Das verändert sich, wenn am Mittwoch das Appenzellerland eine Nationalstrasse bekommt

Am 1. Januar 2020 übernimmt der Bund die Strasse von Winkeln nach Appenzell. Es ist ein historischer Schritt. Jesko Calderara 28.12.2019, 05.00 Uhr

Die Strasse von St.Gallen-Winkeln über Herisau und Hundwil (Bild) nach Appenzell wird zur Nationalstrasse. Bild: Martina Basista

Der kommende Mittwoch wird für die beiden Appenzeller Kantone ein besonderer Tag. Weil am 1. Januar 2020 die Strasse von St.Gallen-Winkeln nach Appenzell an den Bund übergeht, werden Ausserrhoden und Innerrhoden neu ans Nationalstrassennetz angebunden. Die nachfolgenden Fragen und Antworten erklären, was sich dadurch ändert, wer für den Unterhalt aufkommt und welche Auswirkungen dieser Schritt auf den geplanten Autobahnzubringer Appenzellerland hat.