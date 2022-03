Naturwunder Märzensternwiesen in Stein

Naturwunder Eine Ausserrhoder Besonderheit: Die Märzensternwiesen blühen wieder Dank rücksichtsvoller Bewirtschaftung durch die Landwirte erfreuen die ungewöhnlichen Blumenwiesen in der Gemeinde Stein jedes Jahr viele Wanderer. Karin Erni 25.03.2022, 12.00 Uhr

Eine Märzensternwiese in Stein. Bild: Karin Erni

Wer das Schauspiel zum ersten Mal sieht, traut seinen Augen nicht: Jedes Frühjahr verwandeln sich einige Wiesen in Stein in ein leuchtend gelbes Blütenmeer, das einen unbeschreiblichen Duft verströmt. Verantwortlich dafür sind unzählige gelbe Narzissen, hierzulande auch Märzensterne oder Osterglocken genannt. Der Name Narzisse leitet sich vom griechischen Wort narkein ab, das «betäuben» bedeutet und sich wohl auf den Duft der Blüten bezieht.

Die Märzensternwiesen sind in Ausserrhoden seit 1991 geschützt. Rund sieben Hektaren befinden sich in der Gemeinde Stein. Kleinere Flächen von je etwa einer Hektare wurden in den Gemeinden Teufen und Walzenhausen festgestellt.

Keine Gülle im Frühjahr erlaubt

Peter Büchler zeigt die ersten Märzensterne. Bild: Karin Erni

Peter Büchler aus Stein bewirtschaftet 3,8 Hektaren Pachtland im Gebiet Boden, auf dem Märzensterne gedeihen. Er hat mit dem Kanton eine Bewirtschaftungsvereinbarung unterzeichnet und muss beim Düngen und Mähen einiges beachten. Das Wichtigste sei, dass im Frühjahr keine Gülle ausgebracht werde, so der Landwirt.

«Diese haftet an den Blättern an und würde in Verbindung mit starker Sonneneinstrahlung zu Verbrennungen an den Pflanzen führen.»

Die Blätter sind wichtig für die Fotosynthese der Narzisse. Mit Hilfe von Sonnenlicht produziert sie Nährstoffe, die in der unterirdischen Zwiebel gespeichert werden. Kann sie das nicht, treibt sie im nächsten Jahr nur noch schwach oder gar nicht mehr aus. Im Frühjahr dünge er die Wiese daher lediglich mit einer Gabe Mist. «Nach dem Heuen kann ich dann problemlos Gülle ausbringen.»

Kanton zahlt Beiträge

Beim Begehen der Wiese fällt auf, dass sich die Märzensterne am üppigsten unter Zäunen oder am Waldrand entwickeln. «Sie reagieren empfindlich auf Trittschäden durch Tiere und das Befahren mit schweren Maschinen», sagt Büchler. «Man sollte daher keine Kühe auf den Böden weiden lassen.» Weil sich sein Pachtland etwas entfernt vom Hof befindet, kommt für ihn ohnehin nur das Beweiden mit jungen Rindern in Frage.

Im Gegensatz zur Ökowiese, die erst am 1. Juli gemäht werden darf, können die Märzensternwiesen bereits früher geschnitten werden. «Ich muss gemäss Weisung des Kantons einfach warten, bis die Blätter nach der Blüte anfangen gelb zu werden. Das bedeutet, dass die Pflanze die Säfte in die Zwiebel zurückgezogen hat.» Das Zuwarten sei für ihn kein Problem, so Büchler. «Ich habe ja noch andere Wiesen, wo ich früher heuen darf und kann ohnehin nicht alles gleichzeitig erledigen.»

Die Bewirtschafter der Wiesen können Beiträge in Anspruch nehmen, wie Andres Scholl, Leiter der Fachstelle Natur und Landschaft von Appenzell Ausserrhoden, ausführt. «Da die Bewirtschaftungseinschränkungen relativ gering sind, bezahlt der Kanton gesamthaft rund 3000 Franken pro Jahr für die gesamte Märzensternfläche von 8 Hektaren an betroffene Bewirtschafter.»

Schön, aber giftig

In mehreren Quellen wird erwähnt, dass das Vorkommen der Märzensterne mit den Katholischen Klöstern Wonnenstein (Teufen) und Grimmenstein (Walzenhausen), beide zum Kanton Appenzell Innerrhoden gehörend, zu tun habe. Die Blumen könnten der österlichen Dekoration der Kirchen gedient haben oder zu medizinischen Zwecken verwendet worden sein, so die Theorie. Laut Galen soll der Saft der Narzisse zusammenziehende Eigenschaften haben und bei Wunden, Verstauchungen und Versteifungen und schmerzenden Gelenken wirksam sein. Auch gegen Ruhr, Krämpfe, Epilepsie und äusserlich gegen Geschwüre kamen in früheren Zeiten Blüten und Zwiebeln zum Einsatz. Dagegen spricht, dass alle Teile der Pflanze durch ihren Gehalt an Alkaloiden und Bitterstoffen stark giftig sind. Selbst der Pflanzensaft kann zu Hautreizungen führen. Die Zwiebel enthält dabei die höchste Konzentration an Giftstoffen. Vergiftungssymptome sind Erbrechen, starke Durchfälle und Schweissausbrüche. Bei grösseren Mengen kann es zu Lähmungen und Kreislaufzusammenbrüchen kommen. Im Extremfall führt die Vergiftung zum Tod. Daher wird vor der Verwendung als Medizin heute abgesehen. Dass der «Merzenstern» als Heilmittel gegen die rote Ruhr einen Nutzen habe, bezweifelte übrigens schon der Arzt Titus Tobler in seinem Buch «Die Hausmutter. Ein Buch für das Volk», das 1830 erstmals gedruckt wurde.