Neubau mehr Flexibilität bei den Klassengrössen. Der Kommandant der Busa zeigt sich erfreut, dass die Armee am Standort Herisau festhält. «Wir hätten an diversen Orten der Schweiz eine geeignete Infrastruktur gefunden. Ein Wegzug wäre aber im Hinblick auf die gute Zusammenarbeit mit Behörden, der Politik und der Bevölkerung schade gewesen», so Niederberger.

Unterstützung aus der Politik

Regierungsrat Hansueli Reutegger, Vorsteher des Departements Inneres und Sicherheit PD

Nicht nur die Busa-Verantwortlichen zeigen sich erfreut über die Entwicklungen, auch die Politik begrüsst den Verbleib in Herisau. «Die Busa hat eine grosse wirtschaftliche und auch werbetechnische Bedeutung für Herisau und die Region. Es ist schön, dass sie in Ausserrhoden bleiben wird», sagt Regierungsrat Hansueli Reutegger. Der Vorsteher des Departementes Inneres und Sicherheit spricht vom Rückgrat der Schweizer Armee. Mit dem Neubau werde dem Wandel der Zeit Rechnung getragen. Reutegger sagt:

«Die Busa soll eine topmoderne Infrastruktur erhalten, die den heutigen Ausbildungsformen gerecht wird.»

Dass die Busa in Herisau bleibt, dürfte nicht zuletzt mit den Ausserrhoder Bundesparlamentariern zu tun haben. Ständerat Andrea Caroni und Nationalrat David Zuberbühler haben sich stets für den Standort Herisau ausgesprochen. «Dass die Armee in Herisau einen Neubau plant, ist richtig und wichtig. Sie signalisiert damit, dass der Standort Herisau nicht in Frage gestellt wird und somit für mehrere Jahrzehnte gesichert ist. Für Herisau und das Appenzellerland hat die Busa eine grosse volkswirtschaftliche Bedeutung», so Zuberbühler.

Nach Schätzung des Gewerbevereins generieren Busa und RS jährlich eine Wertschöpfung von mehreren Millionen Franken für die Region.