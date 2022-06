Natur Über Stock und Stein: Barfussweg beim PZA in Herisau soll den Austausch zwischen Patienten und Bevölkerung fördern Am Mittwoch wurde auf dem Areal des Psychiatrischen Zentrums Appenzell Ausserrhoden in Herisau ein Barfussweg eröffnet. Dieser ist öffentlich zugänglich und bleibt bis im September bestehen. Ramona Koller 02.06.2022, 05.00 Uhr

Jürgen Kaesler ist der Initiant des Herisauer Barfusswegs. Bild: rak

«Die Balance halten», «das Ziel im Blick», «der Weg ist das Ziel» – so sind die drei Abschnitte des neuen Barfusswegs beim Spielplatz des Psychiatrischen Zentrums Appenzell Ausserrhoden (PZA) in Herisau benannt worden. Initiant des Angebots ist der Klinikseelsorger Jürgen Kaesler. «Der Barfussweg ist im Areal integriert und soll auch den Austausch zwischen unseren Patienten und der Bevölkerung fördern», so Kaesler.