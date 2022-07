Neubau Appenzell Migros Appenzell: Alter Standort wird nach Neueröffnung verkauft Im Herbst 2024 soll die neue Filiale der Migros in Appenzell eröffnet werden. Bis dann wird der alte Standort in Betrieb bleiben. Was danach kommt, ist ungewiss. Selina Schmid 19.07.2022, 12.00 Uhr

Die Liegenschaft am Unteren Ziel in Appenzell wird 2024 vermutlich verkauft. Bild: Jesko Calderara

Mitte August beginnen die Arbeiten am Neubau der Migros in Appenzell, bereits jetzt laufen die Vorbereitungsarbeiten. Das Gebäude in der Sandgrube soll einst ein Migros-Supermarkt und -Restaurant, 33 Mietwohnungen sowie Büro- und Gewerbeflächen beherbergen. Die Eröffnung ist für den Herbst 2024 geplant. Zu den Kosten des Neubaus macht die Migros Genossenschaft Ostschweiz keine Angaben.

Die bisherige Migrosfiliale am Unteren Ziel soll bis zur Eröffnung des neuen Orts in Betrieb bleiben. Was danach kommt, ist ungewiss. Die Liegenschaft ist im Besitz der Migros Genossenschaft Ostschweiz. Auf Nachfrage schreibt die Migros: «Heute bestehen noch keine konkreten Pläne. Voraussichtlich wird die Migros Ostschweiz das Gebäude nach der Eröffnung am neuen Standort verkaufen.»

Zu klein für eine effiziente Bewirtschaftung

Die Migros im Unteren Ziel wurde 1977 eröffnet und 2000 zuletzt in Stand gesetzt. Silke Seichter, Baukommunikationsverantwortliche der Migros, schreibt, dass durch das Alter der Liegenschaft deutlicher Erneuerungsbedarf bestehe, etwa bei der Infrastruktur, dem Platzangebot und der schlechten Energiebilanz. Seichter sagt: «Die aktuellen Flächen sind ausserdem zu klein für eine effiziente Bewirtschaftung. Dies erschwert unseren Mitarbeitenden die Arbeit.» Die heutige Migros-Filiale verfügt über 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Eine Sanierung der Filiale am Unteren Ziel wurde nicht realisiert, da weder die nötige Flächenerweiterung noch die ebenfalls notwendige grössere Anzahl an Parkplätzen realisiert werden könnte, schreibt Seichter. Heute verfügt die Migros Appenzell über 97 Parkplätze, wovon 61 gedeckt sind. Im Neubau sind 150 Tiefgaragenplätze geplant.

Der neue Standort in der Sandgrube mit 2400 Quadratmetern Verkaufsfläche soll den Ausbau des Warenangebots ermöglichen. Seichter schreibt: «Damit wollen wir den Wünschen unserer Kundinnen und Kunden nach einer grösseren Auswahl entsprechen und auch die Nahversorgung verbessern.» Dies sei vor allem für Personen ohne Auto oder ältere Bürger ein wichtiger Faktor.

550 Meter zur Bushaltestelle Ziel

Das Restaurant wird mit 320 Quadratmetern im Vergleich zum heutigen Standort um 170 Quadratmeter grösser. Das Migros-Restaurant im Unteren Ziel verfügt über rund 125 Innen- und 60 Aussenplätze. In der Sandgrube werden künftig zwischen 160 und 170 Innenplätze sein, die Zahl der Aussenplätze ist noch offen. Das Gastronomiekonzept sehe zudem unterschiedliche, zum Teil platzintensive Möblierungen wie Lounges vor. Seichter schreibt: «Die variantenreiche Ausstattung entspricht den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Gäste.»

Gegenwärtig befindet sich die Migros Appenzell in unmittelbarer Nähe zu anderen Detailhändlern wie Coop oder Spar. Auch die Bushaltestelle Ziel befindet sich direkt vor dem Eingang. Die neue Migros-Filiale wird rund 550 Meter vom alten Standort entfernt in der Sandgrube liegen. Mit negativen Folgen rechnet die Migros nicht. Seichter schreibt: «Wir denken nicht, dass die geringfügig grössere Distanz zu den andren Anbietern die Beliebtheit der Migros Appenzell schmälert.»

Die Migros hat die Parzelle von der Vorbesitzerin Famin AG gekauft. Die Migros übernimmt damit die Gesamtkoordination der Bauarbeiten sowie die Vermarktung der Wohn- und Gewerbeflächen. Den aktuellen Stand der Bauarbeiten zeigt eine Webcam auf der Website zum Neubauprojekt.